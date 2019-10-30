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咬定幾句有用書

2019-10-30 12:51讀者雜誌

【月亮狗／摘自《羊城晚報》2019年8月29日】

鄭板橋有一副自題書齋聯：「咬定幾句有用書，可忘飲食；養成數竿新生竹，直似兒孫。」真是有味，尤其上聯，可稱警句。

陸游在《老學庵筆記》裡記：「從舅唐仲俊，年八十五六，極康寧。自言少時因讀《千字文》有所悟，謂『心動神疲』四字也，平生遇事未嘗動心，故老而不衰。」這個真不簡單，少年時讀到的幾個字，就「咬定」了一輩子，也受用了一輩子。

我們也讀書，甚至還讀過不少書，但可曾「咬定」一兩句？比如孔孟老莊，我們都讀過，裡面有多少好的思想和道理，但我們不過就是讀了幾遍而已，什麼也沒有「咬定」，聖賢之書都白讀了，豈不可惜。

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我算是讀了幾十年書的人，對於什麼博覽群書、讀萬卷書，老早也是很相信、很佩服的，如今卻是頗有點懷疑了。書讀得再多，最後依舊書是書、他是他，讀之前、讀之後還是那一個人，萬卷書在他身上沒起一點點的作用，見識還是那個見識，氣質還是那個氣質，心胸還是那個心胸，骨頭還是那個骨頭。世人有一句罵人的老話：「書都讀到狗肚子裡去了。」真是要罵醒天下讀書之人。陸游的那位從舅，讀得一句，「咬定」一句，受用一句，哪怕他一輩子唯讀過那一篇《千字文》，我們亦要稱他為真正的讀書人。

鄭板橋還有一首詠竹石的題畫詩：「咬定青山不放鬆，立根原在破岩中。千磨萬擊還堅勁，任爾東西南北風。」這是寓意立身為人的，亦大有味。板橋真是慈悲人，苦口婆心，只是教人，一個「咬定」教人讀書，一個「咬定」教人做人。讀書與做人，其實不是兩件事。

【更多精采文章請見《讀者雜誌》2019年11月號】

圖/讀者雜誌
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讀者雜誌

《讀者》雜誌主要訴求發掘人性中的真善美，深刻體驗人文與關懷；融合了文化、知識與趣味，雜誌內容廣泛彙集了兩岸三地及各地華人區域知名作家作品以共賞，遠離腥羶色，閱讀人性真善美，體驗人文關懷。另外也有來自不同領域的藝文讀者投稿，分享不同生活下的點點滴滴，小故事裡有著令人深深感動的人性光輝。
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