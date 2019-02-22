親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
講義雜誌
讀者雜誌
大家健康
康健
張老師月刊
媽媽寶寶
bobo小天才
嬰兒與母親
常春月刊
熟年誌 Life plus
未來Family

杜拜女網／直落二勝詹家姐妹 謝淑薇組合挺進女雙決賽

塔樓裡的微光

2019-02-22 13:09讀者雜誌

【大浪／摘自《今晚報》2018年12月18日】

慣於「自省」的英國女作家伍爾夫在筆記中寫道：「有一天，蒙田在巴勒杜克看到一幅勒內的自畫像，便自問：『既然他可以用蠟筆為自己畫像，我們為什麼不可以用鵝毛筆來寫寫自己呢？』」當然，這只是伍爾夫想像的蒙田寫隨筆前的情景。

多年前，我的床頭也放著一本《蒙田隨筆》，節選本，不厚。後來才知道，全套的《蒙田隨筆》有3卷，80來萬字。印象中，16世紀的法國人文味很濃，所以，蒙田幹了一件忒樸實的事兒：寫自己的生活，所見、所歷、所感，自自然然。也正因為如此，《蒙田隨筆》很流行，至今長盛不衰。

蒙田從來不認為自己在「做學問」。不過，他還是在自己37歲那年繼承了其父鄉下的產業，一頭紮進那座古堡圓塔三樓的藏書室。蒙田嚮往隱逸和寧靜，他說：「我知道什麼？」於是開始了對人生與世界的窺視和探詢，蒙田的嘗試儘管有過間斷，但前前後後也持續了20多年。

分享

在歐洲，蒙田無意中開創了「隨筆」這一特殊的文體，隨心所欲，娓娓而談。後來，人們從培根、莎士比亞，還有盧梭的文字裡都能看到蒙田的影子。讀蒙田的隨筆，人們面對的是一個朋友，而非「導師」。無疑，蒙田是謙和的，他的書中充滿他對世事萬物的體察以及對自然和生命的熱愛。蒙田認知的核心不是懷疑或否定，而是對人與世界所懷有的最大的理解和寬容。孟德斯鳩說：「在大多數作品中，我看到了寫書的人；而在這一本書中，我看到了一個思想者。」向來尖銳的尼采說：「這樣一個人的存在使人倍感活在世上的歡欣。」

蒙田直到死去的時候，還一直說他不是真正的作家，只是個鄉村紳士，冬天無事可做，才草草記下一些雜亂的思想。這思想的光，從那座古堡藏書室中微微散發，廣博而悠長。

【更多精采文章請見《讀者雜誌》2019年3月號】

圖/讀者雜誌
圖/讀者雜誌
分享

讀者雜誌

《讀者》雜誌主要訴求發掘人性中的真善美，深刻體驗人文與關懷；融合了文化、知識與趣味，雜誌內容廣泛彙集了兩岸三地及各地華人區域知名作家作品以共賞，遠離腥羶色，閱讀人性真善美，體驗人文關懷。另外也有來自不同領域的藝文讀者投稿，分享不同生活下的點點滴滴，小故事裡有著令人深深感動的人性光輝。
金豬年，迎好運！開運紅包先來領一波→

