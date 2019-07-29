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福爾摩斯與金融危機

2019-07-29 10:29讀者雜誌

【芃芃其麥／摘自《羊城晚報》2019年3月21日】

福爾摩斯擅長觀察人的衣著和外貌，並且能從一個人的衣著推斷出他的身分，最神奇的故事發生在《藍寶石案》中。福爾摩斯撿到一頂帽子，他說：「從帽子的外觀來看，很明顯這個帽子的主人是一個學問淵博的人，而且在過去三年裡生活相當富裕，儘管他目前已處於窘境。他過去很有遠見，可是，已今非昔比…這個人一向深居簡出，根本不鍛鍊身體，是個中年人，頭髮灰白…順便再提一下，他家裡是絕對不可能安有煤氣燈的。」

我們可能沒有福爾摩斯這般高明的推理能力，但是只要對身邊的人群細心觀察，也會看到不一樣的東西。

丹尼‧摩西是華爾街的金融專家，他還管理著一個對沖基金。丹尼每天要乘坐開往曼哈頓區(華爾街所在地)的早班列車，而他對車上乘客的觀察堪比福爾摩斯。

圖／勾
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丹尼‧摩西說：我乘坐的列車上金融界人士的比例是95%，如果他們拿著黑莓手機，他們可能是做對沖基金的，正在查詢他們在亞洲市場的損益。如果他們在火車上睡著了，那很可能是屬於銷售部門的。那個身穿價值3000美元正裝、頭髮梳得一絲不亂的傢夥是一名投資銀行家。那個身穿運動服和卡其褲的，是在二流企業做經紀人的。而那個帶著一份《紐約時報》的人或許是名律師，或者是辦公室的後勤人員，也有可能是在金融市場工作，但沒有真正身陷市場…如果對這些金融界人士的衣著做進一步的觀察，甚至還能發現金融危機的前兆。那些管理資金的人如果穿得就像是要去觀看棒球比賽，說明他們的金融績效非常優異，因為穿得太好會引起別人的注意，而他們希望盡可能保持低調。

如果你看到某個從事金融業的傢夥穿著正裝，那通常意味著他遇到了麻煩，或者他要如約去見某個給他錢的人，或者二者兼而有之。

因此，當開往曼哈頓地區早班列車上的金融人士普遍穿著隨意，說明經濟欣欣向榮；但如果人人身著正裝，那麼說明金融業開始遇到麻煩，投資人開始變得謹慎，人們正在四處找錢。換句話說，車廂裡充滿了金融危機的味道。

正因為這種敏銳的觀察力，在金融危機前夕，丹尼‧摩西提前做空了華爾街，當次貸危機到來的時候他大賺了一筆。

小布希總統的經濟顧問皮帕‧馬爾姆格林擅長把時尚信號變成經濟信號。比如，她把模仿璞琪這樣花哨圖案衣服的大面積流行看作金融危機的信號。

璞琪(Emilio Pucci)是一個義大利高檔時尚品牌，自20世紀五六十年代開始出名，瑪麗蓮‧夢露和賈桂琳‧甘迺迪都是這個品牌的客戶。這類服裝顏色豔麗，特別適合嬌小的女人，但如果所有人都這麼穿，看起來就很可笑。

2007年的時候，馬爾姆格林發現，幾乎每家店鋪都充斥著這類仿璞琪的產品。儘管每件衣服價格不高，但這樣的衣服大多只能穿一到兩次，它們的面料很快就會過時，很明顯女性花的錢超過了她們的承受能力。

馬爾姆格林意識到，這種超出自身能力的消費行為已經延伸到了各個領域。比如人們開始購買更大的房子，而銀行也樂於貸款給沒有還款能力的人。他們轉手把這些不良資產賣給華爾街，華爾街的金融家又把它們重新包裝和評級，再次賣給投資者，在這一片繁榮之下實則隱藏著大的危機。

馬爾姆格林就是這樣從人們衣著的變化，敏銳地捕捉到即將到來的金融危機的信號。

2008年金融危機時，很多服裝零售商都破產了，然而著名服裝品牌ZARA卻逆勢取得成功。馬爾姆格林說，其中一個重要原因歸結於在ZARA店裡總能找到不錯的黑色或是深藍色的裙子以及很棒的白色襯衣，這些都是職場標配，幾乎每個要找工作的人都會沖進ZARA，同時堅信能找到適合自己的傳統服裝。

當經濟下行、失業率上升時，人們發現，保留自己的工作或者獲得一份新的工作，有時只需要穿一件白襯衫和一條黑裙子，或者穿一件質量好的傳統西服就可以了。

福爾摩斯對助手華生說：「你是在看，而我是在觀察，這有很明顯的差別。」經濟學家原來也是這麼做的。

圖/讀者雜誌
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【更多精采文章請見《讀者雜誌》2019年8月號】

讀者雜誌

《讀者》雜誌主要訴求發掘人性中的真善美，深刻體驗人文與關懷；融合了文化、知識與趣味，雜誌內容廣泛彙集了兩岸三地及各地華人區域知名作家作品以共賞，遠離腥羶色，閱讀人性真善美，體驗人文關懷。另外也有來自不同領域的藝文讀者投稿，分享不同生活下的點點滴滴，小故事裡有著令人深深感動的人性光輝。

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