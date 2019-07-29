車．馬．三生石

【張秋偉／摘自生活‧讀書‧新知三聯書店《看詩不分明》一書】

君乘車，我戴笠，他日相逢下車揖。

君擔簦，我跨馬，他日相逢為君下。

這首《越謠歌》真是非常可愛。據記載，「初與人交，有禮，封土壇，祭以犬雞，祝曰：…」以上就是他們在這個儀式上「祝」的內容。它反映了越人的風俗，進一步說，反映出他們對友情的理解─貧賤之交，富貴不移，以及他們希望友情長存的真誠心願。

這是對友誼的生動注解。真正的友情，不就應該是這樣嗎？心靈相通，性情相投，以誠相待，沒有心機，不管雙方地位如何改變，一切如故。這樣的友情，有如清泉明月一樣潔淨，又如精金美玉一樣難得，是上蒼給人的珍貴饋贈之一。

說到友情，我想起兩個故事。一個是唐代三生石的故事，一個是宋代張詠和傅霖的故事。三生石的故事是我在張岱的《西湖夢尋》中讀到的，出處卻是蘇東坡的《僧圓澤傳》，說的是知己生死之交的故事。唐代的李源，他的父親是光祿卿，後死於安史之亂。父親一死，原本風花雪月、豪爽揮霍的李源性情大變，不仕、不娶、不食肉，就住在原來的自己家、後來的惠林寺裡。寺裡有個和尚叫圓澤，通曉音律，和善歌的李源性情相投，成了知己，二人經常促膝談心。後來二人一同出遊，取道李源堅持要去的荊州。行至半途，遇見一個汲水的婦人，圓澤歎息道：「我不想從這條道走，就是想避開這個婦人啊。」李源大驚追問，圓澤說：「這個婦人姓王，我應當做她的兒子。她已經懷孕三年了，我不來，她就不能分娩。現在既然遇見，就是天命不可違。三天之後，你來看那個嬰兒，我會對你一笑作為憑證。再過十三年，在中秋月夜，我將在杭州天竺寺外和你相見。」當晚，圓澤去世而王姓婦人分娩。三天後李源去看望，嬰兒果然對他笑了。十三年後，李源從洛陽到杭州赴約，月明之夜，果然來了一個牧童，一邊叩著牛角一邊唱道：「三生石上舊精魂，賞月吟風莫要論。慚愧情人遠相訪，此身雖異性長存。」李源大聲問道：「澤公一向可好？」那牧童回答：「李公你真是個講信義的人啊。不過你俗緣未盡，不要近我的身，勤加修煉，還可以相見。」牧童走了，不知道去了哪裡。李源從此一直待在寺院，直到八十歲死在寺中。 圖／李小光 分享 facebook

圓澤投胎復生的牧童所唱的詩中，最讓人感動的一句是「此身雖異性長存」─不要說身分、地位變了，連肉身軀殼都不重要，只要靈魂在、性情在，就仍然有默契、有牽掛、有溫暖、有信義，生死輪迴都不能改變彼此真摯深厚的情誼。

原來三生石上的盟約，不一定都是愛情，也有同樣珍貴的友情。這個故事可謂達到了一種極致。如果說這個故事帶著神話的色彩，那麼張詠與傅霖的交情就完全是現實中發生的事了。宋代詩人張詠與傅霖是好友，後來張詠顯達，官至尚書，惦記著老朋友，但是傅霖不願做官，所以「求霖三十年不可得」。晚年張詠在某地為官，傅霖穿著粗布衣服騎著驢子去找他，敲門喊：「告訴尚書，我是青州傅霖。」看門的人跑進去這樣對張詠稟報，張詠說：「傅先生是天下名士，你是什麼人，敢叫他的姓名！」傅霖笑道：「和你分別了一世，你還保持著童心。他哪裡知道世間有我這麼個人哪！」傅霖的原話是「別子一世，尚爾童心」。多麼難得的暮年訪舊，多麼難得的童心不改。想當年，一個是富貴不忘舊交，一個是飄然不染紅塵；到老了，一個是一句話就說出了幾十年的敬重和情誼，一個則因故交性情如故而喜形於色。這樣的友情不但沒有被人生浮沉扭曲，沒有被漫漫歲月漂白褪色，反如陳年老酒，越久越令人沉醉。

圖/讀者雜誌 分享 facebook