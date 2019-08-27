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原來是累犯 玉山銀行主管親戚近20年前就曾詐健保費

奢侈品包包和梅郵桶

2019-08-27 11:20讀者雜誌

【余長生／摘自《羊城晚報》2019年6月13日】

耶魯大學人類學博士薇妮蒂斯‧馬丁是一個位於美國中西部密西根小鎮的姑娘，那裡民風淳樸。她在35歲的時候，遇見了自己未來的丈夫，一個土生土長的紐約人。婚後，馬丁跟隨丈夫的事業，住到紐約的富人區─上東區，體會到了前所未有的心靈衝擊。

有一天，一個略微年長的貴婦完全不管人行道交通規則和禮儀，有意阻擋正常行走的馬丁，甚至用包撞了她，最氣人的是她還得意揚揚地笑了。

這件事引起了作為人類學家的馬丁的興趣。她在街角蹲點，持續觀察了幾周，在研究了100多起「撞擊事件」後，她發現這是上東區「正在邁向老年的中年婦女」發起的權力展示行為，被攻擊的通常是年輕女性，並且她注意到，衝撞發生時，這些女人手上都有一隻頂級的奢侈品包包。

一個昂貴的包包為何有這種神力？

美國經濟學家凡勃倫在其1899年的經典著作《有閒階級論》中提出了「炫耀性消費」的概念，指出人們購買和炫耀昂貴商品的傾向，其行為的目的是向他人展示自己的財富和地位。過度的炫耀性現象不僅在美國社會可見，凡勃倫觀察到，整個人類發展歷史上這種現象都普遍存在。

古埃及的法老們通過金燦燦的寶座和龐大的金字塔大肆炫耀他們的財富；印度的邦主在他們的屬地建造奢華的宮殿，豢養大量珍稀動物；印度瓜廖爾土邦主曾訂購了一列用真金白銀打造的火車，只用於在宮中的餐廳兜圈子，把鹽和香料帶給席間的賓客；希臘船王歐納西斯的奢華遊艇比球場還要大，還有一個用馬賽克鑲嵌的舞廳，將地板收起來之後就能露出泳池，船上酒吧裡的高腳凳都包著華麗昂貴的軟皮，洗手間的馬桶全部是純金製造。

視覺中國／供圖
視覺中國／供圖
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2008年，蘋果公司的AppStore上架了一款名為「我很富」(IAmRich)的App，售價999.99美元。它沒有任何功能，只是在螢幕上顯示一顆紅燦燦的鑽石，為的是讓用戶提醒自己很有錢。儘管這款無聊的軟體第二天就被下架，但據統計還是有8名土豪買了它。

奢侈品包包就是這樣一種存在。馬丁說：「一個超棒的包包就是刀劍與盾牌，我要買一個她們沒有的東西，她們想要的東西，或是她們有但見不得別人有的東西。」當別人看到我們擁有它們時，便會肅然起敬。

那為何人類(尤其是女性)對包包情有獨鍾呢？上東區的女性為何要用奢侈品包包衝撞他人呢？這也許是品牌生產商的一個陰謀，讓女性處於購買包包的攀比中；也許，它還有更深層次的進化原因。

黑猩猩專家珍‧古道爾有一則真實案例，講述一個處於邊緣地位的黑猩猩如何一夜之間成為族群裡的老大。邁克原來是一隻地位低下的年輕黑猩猩，也是一個在族群內部常被欺負與排擠的外來者。直到有一天，邁克無意中拾獲一只被人類丟棄的煤油桶。

黑猩猩在展示實力時，使用的方式是互相追趕、丟擲石塊、搖晃樹枝，或亢奮尖叫等，以嚇唬其他同伴。所以當邁克拎著這個大家都沒見過的神祕的鐵傢伙敲擊地面，並發出恐怖的聲響時，族群內所有的同伴都被嚇住了。這一場展示瞬間將原來的首領歌利亞擠下臺，讓邁克攀上統治地位，連續五年得到族群的敬畏。

黑猩猩邁克手上拎著的煤油桶，就相當於一個頂級昂貴的女包，這種能夠宣示地位的稀有事物震懾了同類，讓別人對它產生敬畏。即便人類後來拿走了那只煤油桶，邁克仍然保持著自己的統治地位。

【更多精采文章請見《讀者雜誌》2019年9月號】

圖/讀者雜誌
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讀者雜誌

《讀者》雜誌主要訴求發掘人性中的真善美，深刻體驗人文與關懷；融合了文化、知識與趣味，雜誌內容廣泛彙集了兩岸三地及各地華人區域知名作家作品以共賞，遠離腥羶色，閱讀人性真善美，體驗人文關懷。另外也有來自不同領域的藝文讀者投稿，分享不同生活下的點點滴滴，小故事裡有著令人深深感動的人性光輝。

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