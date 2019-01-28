親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
講義雜誌
讀者雜誌
大家健康
康健
張老師月刊
媽媽寶寶
bobo小天才
嬰兒與母親
常春月刊
熟年誌 Life plus
未來Family

王浩宇爆料陳思宇人緣差被當測試工具 柯文哲嗆：他是誰？

理科太太不專業？當「科學傳播」成「打臉大戲」

重返古希臘的意義

2019-01-28 10:22讀者雜誌

【三生石／摘自譯林出版社《假作真時》一書】

盤點被翻拍次數最少的名著，《亂世佳人》得算正面典型。這部要場面有場面、要故事有故事、要人物有人物的小說，之所以被好萊塢屢屢放過，有且只有一個原因：1939年拍的那個版本創造的視覺經驗，太深入人心─而這種難以磨滅的印象，至少有一半得歸功於選對了女主角。影評人常常會宣稱，就藝術水準而言，《亂世佳人》被嚴重高估，但誰都無法否認，好萊塢不可能複製一個費雯‧麗，費雯‧麗也不可能複製一個像出演郝思嘉那樣的機遇。當製片人大衛‧賽茲尼克第一次在年輕的費雯‧麗臉上看到「純粹淡綠不夾一絲茶褐」且「稍稍有點吊梢」的眼睛時，電影史便達成了一次具有經典意義的天時、地利與人和。

郝思嘉／費雯‧麗的案例甚至與演技無關─儘管費雯‧麗真是個好演員─這是一張臉創造的奇蹟。千百萬讀者透過書頁幻想的郝思嘉只是一團朦朧的霧，似有若無的吉光片羽，彷彿在夢中目擊過的嫌疑犯。倏忽間，大銀幕閃亮，雲開霧散，「嫌犯」畫像漸漸清晰，於是人們舒一口氣，心裡暗暗喊一聲：「抓住你了，原來你就在這裡。」

在小說轉化成影像的過程中，選對一個角色、塑成一個人物的重要性和難度係數，有時候(如果不是「永遠」的話)要比還原歷史場景或者理順敘事脈絡更高。文本在讀者的想像空間中烙下的印跡越深，這個變量就越大。一萬個讀者心中有一萬個哈姆雷特，你可以用一具肉身、一抹微笑或者一個手勢定格這種想像，也完全可能反過來摧毀它。同樣是大衛‧賽茲尼克，在製作1957年版的《戰地春夢》時，就親手示範了這種摧毀能達到怎樣的程度。

彼時《海斯法典》已經失去約束力，第二次世界大戰也早就散盡硝煙。這一版《戰地春夢》的男女主角，終於不用像1932年版那樣，為了照顧後面的懷孕情節先補上一個婚禮(《海斯法典》不允許未婚同居，哪怕暗示都不行)，也不用因害怕墨索里尼的干涉而刪去義大利軍隊潰敗的場景。然而，原作者海明威在得知這一版的演員陣容之後，還是火冒三丈。他給賽茲尼克寫信，粗話橫飛：「如果，你這部讓38歲的賽茲尼克夫人扮演24歲的凱瑟琳‧巴克利的破電影，最後居然賺到了錢，那我建議你捧起這些錢直奔本地的銀行，統統換成硬幣，然後塞進你自己的屁眼，直到滿得從你嘴裡吐出來。」

賽茲尼克夫人更為人熟知的名字是珍妮佛‧瓊斯，奧斯卡獎、金球獎雙料影后，其主演的《珍妮的肖像》和《太陽浴血記》有資格躋身小說改編電影的佳作系列。但《戰地春夢》果然如海明威詛咒的那樣票房慘敗，而瓊斯的眼袋、魚尾紋和隨著衰老越來越高的顴骨也確實應該負一半以上的責任。至於男主角洛克‧哈德森，雖然顏值和年齡感大體合格，但他凝望瓊斯的眼神，怎麼看都像是弟弟看姐姐─多年以後哈德森「出櫃」，人們回過頭來想這一版《戰地春夢》的畫面，荒誕感油然而生。

