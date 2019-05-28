不屈的光彩

【秋水長天／摘自《博客天下》2019年第3期】

萊斯利‧M.M.布魯姆在講青年海明威旅居巴黎時的故事《整個巴黎屬於我》的尾聲中，描述海明威《太陽照常升起》中的波萊特‧阿施利夫人─也是和海明威一起去西班牙看鬥牛的觀光團成員杜芙‧特懷斯頓夫人─時，引用詩人賓納對得了肺結核在療養院裡度過了生命最後時光的杜芙的刻畫。 分享 facebook

在海明威筆下，《太陽照常升起》中的波萊特‧阿施利夫人是「不羈魅力的典範，永不老去」；生活中的杜芙，亦如萊斯利所勾畫的那樣不羈，寧可放棄貴族夫人的頭銜，也要追求自己想要的生活。儘管命運最終沒有眷顧，但她將不服輸的勁頭保持到了生命的最後，曾經被作家們想入非非的肉體已經「像風乾的海馬一樣瘦弱」，卻仍然保持著「不屈的光彩」。

作為「迷惘一代」的代言人，海明威獲得巨大成功後便陷入低谷，新作被人恥笑。與許多成功之後難再現輝煌的人不同，很快，海明威就憑藉《老人與海》強勢回歸，這篇小說不僅為他贏得普立茲獎，更贏得了諾貝爾文學獎。儘管，後來與抑鬱鬥爭的海明威，最終還是用獵槍結束了生命。

過去，我們習慣稱海明威結束自己的生命為「自殺」─在世俗的眼光中，自殺是一種怯懦的行為，但是，借用抵抗戰士、奧斯威辛集中營的倖存者、奧地利作家讓‧埃默里的說法，這叫「自死」。「自由死亡(自死)的原因並非疾病…自由死亡是人類的特權」，「自願死去是人按照自身不可被外界剝奪的標準行事的權利，是人最大的自由」。 分享 facebook

埃默里在最後一本著作《獨自走向自己生命的盡頭》出版兩年後，也選擇了「自死」。他的三部曲，包括另外兩部─《罪與罰的彼岸：一個被施暴者的克難嘗試》和《變老的哲學：反抗與放棄》，其主旨都閃耀著這種面對命運的「不屈的光彩」。借用波德萊爾的話說，就是「不做時間的奴隸」。

不屈的光彩，用來描述患了乳腺癌後的蘇珊‧桑塔格也非常貼切。丹尼爾‧施賴伯在《蘇珊‧桑塔格：精神與魅力》一書中描述，1975年，42歲的桑塔格在一次常規體檢中被診斷出乳腺癌晚期，醫生推測她只能活半年，存活兩年的可能性為10%。在經歷了最初的極度恐慌後，桑塔格切除了乳房，又經歷了5次手術。癌症在桑塔格外表上留下明顯的痕跡─部分頭髮在化療中脫落，再長出時成了白髮─她「那一頭黑髮加上額前奇怪的一綹白髮成為接下來20年美國人眼中的『標誌性造型』」。 分享 facebook

當然，僅靠外表是不能成為「標誌性造型」的。病中的桑塔格完成了《論攝影》《疾病的隱喻》等經典作品。1998年，65歲的桑塔格又患了宮頸癌。手術後的桑塔格醒來後說的還是「我要工作」。在第二次罹患癌症期間，桑塔格為一本影集《女性》寫了長序，她堅持談話、閱讀、看電影，完成了小說《在美國》，甚至開始學彈鋼琴─「一天只有24小時，但我試著以48小時來對待它」。在最初發現身患癌症並與之戰鬥近30年後，蘇珊‧桑塔格與疾病的戰爭才告結束。疾病最終戰勝了她，但是，桑塔格那永遠的「偉大的異見者」的思想和形象，在政治文化領域，以及她對抗疾病的精神，都永遠留在人世，這是疾病永遠無法戰勝的。

【更多精采文章請見《 讀者雜誌 》2019年6月號】