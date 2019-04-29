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什麼是好詩

2019-04-29 10:02讀者雜誌

【曉風清／摘自中華書局《葉嘉瑩說詩講稿》一書，原標題為《中西方關於形象與情意之關係的理論》】

英國學者理查茲做過一個測驗，讓學生區分好詩和壞詩。一般人對名詩人往往盲目崇拜，一見莎士比亞的名字就以為是好詩，一見李白、杜甫的名字就以為是好詩，但理查茲在測驗時，隱去了作者的姓名。結果不少人把好詩當作了壞詩，把壞詩當作了好詩。

那麼，怎樣判斷一首詩的好壞呢？這就需要認清什麼才是一首詩的重要質素。

以中國詩歌為例，我認為中國詩歌最重要的質素，就是興發感動的力量。《毛詩‧大序》中說：「情動於中而形於言。」首先內心要有一種感發，然後再用語言把它表達出來，這是詩歌孕育的開始，也是好詩的第一質素。

杜甫《曲江》裡寫道：「一片花飛減卻春，風飄萬點正愁人。」杜甫寫得很好，具有詩人敏銳的心靈。他對春天有這樣真切的情感，有這樣完美的追求。他看到一片花飛，就感到春光不完整和破碎了，等到狂風把萬點繁紅都吹落，當然更憂傷。這是他看到花飛花落引起的感動。

杜甫還寫過一句詩：「穿花蛺蝶深深見，點水蜻蜓款款飛。」杜甫觀察得仔細、深微，那藏於花叢深處的蝴蝶，他看到了，那蜻蜓點水的姿態，他也看到了。這是大自然的景物給他的感動，使他寫下這樣的詩篇。

不過，大自然的景物是大家所共見的，你只是將它寫下來，不見得是好詩。只有同時將心中感動的情意也傳達出來，才是好詩。

我們也來做個測試。先來看這句詩：「魚躍練川拋玉尺，鶯穿絲柳織金梭。」再來看另一句：「群雞正亂叫。」你說哪首是好詩，哪首是壞詩？

也許不少人會認為前一句是好詩。你看，「魚躍練川拋玉尺，鶯穿絲柳織金梭」，說有一條魚跳出來橫過像白綢一樣的水面，如同一根玉尺拋在白綢子上；黃鶯穿過像絲線一樣的柳條，就像一枚金梭在絲線中穿織。寫得多麼形象、漂亮，對仗多麼工整。而「群雞正亂叫」，大家一定說不好。

但評價詩的好壞，是不以外表是否美麗為標準的。詩歌所要傳達的是一種興發感動的作用，要有興發感動的生命才是好詩。

前者是晚唐一位詩人的詩句，外表很美，但只有文字和技巧，而缺乏詩歌應有的生命。這兩句寫的只是眼睛所看到的形象，沒有內心的感動。「群雞正亂叫」是杜甫的句子，是他經歷了「安史之亂」，經歷了不知家人生死存亡的長期隔絕和分離，回到自己家中寫成的。它雖然不美麗，卻是一種樸實真切的敘寫，有一份深厚的親切而熱烈的感情。

圖／王青
圖／王青
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好詩和壞詩的區別，除了有無感發的生命這個標準，還有另一項，就是你有沒有把這感發的生命傳達出來，使讀者也感受到你的感動。

我開過一門詩歌課，學生都要練習寫詩。我引用《易傳》中的「修辭立其誠」，說真誠是作文和做人最基本的要求，於是一位學生交來了這樣的詩作，他寫道「紅葉枕邊香」。我說我不大能接受：第一，紅葉不香；第二，紅葉長在外面，怎麼會在枕邊呢？

但他說這是真實且真誠的。原來這紅葉是他女朋友寄給他的，上邊有香水的香味也說不定，他將紅葉和信放在枕邊，所以「紅葉枕邊香」。

他說得非常有道理。但是作詩，第一是要有真誠的感動，第二是要將這種感動成功地傳達出來，讓別人也感受到。

杜甫的「雞群正亂叫」，只摘下這一句來，好像不是好詩。但要看他《羌村》全部的三首詩，詩所表現的是經過戰爭離亂，與家人重逢的情景。「群雞正亂叫」正是在整體中產生了這樣的作用，所以它是好詩。

可見，一首詩就是一個完整的生命，每一個字、每一個句子都要在這生命中有某一種作用才對。

不是選擇幾個漂亮的字就能作成好詩，而是要看選擇的字對於傳達感動是否適當。不是要找美的字，而是要找合適的字。

杜甫在詩中用了許多醜字，他說「麻鞋見天子，衣袖露兩肘」，又說「親故傷老醜」。然而這是好詩，因為他所經歷的正是那樣一種艱苦患難的生活，只有這些樸拙、醜陋的字才能恰當地表現那種生活。

所以，詩的好壞，第一要看有無感發的生命，第二要看能否適當地傳達。與此同時，感發的生命人們常會有，然而它卻有深淺、厚薄、大小、正邪等種種不同，每一種感情都是不一樣的。

晏幾道的詞：「落花人獨立，微雨燕雙飛。」這情景未嘗不美麗，但將晏幾道的詞與杜甫的詩一比較，就會發現，晏幾道的詞確實非常清麗，非常美好，但他那感發的生命，卻缺少杜甫的那份深厚、博大的力量。

【更多精采文章請見《讀者雜誌》2019年5月號】

圖/讀者雜誌
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