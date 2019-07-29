「致良知」的境界

【晚雨／摘自團結出版社《鏗然舍瑟春風裡》一書】

王陽明是一個偉大的教育家，其教育的偉大目標是讓人人都達到「致良知」的境界。

致良知，究竟是一種怎樣的境界呢？

很簡單─一言一行都符合良知的準則，一舉一動都符合中庸的規範。

要達到這種境界，難度大嗎？

我們只要聽聽孔子的形容就明白了。孔子說：「天下國家可均也，爵祿可辭也，白刃可蹈也，中庸不可能也。」由此可見，要達到「致良知」的境界，幾乎是「難於上青天」。這也就是幾千年來聖賢屈指可數的原因。

那麼，達到了「致良知」的境界，又會怎麼樣呢？

遭巨變：每逢大事有靜氣，不慌不忙

1519年的夏天，陽明先生在前往福建的途中，突然得到寧王叛亂的消息。其時，江西巡撫孫燧和按察副使許逵被寧王殺害，江西全省官員被寧王控制，各地府庫的錢糧物資被寧王沒收。寧王的十萬叛軍就像被喂飽了的鷹犬，露出了鋒利的牙齒…在一無兵馬、二無將官、三無糧草、四無器械的情況下，陽明先生臨危不亂，很快在吉安府樹起了平叛的大旗，並針對寧王可能採取的上、中、下三策，迅速使出了「無中生有」的疑兵之計，僅用了幾百份偽造的朝廷公文，硬是擾亂了寧王的心神，打亂了寧王的戰略部署，使其不知不覺地落入了陽明先生為其設計的「下策」(據守南昌，被朝廷大軍圍困而死)之中。 圖／何保全、于泉瀅 分享 facebook

逢絕境：人生達命自灑落，不惶不餒

1507年夏天的一個黃昏，陽明先生在被貶走龍場之前，寄住在杭州聖果寺養病，被劉瑾派來的兩個刺客挾持。面對逃不了又打不過的危局，陽明先生沒有絕望，而是眉頭一皺，計上心來。

他將家裡給自己準備的一筆數目不小的路費全部送給兩個刺客，非常誠懇地說：「二位兄弟與我無冤無仇，這次辦差一定是奉命行事，我一點也不怪你們。我是一個必死之人，這錢拿著也沒有什麼用處了，就送給二位吧！」兩個刺客一生殺人無數，倒從來沒有見過在死亡面前如此通達之人，頓時心生好感，便和氣地對陽明先生說：「我們是有命在身，不得已而為之。今日你不死，我們就得死！不過看在你如此配合的份上，你可以選擇一個死法。」陽明先生一聽，非常感激，作了一個揖，說道：「臨死之前，能遇到二位兄弟，也是一種緣分。我一生瀟灑自在，今日也想求一個自在死法。這樣，我先拿錢置辦一桌酒席，懇請二位與我豪飲一頓，然後，我就投江自盡，以完成二位的任務，如何？」兩個刺客一聽，覺得沒什麼風險，而且可以賺一頓美酒美食，便爽快地答應了。

酒過三巡，菜過五味，眼看著兩個刺客漸入矇矓之境，陽明先生心知計已生效。但為了把戲做足，徹底讓兩個刺客放鬆警惕，陽明先生又請人拿來筆墨紙硯，當場寫了兩首絕命詩，並一再囑咐刺客想辦法交給自己的家人。其中一首詩是：「學道無成歲月虛，天乎至此欲何如。生曾許國慚無補，死不忘親恨有餘。自信孤忠懸日月，豈論遺骨葬江魚。百年臣子悲何極，日夜潮聲泣子胥。」兩個刺客雖然文化程度不高，但看著陽明先生那行雲流水般秀麗勁挺的字跡，也「相顧驚歎為天才」！善於察言觀色的陽明先生便趁熱打鐵，又灌了二人不少美酒，直至他們徹底進入醉鄉。

這時，陽明先生果決地起身，大步向江邊走去。兩個刺客搖搖晃晃地跟在後面，距離拉得越來越遠。陽明先生到達江邊後，見兩個刺客尚未跟上來，便趕緊脫掉鞋子，將之放在江邊的沙灘上，摘下頭巾棄於水中，然後抱起一塊大石頭「撲通」一聲投入江中，製造了一個投江自盡的假像，自己則迅捷地躲進了江邊的蘆葦叢中，悄然遠遁了。

等兩個刺客醉步走到江邊，看到遺落在沙灘上的鞋子和水中的頭巾，認為任務已經完成，便放心地回去覆命了。

遇誘惑：舉頭三尺有神明，不貪不占

陽明先生之所以能成為一代偉大的思想家、教育家，之所以能為中華民族種上「良知」之樹，與其父親王華的言傳身教密不可分。如果說，陽明先生無愧為一個「良知」聖人，王華則無愧為「良知」之父。這一點，從兩個小故事可以看出來。

王華六歲時，與村裡的一群小夥伴在河邊玩耍。這時，一個醉漢來到河邊洗腳，洗完後便搖搖晃晃地走了。等他走後，王華發現河邊有一個錢袋子。王華想，這一定是醉漢丟下的。眼看著太陽落山了，王華隨意找了個藉口，沒有同小夥伴一起回去，而是靜坐在河邊等待醉漢歸來。果不其然，那醉漢一邊號哭，一邊向河邊趕來了。王華迎上去，舉著錢袋說：「大叔，你看看，這是你丟的錢袋嗎？」那醉漢欣喜若狂地接過袋子，打開一看，裡面分文未少。醉漢隨即取出一小錠金子說：「小朋友，非常感謝你，這點錢你拿去買糖果吃吧。」王華笑著拒絕：「大叔，你數十錠金子我都不要，還會要你一錠金子嗎？」那醉漢聽了非常慚愧，對著王華深深地鞠了一躬！

大約是1465年，二十歲的王華受浙江布政使寧良的邀請，到湖南省祁陽縣給寧良的兒子當老師，住在一個叫梅莊的地方。當地一個大富豪非常仰慕王華的品貌和才學，就把他請到自己的家裡做客。一天晚上，已經喝得半醉的王華正準備上床歇息，一個容顏秀麗的女子突然出現在房間裡。王華猛然一驚，酒醒了一半。只聽那女子說道：「先生別慌，我是主人的小妾。因我家主人身體有疾，一直生不出孩子，他見先生品貌才華均佳，所以想向先生借種續後。先生如不信，可看這扇面上的字。」王華半信半疑地拿著扇子一看，果見上面是主人親筆寫的一行字：「欲借人間種。」王華看罷，略一沉思，便在扇面上加了一行字：「恐驚天上神。」然後，他將扇子退給了那位美妾，並毅然將其請出了房間。

圖/讀者雜誌 分享 facebook