不覺前賢畏後生

【月亮狗／摘自新星出版社《說多了就是傳奇》一】

顧隨先生解釋「文人相輕」，認為文人相輕皆由自尊來，而以理智判斷之，又不得不有所「怕」，所謂「後生可畏」也。歐陽修說「東坡可畏」，有東坡在，「三十年不復說我矣」！東坡又怕黃山谷(庭堅)。「蓋山谷在詩的天才上不低於東坡，而功力過之，故東坡有效山谷體。」顧先生說。黃山谷又怕誰呢，怕陳後山(師道)，後山作品雖少，但「在小範圍中超過山谷」，因此，山谷又說：「陳三真不可及！」

晚清以至民國，「不覺前賢畏後生」者大有人在。光緒奮發自強，欲廣求人才。一日，光緒問翁同龢：「卿與康有為相比以為如何？」翁曰：「康之才勝臣百倍。」翁既有自謙也有雅量。廖季平所著《公羊論》，與其師王湘綺《春秋公羊傳箋》陳義多有不合處，湘綺對季平說：「睹君此作，吾愧弗如。」王氏當然有自謙的資本。素愛臧否人物的葉德輝曾說：「清末有四人講『公羊』，王壬秋、廖季平、康有為和我。我們各有各的『公羊』，內容絕不一樣。」

這話若讓康有為說，絕不會是這樣。康氏向來自視甚高，睥睨眾人。康氏號長素，蓋謂其學問長於素王孔子也。甲午會試題為，達巷黨人曰：「大哉，孔子。」康文的結語寫道：「夫孔子大矣，孰知萬世之後復有大於孔子者哉？」閱卷者咋舌棄去。1891年，康有為在眾高足簇擁下，移居廣州，正式掛牌講學，是為萬木草堂。康氏自封為「素王」，但他當時僅僅是個童生，他的頭號門徒梁啟超卻是個新科舉人，正所謂「秀才老師，舉人學生」。1893年，做了20年童生的康有為最後一次提著考籃，與一群10餘歲的嘻嘻哈哈的小年輕一起進入廣州考棚，拚卻老命，終於中舉。兩年後，又在北京會試中了進士，正如鄭板橋所言：「如今脫得青衫去，一洗當年滿面羞！」鄭板橋是康熙秀才、雍正舉人、乾隆進士。 圖／鄺 分享 facebook

康氏常發怪異之論。據魯迅記載，康周遊11國，一直到達巴爾幹，終有所悟─外國常有「弒君」之亂，皆因宮牆太矮！1895年，康有為開始著手制訂一系列新的計畫，包括擬定在巴西建立一個「新中國」的方案。他認為巴西地廣人稀，是中國移民的理想去處。史家蔡尚思說：「康有為的短處是太主觀，太武斷，太附會。」康有為有一方印，刊句曰：「維新百日，出亡十三年，遊三十二國，行四十萬里路。」《蟄存齋筆記》云：「如此印章得未曾有，可謂清季有數人才矣。」

梁啟超也是位卓異的人物，史家許倬雲曾說：「像任公那樣天賦超群的人，近百年來，恐怕難找了。」任公在戊戌變法時期，基本上還是一個康有為思想的鼓吹者，「無一字不出於南海」。流亡日本後，他開始廣泛涉獵各學科，汲取世界最新知識，自構思想體系，逐漸在思想上、政治上超越了其師康有為。「康梁」的順序變成了「梁康」。特別是與孫中山接觸後，梁啟超漸漸轉變保皇思想，由改良而漸變為激進。1899年夏秋之間，梁啟超甚至致信其師康有為，勸其放棄保皇思想，信中說：「國事敗壞至此，非庶政公開，改造共和政體，不能挽救危局。今上賢明，舉國共悉，將來革命成功之日，倘民心愛戴，亦可舉為總統。吾師春秋已高，大可息影林泉，自娛晚景。啟超等自當繼往開來，以報師恩。」康有為得信後極為憤怒，指示梁啟超馬上離開日本前往夏威夷，到那裡從事保皇會活動。此時，梁啟超已不再是萬木草堂的總學長，雖有時礙於師命而不得不聽從於康有為，但隨著歲月的流逝，梁啟超已漸漸成為改良主義知識分子中最有號召力的領導者。特別是他手中那支筆，使他成為當時最有聲望的輿論家，他的文名甚至使康有為黯然失色。1902年，本著「吾愛孔子，吾尤愛真理；吾愛先輩，吾尤愛國家；吾愛故人，吾尤愛自由」的想法，梁啟超公開發表文章，認為教不必保，也不可保，從今以後，只有努力保國而已。

師徒二人再度碰面，是在1917年張勳復辟之時。梁啟超得知張勳復辟的消息，當即發表通電反對，電中指出：「此次首造逆謀之人，非貪黷無厭之武夫，即大言不慚之書生。」武夫是指張勳，書生就是指他的老師康有為。同時，他還親入段祺瑞軍中，參贊戎機。梁啟超在反袁稱帝和反對張勳復辟中均發揮了關鍵性的作用，可以說他是兩次「再造共和」的大功臣。康有為參與張勳復辟事敗後，杜門懺悔，漸入頹唐。晚年有句曰：「窮老無事，江山定居。天地既閉，松菊猶存。杜陵避亂則堂築浣花，司馬放還則園稱獨樂。將築園林，與木石俱。」

梁啟超一生多變，嘗自言：「不惜以今日之我，難昔日之我。」康有為則一生不變，頑固至死。人曰：「康有為太有成見，梁啟超太無成見。」

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