相關新聞

獨居指南

2019-02-22 13:09

永生的海拉

2019-02-22 13:09

忙迫與從容

2019-02-22 13:09

杜甫埋伏在中年等我

2019-01-28 10:22

高俅升遷的階梯

2019-01-28 10:22

學徒精神

2019-01-28 10:22

重返古希臘的意義

2019-01-28 10:22

悲壯的親情

2018-12-25 15:48

你的收入夠得上你的精緻嗎

2018-12-25 15:48

閱讀者的雙重性格

2018-12-25 15:48

江湖的規矩

2018-12-25 15:48

我只知道人是什麼

2018-11-29 10:08

立心

2018-11-29 10:08

莊子的智慧

2018-11-29 10:08

窮查理寶典

2018-11-29 10:08

能成事的人

2018-10-30 14:24

筆跡裡你一絲不掛

2018-10-30 14:24

時間的味道

2018-10-30 14:24

《儒林外史》是一部非常下飯的書

2018-10-30 14:24

不多看一眼

2018-09-28 10:56

等待和希望

2018-09-28 10:56

火鍋統一紫禁城

2018-09-28 10:56

｢藥神｣與｢神棍｣

2018-09-28 10:56
看更多

熱門文章

靠配息就能年年出國玩5趟！理財專家怪老子自揭投資心法

2019-02-21 09:01

藍營基層拱韓聲浪高 韓國瑜選總統恐弄假成真

2019-02-20 15:39

女孩課業成績贏男孩 為什麼進入職場卻輸了？

2019-02-18 09:00

美元定存飆逼近10%高利 兩個細節告訴你 利息恐沒你想的多！

2019-02-18 11:17

高雄癢對岸幫忙抓 習近平扮藍營縣市「救市主」

2019-02-20 15:39

江宏傑&福原愛 讓人見識到最純真的幸福

2019-02-18 14:33

迎賓茶改開水、高層減薪 台船老董要如何翻轉台船虧損百億逆境？

2019-02-21 09:02

謝金河：難得的飛豬景象

2019-02-21 12:06

同婚專法過了小孩就不能叫爸爸媽媽？錯！政院懶人包闢謠

2019-02-21 11:45

韓市長會變成韓總統嗎？

2019-02-20 15:39

資生堂、KOSÉ也不敢小看 一家鹿港小廠面膜竟年銷3.5億片

2019-02-21 09:03

霸氣董座變罷工戰犯 何煖軒「貴人牌」失靈？

2019-02-22 09:57

燒肉店「乾杯」最後一家台中街邊店撤出 原因曝光

2019-02-19 13:55

邊吃邊玩 遊趣岡山意猶未盡

2019-02-20 15:35

手機故障 多做一個動作就不賠？手機保險必知的六件事

2019-02-20 16:53

這幾檔股票成功轉型 值得喝采

2019-02-21 12:06

會說三國語言的陽光女孩熱愛運動 未來想進運動照護領域

2019-02-22 10:43

老街新活力 相約訪旗山

2019-02-21 08:43

克莉絲汀轉型失敗 高層內訌惡鬥不息

2019-02-22 13:16

下市、裁員謠言不斷 究竟味全怎麼了？

2019-02-22 13:16

靠粗工起家…金車父子檔聯手檳榔攤賣咖啡 狂銷全球70國

2019-02-22 09:59

身心難分割 芬蘭研究心痛的感覺是真的

2019-02-20 11:56

Emily Blunt 乘著夢想的傘翱翔

2019-02-18 08:40

甄選戰》豐富圖表、具體實例 讓他順利考上台大工管

2019-02-22 10:45

Selina找回浪漫的小女孩 準備好迎接第三人生

2019-02-18 08:43

演唱會也是曬鞋的天地！林俊傑小巨蛋開唱身上行頭數不清

2019-02-20 15:32

任「愛情產業鏈」總顧問 瓊瑤要為高雄拍攝「天作之河」

2019-02-20 12:02

街口買Jello又買華頓投信 真正盤算是網銀？

2019-02-22 13:16

去年車市慘…汽車百貨大王如何營收淨利雙升？先想8成不懂車的人　

2019-02-22 10:07

豐田未來車搶先曝光

2019-02-22 13:16

冬天只想冬眠 科學家指人類睡愈多愈抑鬱

2019-02-18 12:38

甄選戰》客製書審、依經驗整合論點 他如願考上北大法律系

2019-02-22 10:44

一個法國導演的西門町人生 尚若白

2019-02-20 08:39

沖煮冠軍 雙手三壺沖出金牌咖啡

2019-02-22 10:05

罷工談判 華航教戰手冊完全解析

2019-02-20 15:39

穿件旗袍吧 市長交接典禮一炮而紅美麗又時髦

2019-02-20 12:02

時力新任黨魁邱顯智 不想台灣永遠只能選藍綠

2019-02-20 15:39

浪漫走春賞花趣

2019-02-20 08:41

奧運概念股站上起跑點

2019-02-21 12:06

鳯山魅力 經典與新潮並存的潮風格

2019-02-20 15:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top