公允地說，古今中外，在賽茲尼克之前或者之後，製片和導演堅持重用太太或者女朋友都不是什麼新鮮事，也不乏成功的例子。但相對而言，在「作者電影」或者那類把演員當扁平符號的片子裡，這樣做還相對保險一點。至於小說，尤其是群眾基礎深厚的小說，人物是早就成熟定型的，她們不可能為了製片人的太太而隨意塗改自己的年齡和氣質。如果一定要擰著來，那麼，《戰地春夢》的失敗已經證明：即便是賽茲尼克這樣行走江湖幾無失手的大腕，一旦被私情干擾判斷，也會一頭栽進文本與影像之間的鴻溝。

話說回來，在這條鴻溝中栽倒的大明星不計其數。他們總是一不小心，就讓自己的滿身星光遮蔽掉人物本身的特質。也難怪，習慣了被量身定制角色的明星，很難放下身段去遷就小說人物具體而微的尺寸。無論是亞蘭‧德倫版的雷普利，還是李奧納多‧狄卡皮歐版的大亨小傳，都或多或少地存在類似的問題。就連一直被神化的奧黛麗‧赫本，在《戰爭與和平》中塑造的娜塔莎也是其個人演藝生涯中的失敗案例。比起後來蘇聯邦達爾丘克版的《戰爭與和平》，比起那個眼神裡裝滿惶惑與興奮、在舞池中眩暈的娜塔莎(柳德米拉‧薩維里耶娃飾演)，赫本只是把《羅馬假期》重複了一遍而已。

其實赫本還演砸過一部小說改編的電影：《第凡內早餐》─儘管，因為強大的時尚效應，這部電影至今仍然膾炙人口。這不能全怪赫本，因為從根本上看，這部片子的初衷就跟卡波提的原作背道而馳。小說中的第一人稱敘述者是個具有同性戀氣質的男子，「美國好閨密」。從他的視角觀察到的交際花荷莉性格放蕩、情緒複雜、行蹤神祕，是個無法被輕易歸類或者降服的女人，所以最後的結局是「若得山花插滿頭，莫問奴歸處」。在好萊塢的審美定勢下，敘述者的性取向必須改變，他和荷莉必須談一場戀愛，所以荷莉這個人物的底色就必須比小說裡更清純、更簡單。這也就可以理解，導演為什麼堅決抵制卡波提的建議，棄夢露而選赫本。

圖／黎青
圖／黎青
分享

為了這個角色，赫本也算使盡了渾身解數，臨時補習鄉下口音，學會抽菸撒潑，但結局的峰回路轉─流浪貓回巢，風塵女知返─還是讓她之前所有的努力，都成了最後優雅轉身的鋪墊。赫本還是那個赫本，她的《第凡內早餐》不過是把《窈窕淑女》又演了一遍。

總體上講，越是質地優秀的小說，改編成電影時越要慎用明星，這差不多可以成為一條法則。氣場特別強大的導演，完全可以根據小說人物的需要，放膽使用氣質契合的新人，使其一舉成名，塑造人物和打造明星同步完成。瓊‧芳登之於《蝴蝶夢》、娜塔莎‧金斯基之於《苔絲》，抑或湯唯之於《色，戒》，都是範例。如果是那類更成熟、更多面、臺詞更多的角色，那麼，選擇那些並不漂亮卻可塑性極強的面孔，往往能收到奇效，因為這類演員總是能把自己恰到好處地掩藏在角色之後，比如《理智與情感》中的艾瑪‧湯普森，《英倫情人》裡的茱麗葉‧畢諾許，還有最近橫掃艾美獎的《奧麗芙‧基特里奇》裡的法蘭西絲‧麥多曼。至於偉大的梅莉‧史翠普，她塑造人物的能力足以讓你在觀看兩部根據同樣著名的小說─《法國中尉的女人》和《麥迪遜之橋》─改編的電影時，像是在欣賞兩個女人的表演。

有些在小說中太立體、太豐富的人物，也許不管找誰演都不夠完美。比如說，提起安娜‧卡列尼娜和愛瑪‧包法利，很多張明星臉就重疊在一起，但我們至今也抓不住一個確定的形象。與之形成鮮明對照的是那些有如神助的改編：你看到那張臉、那個人，就知道整出戲都成了，就知道再也不需要第二個版本了─這是選角的至高境界。在我看來，費雯‧麗之於《亂世佳人》，羅莎曼德‧派克之於《控制》，以及張國榮之於《霸王別姬》，都達到了這種境界。

