《孤獨經濟》：你不知道一個人生活有多快樂

【雀無角／摘自微信公眾號「新周刊」】

馬奎斯在《百年孤獨》中寫道：「生命從來不曾離開孤獨而獨立存在。無論是我們出生、成長、相愛，還是成功、失敗，直到最後的最後，孤獨猶如影子一樣存在於生命一隅。」

一個孤獨的小人遙望地球，是我們每天都會看到的微信開屏畫面，而今這個場景似乎已成為許多年輕人的寫照。

如今，越來越多的年輕人選擇放棄熱鬧，獨自生活，習慣一個人吃飯、睡覺、看書、旅行，把孤單過成一個人的狂歡。

精明的商人，總是能第一時間嗅到商機，把孤獨變成一門生意。

在今天，年輕人不僅不結婚，甚至連戀愛都不談了。《中國統計年鑑2017》顯示，我國單身人口總數已達2.4億，也就是說，每6個人中，就有一隻「單身狗」。在中國，一個人生活的「空巢青年」人數已經超過5800萬，而這個數字還在不斷攀升。

5800萬人背後的蛋糕是誘人的，倡導小而美的單身公寓如雨後春筍般興起。30～40平方米的小戶型公寓人氣高漲，簡易廚房、組合式衛浴、客臥功能區同在一室，將具有社交屬性的健身場所、食堂、書吧、會客廳，從私人住宅內轉移到共用社區中。家居用品和家用電器也為了適應住宅空間的縮小而縮小，迷你款的書架、冰箱、書桌、衣櫃等在各大電商平臺熱賣。

「斷捨離」式的簡單生活備受推崇，生活質量不會因為選擇少就打折扣，不信看看馬克‧祖克柏的衣櫃就知道了。當在大城市買房已經從願望變成奢望，年輕人學會了對自己的生活需求做減法，一個「麻雀雖小，五臟俱全」的居所，足以成為一服心靈安慰劑。

獨居生活已成新趨勢，它是一種背離傳統家庭觀念而產生的新的生活方式。而生活方式的改變，也影響著個人精神需求的變化。

美國電影《雲端情人》中的人工智慧(AI)作業系統薩曼莎，可以向孤獨的男主角西奧多提供情感慰藉，雙方在虛擬環境下的交流中產生了真情實感─這一場景正在從電影情節變成現實。

2018年日本一份「與AI戀愛」的調查報告顯示，參與調查的六成日本男性願意和AI談戀愛。他們認為，與虛擬人物談戀愛消耗的精力遠小於跟人談戀愛，但收穫的精神滿足和治癒感並沒有減少。 圖／勾 分享 facebook

越來越多的智慧產品，也不再滿足於單向接收指令，而是以「孤獨解藥」為定位，力求與用戶達成雙向互動。繼Siri等手機語音助手成為標配功能之後，智慧音箱成為時下最受歡迎的人機交互型產品。智慧音箱不僅可以根據人類口令進行報時、播報天氣、播放音樂、操控其他相聯結的智慧家電，還可以提供聊天對話等個性服務。

單身型的消費生活，不僅是一種經濟現象，也是一種社會現象。它反映了時下年輕人高度的自我認同和對個體的推崇，獨居讓他們保有了內在的自由和獨立。

喜歡「一人行」，有時可能僅僅是因為省事。比如，一個人吃飯的好處是，把選擇權還給自己，不必為了今晚吃什麼、買菜應該買A還是買B、口味應該偏淡還是偏鹹，而跟第二人甚至第三人相互遷就或爭論。

吃飯時省去了四目相對還要找話題聊天的步驟，只有自己與美食，專注品嘗食物的味道，耗費的時長變短了，省下來的時間可以用來做更多的事。

各種「一人食」餐廳應運而生。日本的Gusto烤肉店，每個席位都是半封閉的單人包廂，配備電源、餐具盒、調料瓶，不限時間，想待多久都可以，為單獨吃飯的人留出一份安全感。荷蘭的Eenmaal餐廳沒有隔板，每個食客獨享一張小方桌，椅子的不同朝向可以讓他們避免彼此眼神的直接接觸，無須承受壓力，可以盡情享受專屬的佳餚。

科技的變革、城市化的發展，會催生大量生活支援型服務和產品。借助網路和技術手段，人與人之間的依賴程度大大降低，即使沒有家人和朋友的介入和幫忙，一個人生活也可以很舒服。屋裡髒了，不想打掃，在App上約個清潔阿姨；買東西，網上下單，幾天後快遞小哥就會帶著驚喜在樓下等你；去陌生的地方，不需要地陪，搭車軟體和地圖導航能帶每一個路癡找到目的地…人會製造麻煩，而技術在大多數情況下會解決麻煩。既然一個人生活可以如此便利，「找人搭夥過日子」這件事自然可以從人生的必修變成選修。

