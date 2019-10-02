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畫史裡的文人雅集

2019-10-02 13:07讀者雜誌

【照夜白／摘自《新周刊》2019年第14期】

東晉永和九年(353年)，歲在癸丑，在會稽山陰舉行的蘭亭修禊，應該是歷史上最有名的一場文人雅集。參與蘭亭雅集的42人共賦詩37首，然而光芒都被王羲之的書法《蘭亭集序》所掩蓋。

蘭亭雅集為後世的雅集樹立了一個標杆，之後文人的聚會儘管目的各有不同，但都離不開對蘭亭雅集的想像。

北宋元祐二年(1087年)，宋英宗的駙馬王詵在汴梁的西園家裡搞了一場集會，史稱「西園雅集」。王詵請來的都是神仙級的嘉賓─如蘇軾、蘇轍兄弟以及「蘇門四學士」秦觀、黃庭堅、張耒和晁補之，又如李公麟、米芾、劉涇、蔡肇等當世書畫名家，還有李之儀、王欽臣、鄭嘉會等蘇軾的文人密友，以及陳景元、圓通大師等宗教界人士。

這些「元祐文人集團」的成員以書、畫、文、詞等形式記錄了雅集盛況。繪畫中，當以李公麟所繪的《西園雅集圖》最有名，雖然此圖的真跡已經不傳於世，但這幅作品為後世提供了一個母題和圖式典範。今天我們看到的馬遠、劉松年、趙孟頫、錢選、唐寅等畫史名家所作的《西園雅集圖》，要麼是李公麟畫作的摹本，要麼是後世畫家根據前人畫作和詞文發揮想像所畫的作品。

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臺北故宮博物院所藏的趙孟頫《西園雅集圖》是李公麟作品的摹本之一。圖裡畫著那場雅集中的五場「秀」：松下，蘇軾坐在案頭展紙揮毫，王詵、張耒和蔡肇在案旁觀賞；李公麟在另一個案頭畫《淵明歸去來圖》，蘇轍、黃庭堅、陳景元、李之儀和晁補之站在一旁觀看；米芾持筆蘸墨，打算在石壁上書寫，王欽臣站在米芾後頭觀看；圓通大師在石屏下方坐而論道，劉涇在旁聆聽；陳景元坐在松樹下彈琴，秦觀持羽扇對坐傾聽。趙孟頫的同代人、大儒虞集在圖上的題跋感歎道：「以此見晉卿之好賢重文，及諸君子之高風遺韻、蕭散不羈、光華相映。如眾星之聯照，如群玉之陳列，相與從容太平之盛致。蓋有曠千載而不一見者，其可謂盛也已！」

傳說米芾曾為李公麟的《西園雅集圖》作記一篇，也有人說這是南宋人在「蘇軾熱」下的託名之作。此篇《西園雅集圖記》言：「嗟乎！洶湧於名利之域而不知退者，豈易得此耶？自東坡而下，凡十有六人，以文章議論、博學辨識、英辭妙墨、好古多聞、雄豪絕俗之姿、高僧羽流之傑，卓然高致，名動四夷。後之覽者，不獨圖畫之可觀，亦足彷彿其人耳。」

永和九年的蘭亭修禊，王羲之散發出壓倒性的光芒；西園雅集則燦若星河，蘇軾自然是最亮的一顆星，其餘眾星也光芒四射。

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多年後，秦觀再遊洛陽西園，回憶起當年西園雅集的盛況，而當年雅集中有一半人因蘇軾的政見受到牽連，不免傷懷，寫下《望海潮‧洛陽懷古》：「西園夜飲鳴笳。有華燈礙月，飛蓋妨花。蘭苑未空，行人漸老，重來是事堪嗟。煙暝酒旗斜。但倚樓極目，時見棲鴉。無奈歸心，暗隨流水到天涯。」

【更多精采文章請見《讀者雜誌》2019年10月號】

圖/讀者雜誌
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讀者雜誌

《讀者》雜誌主要訴求發掘人性中的真善美，深刻體驗人文與關懷；融合了文化、知識與趣味，雜誌內容廣泛彙集了兩岸三地及各地華人區域知名作家作品以共賞，遠離腥羶色，閱讀人性真善美，體驗人文關懷。另外也有來自不同領域的藝文讀者投稿，分享不同生活下的點點滴滴，小故事裡有著令人深深感動的人性光輝。

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