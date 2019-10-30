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王道士的笑

2019-10-30 12:50讀者雜誌

【暮春／摘自《解放日報》2019年8月1日】

我與那個叫王圓籙的道士曾三次「謀面」，他都是穿著灰衣布袍，咧著嘴，笑著。

第一次是我讀那篇有名的《道士塔》：「我見過他的照片，穿著土布棉衣，目光呆滯，畏畏縮縮。」「歷史已有記載，他是敦煌石窟的罪人。」「他從外國冒險家手裡接過極少的錢財，讓他們把難以計數的敦煌文物一箱箱運走。」我曾一樣「把憤怒的洪水向他傾瀉」，看到他漠然、狡黠甚至有些猥瑣地笑著，完全不顧因為他，「一個古老民族的傷口在滴血」。我憤然：你怎麼笑得出！

第二次，一個盛夏，我到莫高窟，陰暗洞窟中的璀璨文化使我震撼，但周邊環境更讓我震驚—它如鍋內翻炒過的黃沙，很快炙乾了我剛剛灌入體內的水分。導遊說，這裡的冬天更加嚴酷，飛沙如刀，寒風勝劍。就在這裡，我又一次見到了我不想見又躲不過的王道士，他還是那副笑容。我知道了這個王道士奇蹟般地從湖北來到荒涼的莫高窟，在這裡扎下根，直到終老的幾十年裡，還真的創造了奇蹟。

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王道士在19世紀90年代來到莫高窟，之前這裡無人看管，年久失修，洞中大量積沙，一片殘敗。王道士憑著對宗教的虔誠，發下大願，四處化緣，籌集資金，清沙修窟，成了這裡的主人和守護者。莫高窟的標誌性建築是依山起勢造的九重樓，最初的督建者不是別人，正是王道士。單就這走壁飛簷的建築而言，一個小小道士竟有如此眼界，也不枉為「敦煌人」。除了莫高窟繁重浩大的清沙工程，還有三層樓、古漢橋、太清宮等設施的修繕，莫不與王道士的名字聯繫在一起，這是不爭的事實。我仔細端詳著王道士的照片，他雖不像墓誌銘上說的那樣「風骨飄然，嘗有出世之想」，但也絕非榆木疙瘩，他的笑裡有幾分慈祥，幾分舒心，還有幾分堅毅。

1900年6月22日，王道士清理16號窟甬道積沙時，「沙出，壁裂一孔，彷彿有光，破壁則有小洞，豁然開朗」，一間石室展現在眼前，裡面一層一層堆滿了遺書、絹畫及其他藝術品等，大致5萬多件古物。一個震驚世界的藏有中華文化瑰寶的密室，在沉寂900多年後，被一個默默無聞的道士偶然打開，一段中華文化的「傷心史」隨之也被打開，「一個巨大的民族悲劇」拉開了序幕。王道士也因此落下千古罵名，似乎要被永久地釘到歷史的恥辱柱上。

2017年歲尾，「敦煌會計文物精品展」在上海松江大學城開展。我再一次見到了微笑的王道士，「不一樣的王道士」，見證了「一個小人物的家國情懷」(展覽主題)。衝擊我眼球的是《千佛洞重修改建各佛洞募化》和《敦煌千佛山皇慶寺緣簿》兩件斑駁的王道士募緣簿。我看到這個「王阿菩」為了保護洞窟，四處奔波，苦口勸募，省吃儉用，積攢錢財，用於維修建築。他把文物賣給斯坦因等人，所得錢財全部用於保護洞窟。有人認定他是「敦煌的罪人」，因為他把國寶廉價賣給了「外國強盜」，而根據對他賬簿記錄的研究，並考證斯坦因、伯希和等人的著作，可以發現，他「自奉極儉」，對捐款和賣經卷的錢從未據為己有，並自覺地做了收支賬目。「積三十餘年之功果，費二十多萬之募資」，悉數用於莫高窟的清理和補葺，比起同時代利欲熏心的達官貴人，不知要高尚多少倍，所以他粗衣敝屣，笑得很坦然，甚至天真。

我也看到了王道士無奈的苦笑：他拿著經卷找到敦煌兩任縣令，縣令說這是無用的「舊物」；他趕著毛驢經800多里找到安肅兵備道的道台廷棟，廷棟認為經卷的書法不如他的好；他找省府要求保管這批文物，省府說運費需花幾千兩銀子，讓王道士就地封存。萬般無奈，王道士又斗膽寫了「上稟當朝天恩活佛慈禧太后」的奏報，但老佛爺忙於造園祝壽，且內有「庚子之亂」，外有八國聯軍，哪有閒心和閒錢管這「破事」？可以說，一個不拿朝廷一分錢俸祿，靠化緣維持生計的道士，做了他能做的一切。他不高尚，甚至有點可悲，但這絕不是他個人的悲哀，而是積貧積弱的國家之心痛、民族之悲哀！

我以為，王道士也不用笑得那麼淒苦。學者周國平斷言，在當時的社會歷史條件下，藏經洞的寶藏只有兩種命運：「不是淪落異國，便是毀於故鄉。」如果王道士是在今天的盛世中華叩開敦煌瑰寶之門，那就是中華之幸，也是王道士之幸，他一定會笑得合不攏嘴，燦爛而自豪。

【更多精采文章請見《讀者雜誌》2019年11月號】

圖/讀者雜誌
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