技術進步滿足了個人生活的需求，反過來，不斷提高的需求也會影響技術的變革迭代。功能多樣化、智慧化的懶人型產品被不斷開發並投入生產，滿足了獨居人群的基本生活需要。

數位行業資料顯示，2018年，智慧類電子設備年增長超三成，其中智慧掃地機器人同比增長50%，自動擦窗機增長150%。自動洗襪機、懶人炒菜機、洗碗機等「神器」不斷湧現，成為「一人生活」主人公的第二雙手。

投資人王煜全認為，家越來越小，但是人們對生活品質的追求越來越高。「單身化的特點是什麼？就是有錢有閒，可以活得更像一個孩子。巨大的商機就源於此。」

作為一個「社恐」患者，選擇「一人式」的生活，還需要理由嗎？

各種小型娛樂方式的流行，對「社恐」人群來說，無須社交，自己跟自己玩，這樣很快樂。反感跟團和哄鬧，越來越多的人選擇一個人出遊。汽車廠商們專門推出長度小於4000mm的小型SUV(運動型多用途汽車)，滿足了喜歡獨處的年輕人輕便出行的需求。一個人唱KTV可以從「十大孤獨列表」中撤下來了，如今遍布一、二線城市的迷你KTV房，設備一應俱全，想唱就唱，沒有被人切歌、搶話筒的煩惱，也沒有被問「幾個人」的尷尬。

當然，還有電子遊戲。2018年，我國電子遊戲的用戶規模達到6.26億。在脈脈資料研究院關於「排解孤獨的消費領域」的調查中，遊戲開銷占了一半的比重。對「社恐」人群來說，遊戲簡直是最偉大的發明之一。沒有面對面交流的壓力，一個人、一台電腦，就可以在虛擬世界裡盡情馳騁，現實中難以獲得的滿足感，在遊戲裡可以實現。

人際交往的遊戲規則太複雜，社交只會徒增焦慮，但是面對寵物就簡單多了。根據狗民網發布的《2018年中國寵物行業白皮書》，2018年，中國城鎮養寵人數(含水族)達7355萬。單是貓狗消費市場規模就達到驚人的1708億元。經測算，2018年貓狗消費者人均單只年消費金額5016元，這還不算購買寵物本身的費用。千億級的生意背後，有一個不容忽視的巨大群體，就是獨身人群。對孤單的年輕人來說，寵物是安靜的夥伴和精神寄託。對外與人交流的情感缺口，靠與寵物互動來彌補。既然對人「過敏」，就找一隻專屬於自己的寵物互相依賴。

《單身社會》一書的作者克里南伯格曾在書中寫道：「單身社會正成為一種空前強大、無可避免的社會變革。」

在少子化、低結婚率的日本，30歲左右人群中，每3人中就有一人稱不考慮結婚。日本著名廣告與調查公司博報堂預測，到2035年，約有一半日本人會過單身生活。韓國保健和社會事務所的一項調查顯示，參與調查的對象有近七成沒有談戀愛，並且，韓國20～29歲和30～39歲人群的未婚率已先後在2005年和2015年趕超單身大國日本。據2019年世界經濟論壇的調查，英國的單身公寓比例自1960年以來已經翻了一倍，達到31%；有50%的巴黎居民和60%的斯德哥爾摩居民處於獨居狀態。

孤獨經濟仍然是風口，各種「孤獨周邊」讓獨居者的生活更加便利，然而它們只能解決獨立生活的問題，並不能從根本上消除精神孤獨。

據相關統計，自2017年以來，陪伴類App的用戶增長明顯，尤其從2018年下半年開始，語音交友聊天室、遊戲陪練App等付費型陪伴App大量出現。

孤獨的年輕人在矛盾中搖擺，在現實生活中疏離人群，害怕被打擾，卻不由自主地在虛擬世界中尋求陪伴─「活像一個孤獨症患者，自我拉扯。」

梭羅獨居瓦爾登湖畔的小木屋時寫道：「我就像住在大草原上一樣的遺世獨立，我擁有屬於自己的太陽、月亮與星辰，一個屬於我一個人的小世界。」

在哲學家看來，孤獨是人類的本質。只有真正學會與自己相處、與孤獨相處的人，才能理解梭羅的快樂吧。

【更多精采文章請見《 讀者雜誌 》2019年10月號】