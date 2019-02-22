塔樓裡的微光

【大浪／摘自《今晚報》2018年12月18日】

慣於「自省」的英國女作家伍爾夫在筆記中寫道：「有一天，蒙田在巴勒杜克看到一幅勒內的自畫像，便自問：『既然他可以用蠟筆為自己畫像，我們為什麼不可以用鵝毛筆來寫寫自己呢？』」當然，這只是伍爾夫想像的蒙田寫隨筆前的情景。

多年前，我的床頭也放著一本《蒙田隨筆》，節選本，不厚。後來才知道，全套的《蒙田隨筆》有3卷，80來萬字。印象中，16世紀的法國人文味很濃，所以，蒙田幹了一件忒樸實的事兒：寫自己的生活，所見、所歷、所感，自自然然。也正因為如此，《蒙田隨筆》很流行，至今長盛不衰。

蒙田從來不認為自己在「做學問」。不過，他還是在自己37歲那年繼承了其父鄉下的產業，一頭紮進那座古堡圓塔三樓的藏書室。蒙田嚮往隱逸和寧靜，他說：「我知道什麼？」於是開始了對人生與世界的窺視和探詢，蒙田的嘗試儘管有過間斷，但前前後後也持續了20多年。 分享 facebook

在歐洲，蒙田無意中開創了「隨筆」這一特殊的文體，隨心所欲，娓娓而談。後來，人們從培根、莎士比亞，還有盧梭的文字裡都能看到蒙田的影子。讀蒙田的隨筆，人們面對的是一個朋友，而非「導師」。無疑，蒙田是謙和的，他的書中充滿他對世事萬物的體察以及對自然和生命的熱愛。蒙田認知的核心不是懷疑或否定，而是對人與世界所懷有的最大的理解和寬容。孟德斯鳩說：「在大多數作品中，我看到了寫書的人；而在這一本書中，我看到了一個思想者。」向來尖銳的尼采說：「這樣一個人的存在使人倍感活在世上的歡欣。」

蒙田直到死去的時候，還一直說他不是真正的作家，只是個鄉村紳士，冬天無事可做，才草草記下一些雜亂的思想。這思想的光，從那座古堡藏書室中微微散發，廣博而悠長。

【更多精采文章請見《 讀者雜誌 》2019年3月號】