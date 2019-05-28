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外婆遇到愛瑪

2019-05-28 15:48讀者雜誌

【冬冬／摘自中信出版集團《一寸灰》一書】

《包法利夫人》是我經常讀的一本書，平時我也很關注對於愛瑪命運的不同論述。比如，著名作家王安憶認為：愛瑪能嫁給包法利簡直是一種「福分」，這是一個老實、呆笨、心地淳厚、少見識但盡職守責的孩子，有多少鄉村醫生是用這樣的坯子做成！他們巡遊鄉間，會的就那麼幾手，卻包治百病。像愛瑪這樣一個鄉下地主的女兒，與好名聲的包法利醫生結婚，已是她的福分。

相反，《包法利夫人》的中文譯者李健吾則認為：愛瑪嫁給包法利如同鮮花插在牛糞上，這場婚姻對愛瑪來說就是悲劇。換句話說，倘若愛瑪所嫁的男人不是這個鄉村郎中，而是其他什麼人，愛瑪的人生結局就不會「悲慘到不可救藥的地步」。他們的婚配，從頭到尾是錯誤。

那麼，到底應該如何理解愛瑪的命運？

十三歲的時候，愛瑪被父親送去修道院讀書。在修道院，愛瑪並沒有如通常那樣感到受壓抑，相反，宗教教義、宗教儀式，還有修女，為她編織了一個不真實的夢幻世界。而且，修女們待愛瑪很友愛。懺悔時，神父纏綿的絮語，講道中引用情人、婚姻的比喻，同學們偷偷傳看的精美畫冊，還有那個每月來修道院一星期做針線的老姑娘，她唱的那些古老情歌、講的那些傳奇故事，都使修道院充滿了世俗溫情，這一切滋養了愛瑪性格中的感傷情調，而她對生活的想像，類似「歡愉、激情、陶醉」這些概念，也在此完成。

在這些概念化的想像之下，細水長流的日常生活就顯得太平淡了，平淡到她認為那是個錯誤。所以，嫁給老實巴交的鄉村醫生後，一旦遇到侯爵、子爵，她就馬上在心裡吶喊：「我的上帝！我為什麼結婚？」

她不可能進入上流社會，但遇到有點浪漫情調的年輕練習生賴昂，愛瑪的「包法利主義」就有了土壤。這是愛瑪和賴昂的對話─

「哦！很少，」他回答說，「有個地方，我們都管它叫牧場，在森林邊緣的山坡頂上。有時候我星期天上那兒去，手裡拿著本書，眺望遠處的落日。」

「我覺得再沒有比落日更美的景色了，」她接口說，「不過最好在海邊看。」

「哦！我愛大海。」賴昂先生說。

「而且，」包法利夫人繼續往下說，「在無邊無垠的大海上方，思想會更自由自在地翱翔，凝望浩渺的大海，會讓您的靈魂得到昇華，會讓您領悟到什麼叫天地無涯和理想境界，您難道不覺得是這樣嗎？」

這段對話，當然是典型的浪漫主義格式，不僅「靈魂茂盛」，而且「語言茂盛」。漸漸地，愛瑪對這種「茂盛」上了癮，先是賴昂，然後是羅道爾弗，然後又是賴昂，直至最終她為這種虛假的茂盛付出生命。

福樓拜寫愛瑪，交纏的浪漫主義和現實主義總是讓看的人擊節讚歎，尤其是「農業展覽會」一節，簡直妙到毫巔。不過，有一次，我在電話裡和朋友一起歌頌「農業展覽會」，我外婆在一旁聽見了，就問：「什麼地方的農業展覽會那麼好？」

外婆出身窮鄉僻壤，對農業有真摯的感情。可是，這牛頭不對馬嘴的問題，我聽了控制不住地哈哈大笑，馬上又在電話裡講給朋友聽，朋友也笑得岔氣。後來我看外婆有點訕訕，心生歉意，就用了中國人名、中國調調，把《包法利夫人》的故事約略講給她聽。

外婆聽得非常認真，聽完，說了一句：「這個包太太要是在我們這兒，不可能死的，我第一個就把她給勸住了。」

圖／沈璐
圖／沈璐
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我剛想笑，馬上忍住。現在，我重新打開《包法利夫人》，想起外婆的話，突然覺得，是啊，關於愛瑪的命運，我們討論來討論去，從浪漫主義說到現代主義，從她的父親說到她的婆婆，從她的老公說到她的情人，怎麼一直忘了問，愛瑪的閨密呢？

噢，要是讓我外婆遇到愛瑪，只要愛瑪能多少跟我外婆透露一點賴昂的行狀，我保證外婆一定能在第一時間甄別出這賴昂是個擔不起事的學生弟。

20世紀80年代，外婆開過家庭旅館，類似現在的青年旅館，因為價格便宜，常常會有窮學生來住。晚上，外婆挨個查房，遇到膩在女生房裡不走的男生，就會當著男生的面說：「嘴巴上說得好聽的男人最靠不住，記住啊！」男生要是還打算跟外婆辯論，外婆就會拿出在鄉村社會練就的大江大河本事，說出一溜真理性的涉黃句子，直到完全破壞人家年輕男女的那點小資情調。

所以，賴昂這種人，外婆不用見面，就能把他判斷個底朝天。愛瑪呢，即便心裡很不以為然，即便很反感外婆這麼說，也會讓外婆說得心花委頓。甚至，我相信，憑著外婆堅定的意志，如若不讓愛瑪意識到婚外戀可恥，她自己都會覺得沒有盡到做人的責任。

從我記事起，我們家的大門，不到外婆睡覺，是不許關的。那些年，即便不是天天，也隔三岔五，總有鄰居到我家來理論家庭糾紛。外婆不是里弄幹部，但一直比居委會幹部更受群眾信賴，她常常會很權威地命令：「現在就把你媳婦叫來。」

鬧得疙疙瘩瘩的一對夫妻來了。外婆站在灶頭旁，一個小時不帶句點的演說，就把他們給說和了，雖然我有時也覺得他們可能是被外婆說煩了。

所以，別說賴昂這種小年輕、羅道爾弗這類登徒子，就算狡猾的高利貸商人勒樂，外婆保管能在第一時間為愛瑪把關─只要愛瑪遇到外婆。那些年，我父親最愛講的一句玩笑話就是，要是你外婆有文化，讓她當個國家總理，她都能勝任。

每次聽到有人自殺、心理輔導失敗等報導，外婆那神情，分明就是遺憾她沒在現場。我想這是可能的─愛瑪吃砒霜前，如果在路上遇到外婆，外婆一定能看出她氣色不對，那麼，不把氣色不對的人弄對了，外婆是不會罷休的。

可惜，外婆在人世盡了近90年的責任後，離開了。重新看《包法利夫人》，再也不會有她那樣既天真又熱情的讀者出來說：「要是讓我遇到愛瑪…」我知道，像我外婆這樣的讀者絕對不是理想讀者，可是，今天，在我們只能用浪漫主義和現代主義的各種術語來解釋愛瑪的命運時，我真的非常想念外婆。不光因為她進入愛瑪命運的方式讓我感到現代理論其實多麼冰冷、多麼無聊，還因為，那樣熱情地把自己捲進去的閱讀在今天變得可笑了，而本來，這可能是閱讀和理解應有的狀態。

【更多精采文章請見《讀者雜誌》2019年6月號】

圖/讀者雜誌
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