成大器的氣象

【清荷夕夢／摘自《醒獅國學》2018年第7期】

公元244年(蜀後主延熙七年)春閏月，蜀漢中央政府接到漢中守軍急報，說魏大將軍曹爽、夏侯玄等率大軍圍困漢中，情況非常緊急。後主劉禪接報後，立即考慮派人前往救援。但派誰去呢？想來想去，他想到大將軍費禕。費禕是當時蜀國的最高統帥，但費禕是個非常優秀的文臣，與諸葛亮、蔣琬、董允並稱「蜀漢四相」，在文治方面政績卓越，但能不能領兵打仗，還不好說。之所以讓他當了最高統帥，也是由於「蜀中無大將」。現在讓他帶兵去救援漢中，一旦失敗，損兵折將不說，漢中也將失去。因此，劉禪有些猶豫，不知道自己是否該派費禕出征。猶豫歸猶豫，最後他還是決定派費禕前往救援，並將統率各軍的命令下達給費禕。費禕接到命令後，立即召集各部人馬，準備動身前往漢中，救援被困在那裡的軍隊。 圖／黎青 分享 facebook

劉禪優柔寡斷，是個沒什麼主意的主兒，命令下達才半天，他就開始懷疑自己的決定是否正確，又開始思考是否應該把費禕換下來，讓別的將領前往漢中救援…但是，如果別的將領不如費禕呢？劉禪考慮再三，終於想出一個主意：他叫來光祿大夫來敏，吩咐他立即去找費禕，和費禕下一盤棋。來敏不明白劉禪是何用意，大軍即將開拔，找統帥下什麼棋啊。劉禪便把自己的想法告訴來敏，來敏聞聽，立即來到費禕府中，對費禕說：「將軍就要帶兵到前線去了，我想跟您下一盤棋…」費禕聽來敏這樣說，也沒多問，便命人拿來棋，二人開始對弈。來敏不慌不忙地與費禕對弈，費禕心平氣和，完全不像是要帶兵到前線打仗的樣子。兩個人從從容容地下完一盤棋，費禕笑著說：「再下一盤如何？」來敏說：「不用了，不用了！將軍趕快出征吧！」來敏回到劉禪那裡，把經過對劉禪講了一遍，說：「主公放心吧，費禕這個人非常有定力，臨亂不驚，處之泰然，一定能大破魏軍！」劉禪這才放下心來，遂不再考慮換將之事。費禕按原定計畫領兵出發，果然擊退曹魏人馬，解了漢中之圍。

成大事者，心中需有大格局。遇事能臨危不慌、沉著應對，是一種難得的氣質，是一種能成大器的氣象。唐宋八大家之一的蘇洵在《心術》一文中所說的「泰山崩於前而色不變，麋鹿興於左而目不瞬」，正是這種氣質的具體表現。

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