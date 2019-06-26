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帶兵的文人

2019-06-26 10:59讀者雜誌

【飛蓬／摘自《文學自由談》2019年第2期】

從前讀金庸的小說，沒來由記住了《碧血劍》中的幾句話：「明朝一向文官帶兵，但偏巧運氣好，去遼東帶兵的熊廷弼等人，都有軍事才能。」後來想想，金庸這話的確沒講錯。有明一朝，領兵打仗者出身秀才的比比皆是，從最早的于謙，到最後的袁崇煥、史可法等，皆係文人出身。

文人帶兵其實有文人帶兵的好處。古代當兵的文化程度多不高，普遍敬重文化人。而文人大多比較體恤下情，與人交往以禮相待，頗具人格魅力。比如「岳家軍」能征善戰，便少不了岳飛人格魅力的影響；還有王陽明，他帶兵打仗時有很多人就是衝著他的學問而投其麾下的─要說也是，不用花錢就能學到東西，何樂而不為呢？

南梁「白袍將軍」陳慶之本為棋童，不僅不會射箭，連騎馬也不行，打仗得坐轎子。可他就是能打勝仗，縱橫江漢無敵手，以至於北朝在他活著時不敢輕易南犯，正所謂「名師大將莫自牢，千兵萬馬避白袍」。

外國文人裡最會帶兵的屬塞萬提斯。雷邦多海戰爆發時，他正發高燒，躺在艦艙裡昏睡不醒。但戰鬥一打響，他立刻清醒過來，戴上頭盔，操起長劍，帶著手下的弟兄沖到甲板上。戰鬥中，兩顆子彈幾乎同時射中他的左臂，他昏死過去。雖然最終活了下來，但那條被擊穿的左臂最後只得被截斷。塞萬提斯也由此獲得了一個響亮的雅號─「雷邦多的獨臂人」。

還有一位能帶兵的外國文人，就是1983年諾貝爾文學獎獲得者威廉‧戈爾丁。1935年，戈爾丁大學畢業，便開始文學創作。「二戰」爆發，戈爾丁以中尉軍銜加入英國皇家海軍。作為戰艦指揮官，他親身經歷了許多大型海戰，最著名的一役是他指揮擊沉了德軍戰列艦「俾斯麥」號。後來，戈爾丁還參加了著名的諾曼第登陸戰役。

圖／喻梁
圖／喻梁
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文人帶兵，多非初願，而係時代和命運使然。像秦末少府章邯，本軍事「小白」，帶兵前沒上過一次戰場，因緣際會成了拯救秦朝的最後一根救命稻草。後來降了項羽被封了王，卻眼睜睜看著手下二十萬關中子弟被項羽活埋。

說實話，論審時度勢，文人裡大約沒幾個人趕得上曾國藩。曾國藩帶兵講究「結硬寨，打呆仗」，核心是減少損失，積小勝為大成。這其實緣於曾國藩之不得已。胡林翼打武昌三個月，傷亡三千，貌似損失不大，但曾國藩受不起，因為他帶的是子弟兵，只能巧取。所以湘軍每到一地，立刻挖壕溝圍城，直到把城圍得水泄不通。曾國藩是要用世界上最笨的辦法，來打世界上最聰明的仗。

而大盛之後防大衰，請辭節制四省大權，主動裁撤湘軍，保全的不單是自身和子孫，還有家鄉父老之福蔭。曾國藩能夠在鼎盛時期選擇功成身退，令曾氏家族繁盛至今，更是為後世文人做了很好的表率，表明對一個真正的文人而言，遇到國家危難，自是匹夫有責；而倘若世事安穩，那麼，天下第一等好事還是讀書！

【更多精采文章請見《讀者雜誌》2019年7月號】

圖/讀者雜誌
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讀者雜誌

《讀者》雜誌主要訴求發掘人性中的真善美，深刻體驗人文與關懷；融合了文化、知識與趣味，雜誌內容廣泛彙集了兩岸三地及各地華人區域知名作家作品以共賞，遠離腥羶色，閱讀人性真善美，體驗人文關懷。另外也有來自不同領域的藝文讀者投稿，分享不同生活下的點點滴滴，小故事裡有著令人深深感動的人性光輝。

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