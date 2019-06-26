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為何「富不過三代」

2019-06-26 10:59讀者雜誌

【計然／摘自《理財周刊》2019年第14期】

說到美國鐵路大亨范德比爾特先生，在19世紀末20世紀初的「鍍金時代」，他無疑是億萬富翁的代表之一。他是著名的航運、鐵路、金融巨頭，美國歷史上第二大富豪，身家遠超今天的比爾‧蓋茲；他也是電腦遊戲《鐵路大亨》的原型人物。

去年在哈佛、牛津和北大的華人家族企業課程中，我有緣前往美國，參訪范德比爾特家族的古宅，發現這座奢華的古宅因為後代無法支付鉅額的維護費用，已經易主給政府。范德比爾特先生逝世100多年，家族聚會上已經沒有一個後代的財產超過百萬美元。范德比爾特先生創造的財富沒有傳過三代，家風也只傳承了一代。財富沒有為他的兒子帶來幸福，興建豪宅、炫耀性消費和不思進取很快就毀了這個家族。這正應了中國的那句老話：「富不過三代。」

這個故事引發我很多思考：我們到底該讓後代傳承些什麼？怎樣才能實現財富的順利傳承和事業的持續發展？後來，我找到兩句話來回答這個問題，那就是思想傳承先於財富傳承，制度安排可以永續經營。

先說第一句話：思想傳承先於財富傳承。古人云：「道德傳家，十代以上；耕讀傳家次之，詩書傳家又次之；富貴傳家，不過三代。」意思是，家族傳承了良好風氣才能富過三代，只傳承財富而不傳承道德，是不能令家族興旺的。

圖／〔馬來西亞〕Tang Yau Hoong
圖／〔馬來西亞〕Tang Yau Hoong
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財富傳承需要精神的力量，只有家族成員之間擁有統一的價值觀，才能夠有效整合家族利益並解決成員之間的衝突。

我們以法師旅館為例。它是全世界最古老的酒店，位於日本石川縣栗津溫泉。它從創立到現在已經有1300年的歷史，旅館的主人以世襲制代代相傳，由長子繼承家業，到今天法師善五郎已是第46代傳人了。因此，它被金氏世界紀錄收錄為世界歷史最久的旅館。

法師旅館「長壽」的祕密就是該旅館的店規：積德不積錢。從法師的角度來看，經營旅館就像一條河流的旅程，要克服障礙才能向前奔流。而法師旅館的主要目的就是為世世代代的客人提供服務，給予他們一個既能放鬆又能享受溫泉的環境，所以歷代法師與他們的家人平日都在努力地消除這些障礙，以改善旅館的服務。

我們再來說說第二句話：制度安排可以永續經營。這裡的制度安排涉及的內容可以很廣，我想重點來給大家講講家族憲法。大家都聽過迪卡儂、歐尚超市，它們都屬於法國米利耶家族。該家族擁有50萬名員工，是一個大型家族集團企業，其股權分屬600位家族成員所有。其中250位成員直接參與各子公司的運營，分布於全球30多個國家；家族第6代的400多位家族成員，還將依序繼承這一傳統。

米利耶家族的家族憲法根據無形的家族精神制定，這裡記錄著家族願景、使命、價值觀以及管理家族事業和決策家族事務的文件，用來規範家族成員的行為，並形成家族事務決策機制和家族利益分配機制，使得整個家族和家族企業健康發展。米利耶家族目前已有780名繼承人，但家族管理仍井井有條，家族企業價值也持續增長，米利耶家族的興旺與家族事業的發展，顯然得益於家族憲法。

最後我想說的是：要讓家族財富得以傳承並持續，在家族發展的每個階段，我們還需要設置不同的目標。在家族創業階段，專注於財富創造，為子女和後代打下經濟基礎；到家族發展階段，需要投入對子女的人力資本的教育，獲得人力資本的增長和發展；在家族的壯大過程中，還需要建立適合整個家族的價值觀，以團結整個家族，保證家業和財富的延續。

【更多精采文章請見《讀者雜誌》2019年7月號】

圖/讀者雜誌
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讀者雜誌

《讀者》雜誌主要訴求發掘人性中的真善美，深刻體驗人文與關懷；融合了文化、知識與趣味，雜誌內容廣泛彙集了兩岸三地及各地華人區域知名作家作品以共賞，遠離腥羶色，閱讀人性真善美，體驗人文關懷。另外也有來自不同領域的藝文讀者投稿，分享不同生活下的點點滴滴，小故事裡有著令人深深感動的人性光輝。

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