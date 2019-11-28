雍正為什麼會成功

【張秋偉／摘自東方出版社《歷史十講：走進王朝深處》一書】

康熙一生有36個兒子，活下來的有24個。其餘的是怎麼死的呢？多數是出天花死的。這24個兒子他不往外封了，就留在中央政府，分配工作，你管禮部，你管吏部，你管兵部，你管刑部，你去帶兵，你去賑災，你去修河。

康熙的這24個兒子身體都非常棒，工作能力強，又各自把持一部分權位，培養出來的能力也是極強的。我曾經做過一些分析，這24個兒子，其中9個年長一點的骨幹，放在任何一個時代，想必都是強的，即便其中最弱的太子，如果放到別的地方去，也很強。

從秦始皇到宣統，每一代都會出現奪權鬥爭，但像清代這樣的強強相對，是中國歷史上最為慘烈的一次，即「九王奪嫡」。最終兄弟死的死、散的散。

具體的過程不詳細講了，總而言之，最後的勝利者是雍正。

那麼他為什麼會成功？雍正是不是在24個兄弟裡面特別優秀、特別傑出、工作能力特別強的呢？我認為他當然算強，但還不能算是最優秀的。

我在一所老年大學曾經跟老頭、老太太們談過這樣一種感受。

假如說諸位有一筆非常豐厚的財產，要分配給自己的兒孫。假如說你這一群兒孫都在盤算老頭、老太太什麼時候死，怎樣瓜分這一筆遺產。其中只有一個兒子不這樣，他到你跟前來給你捶背，說：「老爺子啊！你的健康就是我的幸福，每天晚上我一想到你的身體狀況，我這個眼睛一眨，就會睜得老大，就再也睡不著覺。我真是希望上蒼賜你長生不老，讓你永遠健康，能夠永遠庇佑我們。」

我問，這種情況下你把你的遺產給誰？這些老頭、老太太一聽，都笑了。

雍正採取的就是這個辦法。他不去奪位，你分配給我工作我就努力工作，我要為老爺子分憂。別的孩子都在那裡盤算自己的利益，我卻勸你保重自己的身體。

第二個原因，雍正能解決康熙所解決不了的政治問題。

康熙一生征戰，3次親征準噶爾，有時兩天只吃一餐飯，幾次從死人堆裡面被他的部下背出來，部下把水讓給他，剩那麼一塊乾糧，也讓給康熙。在這種戰爭過程中，他和他的這些部下既是上下級的君臣關係，又有一點戰友的味道。 圖／李小光 分享 facebook

這些人吃苦就是為了享福，那麼等戰爭勝利以後，工資不夠花，就到戶部去借，借來借去就快把國庫給借空了，只剩下700萬兩銀子。借錢容易，你找他去要帳，他把衣服一撕，說，你看看！這個地方，這一塊劍傷，是我背著皇上從某個地方跑出來的時候替皇上挨的，那時候你在哪裡？這一刀本來應該是砍在皇上身上的，我給皇上擋了。這會兒你小子來找我要帳，沒門！

要帳的人就去找康熙，回稟說，你看我要不來帳，怎麼弄？康熙說，算了，這個人我知道─就變成了這樣一種局面。

康熙這個人，作為一個政治家，應該說心地是偏軟了一點。但作為一個政治家，他很清醒，國庫裡面只有700萬兩銀子是不行的，他需要一個能夠替他把這些帳要回來的人。這就需要一個鐵面人物。

第三個原因，雍正有一個好兒子，乾隆。康熙選中雍正，也知道雍正即位的時候，已經是四五十歲的人了，雍正之後是乾隆，就可以確保清室江山三代的穩定。在中國歷史上，你翻開《唐史》，再翻開《宋史》，因為有個好皇孫而選中皇子的，有的是，不光是雍正。

我們可以看到雍正的治理功績，上臺整頓13年，清理吏治，整頓財務，追平虧空，建立攤丁入畝制度，建立火耗歸公制度。雍正中期的時候，國庫的銀兩就從700萬兩增加到了5000萬兩，增加的數目，並不是來自老百姓、來自賦稅，而是從腐敗官員手裡追回來的。

應該說，雍正在吏治方面的成就對我們來說有很好的參考意義。

我讀到晚清的資料，說康熙年間，如果一個省裡的巡撫，或是一個將軍，想搞掉一個縣令，不費吹灰之力。到雍正時期，「雖置之於死而不能矣」。以山東為例，山東巡撫告他下面的縣令，說這個縣令不合格，請求皇上下聖旨，罷免他的職務。

前兩次上奏摺，雍正都沒有理他，到了第三次，雍正勃然大怒，批示：某某某究竟與爾有何仇隙，必欲置之死地而後快！不就是因為你母親做壽時，他只給你送了一雙鞋嗎？現在你降三級，他升三級。

雍正這個人做事是很極端的。有農民地種得好，他獎勵這個人升到九品官。他提倡拾金不昧。獎勵拾金不昧，獎金不能超過本金吧？他給的獎金超過本金。這就搞得全國到處都有人說「我也撿到了，我也撿到了」。

作者寫書，13年寫了13本書，共計500萬字，寫出一身病來。雍正在位13年，寫了1000多萬字的朱批諭旨。他還要接見大臣，還要召集會議，還要視察工作，還有各種各樣的國事活動。

所以說，雍正不可能是一個荒淫的人，因為荒淫也是需要時間的。

他進行的這一系列經濟改革，還有一系列政治上的整頓，給乾隆留下了一個相對豐厚的家底子，也給乾隆留下了一支相對清廉的幹部隊伍。所以乾隆皇帝所造的「十全武功」，應該說當中起到承前啟後作用的，就是雍正。

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