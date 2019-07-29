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韓國瑜民調跌會上演換柱2.0？黃暐瀚：不會換原因有三

氣候變遷熱到爆 歐洲人不裝冷氣也「凍未條」了

最壞的旅行經歷可能是最好的記憶

2019-07-29 10:31讀者雜誌

【同向春風／摘自《T》2017年6月刊】

我的一位女性朋友和家人去非洲旅行，每天要跑二里地爬上一塊大石頭才有手機訊號。當她舉著手機的時候，眼角餘光發現一條還沒有被做成皮包的蛇在慢慢地向她扭過來。於是，她一聲尖叫，幾乎從石頭上滾下來，跑回營地。

她說，每天晚上，在帳篷裡聽到外面各種動物的聲音，徹夜不眠。只有天微微亮起來，她才能出來歎口氣。在她歎氣的片刻，眼前是馬賽馬拉的日出。

我這位女友發誓再也不去非洲，再也不做這樣的旅行。但是我聽她在幾個不同場合跟不同的朋友講這個故事，每次都非常生動，大家都很愛聽。我想，有時候我們去旅行，就是為了創造記憶。

去年夏天，為參加一個活動，我來到巴黎北車站。記得20年前，我在這個車站焦慮地待了7個鐘頭。那次是出差，我的一個同事是經濟學學霸，一個純粹的文藝女青年，頭一次出國，看見任何類似安徒生童話的場景都要感歎幾句。

她精心地保留了這一路所有的車票、飛機票、門票、酒店鑰匙卡、餐廳菜單等。說實話，挺煩人的，我老得被她使喚：「你跟服務員說一聲，能把菜單給我嗎？」我好不容易說服人家把菜單給她，她會衝上去抱著人家說：「Thank you.Thank you.」

從馬賽回巴黎，我們的火車也是在巴黎北站停下。她一路把她的車票貼入一個筆記本(這是我一直覺得旅行時候應該做的事情，但是從來沒有這種耐心真的去做這件事情)。車到站了，她匆忙地下車，剩下半袋票據落在火車上。

在我們拿著所有行李下車以後，她發現她寶貴的票據忘在車上，要回去拿，還讓我把腳架在門上，以防止她還沒下車車門就關了。我跟她說，這千萬使不得，歐洲火車的門不是中國公共汽車的門，我會丟了我的腿。

但是她堅持要上車拿票據，我就沒攔她。

誰知道，在她取了票據正準備下車的時候，「唰」的一聲，電動門迅速關上。我看見車門玻璃後面，文藝女青年的表情從著急下車，到驚訝，到恐懼地大叫一聲。車徐徐開動，她絕望得滿臉淚水，大聲叫我。

可是從她那邊看，我的表情是什麼樣呢？我居然在哈哈大笑。在她被關在車裡的瞬間，我確實嚇了一跳，但是不知道為什麼，一直在我控制之下的「幸災樂禍」思想突然爆發了，我竟然肆無忌憚地在月臺上哈哈大笑起來。

幸災樂禍總是要被懲罰的。在車開走之後，我在巴黎北站待了7個鐘頭，想辦法把她從比利時弄回巴黎。

我參加的這次活動的特點是不告訴客人去幹什麼，只要跟著走就可以。所以，前幾天來到巴黎北站，大部分人不知道去哪裡，我猜到是去比利時，就是因為當年那個文藝女青年曾經從同一條軌道哭著被拉到比利時。

回來的路上，大家有點疲勞，聽了這個故事，都笑了。

最壞的旅行經驗都是你人生的故事。

圖/讀者雜誌
圖/讀者雜誌
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【更多精采文章請見《讀者雜誌》2019年8月號】

讀者雜誌

《讀者》雜誌主要訴求發掘人性中的真善美，深刻體驗人文與關懷；融合了文化、知識與趣味，雜誌內容廣泛彙集了兩岸三地及各地華人區域知名作家作品以共賞，遠離腥羶色，閱讀人性真善美，體驗人文關懷。另外也有來自不同領域的藝文讀者投稿，分享不同生活下的點點滴滴，小故事裡有著令人深深感動的人性光輝。

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