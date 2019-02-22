忙迫與從容

【容心／摘自中信出版社《李霖燦讀畫四十年》一書】

臺北故宮博物院有一幅馬和之的《閒忙圖》，畫一個老漁翁在河濱樹下織草履，一派閒適景色。命名典雅異常，取忙迫之中，心神安適從容之意，對當今的生活情趣，真是有無窮的啟發。 分享 facebook

現在的生活情趣，只剩一個「忙」字。大家見面，第一句話總是近來「忙」得如何。我去參加一個宴會，一位老友不到終席便要離去。他向大家一抱拳，說：「對不起，我還有三個場子得去應酬一下！」他匆匆離去之後，我不禁想：真的忙到這種地步了嗎？人生趣味尚存幾許？ 分享 facebook

有人說在美國的人更忙，忙到先生開車，太太要向他口中塞三明治。真的急迫到這種程度了嗎？真是「分秒必爭」。看電視時，我從籃球比賽中學到一個術語：緊逼盯人！

忙是我們這個時代的特色，大家天天在「讀秒」。試想一桌最好的滿漢全席，卻限你於三分鐘內吃完，那還有什麼味道？因此我不禁喟然歎曰：忙是20世紀最可怕的疾病，我們若不能消滅它，它就要來消滅我們。 分享 facebook

中國文化中有隱逸閒適的一派，臺北故宮博物院有周臣的《閒看兒童捉柳花》和仇英的《松亭試泉圖》，都充分傳達出一份閒適。即使宋代理學家程明道，也有「閒來無事不從容，睡覺東窗日已紅。萬物靜觀皆自得，四時佳興與人同」的詩句。在他的心理氣象上也一直是雲淡風輕，他說：「雲淡風輕近午天，傍花隨柳過前川。時人不識余心樂，將謂偷閒學少年。」可知他不但閒適異常，而且在閒適之上，還有更高一層的樂的境界！ 分享 facebook

他養小魚數尾，時時往觀，人問其故，他答道：「欲見無入而不自得之意。」臺北故宮博物院藏有南宋范安仁的《魚藻圖卷》，每一次參觀，都使我想到莊子與惠子的濠梁之樂：「鯈魚出游從容，是魚之樂也。」西湖是我舊遊之地，最有名的玉泉觀魚，那池閣之上便寫著「魚樂園」三個大字！我常想，人為萬物之靈，而自我忙迫如此，何以人而不如魚乎？

試拈起《魚藻圖》來一消人世的忙迫塵勞：在忙迫不堪的美利堅合眾國中，我在紐約的大都會博物館見到了北宋趙克敻的一開冊頁，那幾條倏忽來去的白條魚畫得動態宛然，人若能如此來去自如，便是大自在菩薩了！

聖路易斯藝術博物館中的《落花游魚圖卷》，可稱為現今傳世魚藻圖中之頂尖絕品，是北宋劉寀的傑作，且見於宋徽宗的《宣和畫譜》之著錄。我曾特意拜觀：水面落花，水中游魚，一一描繪如神…而且他匠心獨運，畫的是在水裡活生生的魚，一片雍容大雅、樂得平生的模樣，和我在歐美其他美術館所見到的魚市圖大不相同，那些真是「人為刀俎，我為魚肉」。

名滿天下的齊白石也畫了三條小魚，即《三餘圖》，這是中國的諧音妙用，「魚」「餘」同音，便假借通用。他在上面題字云：「畫者工之餘，詩者睡之餘，壽者劫之餘，此白石之三餘也」─一派閒適從容的氣象。 分享 facebook

齊白石原本是木匠，木匠應該做工，但是工作之餘，也來揮灑幾筆水墨丹青。他原來並不想做詩，但是「睡覺東窗日已紅」之後，興猶未盡，也偶爾來歌頌一下「春眠不覺曉，處處聞啼鳥」的「四時佳興與人同」，不亦充滿生之樂乎？至於「壽者劫之餘」，那是對高年長壽的歌頌，在兵荒馬亂中還能活到九十幾歲的高齡，不是也可以來浮一大白嗎？

若推究一下，這種「三餘圖」由來已久矣，益發能顯示出中國人的生活從容，因為原來的「三餘」是：「夜者日之餘」—日出而作，所以晚上是我悠閒的時刻；「雨者晴之餘」─不能出外耕田，便是我讀書作畫的機會；「閏者歲之餘」─這就是《千字文》中的閏餘成歲，古代曆法為了調整太陽年與太陰月的關係，常於不含「中氣」的月份，或只有一個節氣的朔望月處置一閏月，在古代中國人的想法中這是一筆意外的收穫，又可以從容自在地閒散幾天了。拿古代的自在有餘和現在的忙迫不堪一比，我們不禁大為懷疑起來，這其中的得失消長如何調劑，才能治癒當今的忙迫症，使其化為一片從容祥和，庶幾能切問近思，樂我平生？ 分享 facebook

臺北故宮博物院的宋畫收藏裡有一幅《坐石看雲》的冊頁精品，畫著兩位高士溯溪而上，踞石而止，面前瀑水高懸、白雲蔚起…正是「行到水窮處，坐看雲起時」的悠然自得。對畫論詩，深念唐宋巨匠胸懷灑脫，真是在三伏天飲清涼散，於忙迫中得安樂窩了。

我常常有些遺憾，在世間名畫收藏之中，《桃花源記》倒是俯拾皆是，《安樂窩圖》卻迄今未得過目，有沒有宅心仁厚的大藝術家為救世態炎涼而大筆一揮？

臺北故宮博物院還藏有一幅美麗的《橙黃橘綠圖》，團扇設色，畫橘柚滿樹、野水平遠之景，也是應蘇東坡的詩意：「一年好景君須記，正是橙黃橘綠時！」這位畫家有深意，他把自然、閒適、豐收的情愫都交付於畫面，使人一見，忙迫頓消。四時轉運，秋收冬藏，四時行焉，百物成焉，著急何用，忙迫不得，何用速成惡補，汙我美麗人生？

在這裡深深一想，不禁對東坡先生會心一笑：你真會騙人！一年好景就只在橙黃橘綠時嗎？春花如錦時如何？夏淺勝春時如何？白雪紛飛時又如何？ 分享 facebook

無門禪師曾有名偈：

春有百花秋有月，夏有涼風冬有雪。

若無閒事掛心頭，便是人間好時節。

禪家所謂的閒事，卻正是我們現世如忙迫症這般的不治之疾。試改讀之為「若無忙迫在心頭，日日都是好時節」，聰明的人於此會心，世紀病就不藥而愈，對緊逼盯人者亦可喊一聲「暫停」。

日日忙，月月忙，年年忙，自是一奇！其實分出一段時間徹底休息、自我輕鬆一番，亦不至於影響大局也。人人都覺自己重要無比，亦正可一笑釋之。

「不疾而速」是我國文化上的一項哲學高標，對於當今忙迫症可以說是特效良藥。你以忙碌困我，我從容以對，不疾不徐，一派閒適風采。試想想諸葛武侯坐小車、揮白羽扇，指揮三軍的從容不迫；杜工部一生在兵荒馬亂之中度過，試讀一讀他「水流心不競，雲在意俱遲」的名句，中華文化之高貴，就在於此！

李太白的《山中問答》說得好：

問余何意棲碧山，笑而不答心自閒。

桃花流水窅然去，別有天地非人間。

聰明的朋友不再多言，敬祝您「空山無人，水流花放」，拍拍滿懷都是春，一派自在從容。

【更多精采文章請見《 讀者雜誌 》2019年3月號】