【更多精采文章請見《讀者雜誌》2019年2月號】

圖/讀者雜誌
圖/讀者雜誌
分享

讀者雜誌

《讀者》雜誌主要訴求發掘人性中的真善美，深刻體驗人文與關懷；融合了文化、知識與趣味，雜誌內容廣泛彙集了兩岸三地及各地華人區域知名作家作品以共賞，遠離腥羶色，閱讀人性真善美，體驗人文關懷。另外也有來自不同領域的藝文讀者投稿，分享不同生活下的點點滴滴，小故事裡有著令人深深感動的人性光輝。
【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

杜甫埋伏在中年等我

2019-01-28 10:22

高俅升遷的階梯

2019-01-28 10:22

學徒精神

2019-01-28 10:22

悲壯的親情

2018-12-25 15:48

你的收入夠得上你的精緻嗎

2018-12-25 15:48

閱讀者的雙重性格

2018-12-25 15:48

江湖的規矩

2018-12-25 15:48

我只知道人是什麼

2018-11-29 10:08

立心

2018-11-29 10:08

莊子的智慧

2018-11-29 10:08

窮查理寶典

2018-11-29 10:08

能成事的人

2018-10-30 14:24

筆跡裡你一絲不掛

2018-10-30 14:24

時間的味道

2018-10-30 14:24

《儒林外史》是一部非常下飯的書

2018-10-30 14:24

不多看一眼

2018-09-28 10:56

等待和希望

2018-09-28 10:56

火鍋統一紫禁城

2018-09-28 10:56

｢藥神｣與｢神棍｣

2018-09-28 10:56
看更多

熱門文章

睡覺絕不開除濕機！3大NG行為 你犯了哪一個？

2019-01-23 15:19

從跌倒處站起 被解職半導體老總八年再造股價200元公司

2019-01-25 09:29

台積電營收恐迎十年首度衰退 該逢低入手嗎？

2019-01-25 09:38

美魔女況明潔拉完皮 網友驚呼像隋棠

2019-01-23 15:07

520後馬習可能再會 北京讓步一中各表？

2019-01-23 16:11

揚言超越星巴克 「小藍杯」瑞幸咖啡猛燒錢 還能撐多久？

2019-01-24 09:21

情定花蓮 蔡碧仲：我一定會再回來

2019-01-24 13:28

黃金休戰90天倒數：美中貿易戰恐難鳴金收兵

2019-01-24 10:25

夏普怎麼了？獲利好轉股價卻狂瀉

2019-01-24 13:33

從花蓮鄉下囝仔到身價百億ATT董座 戴春發的地攤發跡之路

2019-01-24 13:32

9年未進民進黨部...文青大叔羅文嘉：種田賣菜太幸福 只想宅在這裡

2019-01-24 13:13

連Discovery都來蹲點採訪！他用AI神算出虱目魚2天後的大劫難？

2019-01-24 13:15

謝金河：台股進入「食無味」行情

2019-01-24 13:12

柯P組黨 想突破「人氣轉不出去、票進不來」困境

2019-01-23 16:15

算得快又準就是數學好？專家稱那是上世代的標準

2019-01-24 15:06

重整之路添變數？台銀要賣華映最賺錢的廠房

2019-01-24 13:14

意想不到的秘密：淺談日本秘密意匠制度

2019-01-24 10:24

賴神雙語實驗 台南小學師長原本擔憂 最終招生成長

2019-01-23 16:15

獨家解讀／10大法人 3大預言 1500頁關鍵報告透露賺錢密碼

2019-01-24 13:35

KKday募資僅對手1成 為何堅不改道？

2019-01-25 09:33

全民拚英文 雙語教育啟動 4年培養2000位師資

2019-01-23 16:15

邀請「沙發客」來上課 替代役男翻轉偏鄉國際教育

2019-01-24 09:46

田中央創農地空拍平台 銷售翻1倍

2019-01-24 13:27

AI狂潮！娛樂、醫療、科技...直擊AI應用3大現場

2019-01-23 14:21

2019年手機大廠5G過招

2019-01-24 10:23

被評為此生必去的馬來西亞秘境 彷彿生活在林間 也太美了

2019-01-23 15:14

柯文哲美中台關係論述有漏洞 赴美通得過考試？

2019-01-23 16:14

話題不斷！「KAWS 歷代聯名經典盤點」 最火的 XX 就是這些！

2019-01-23 15:18

上市陷集體訴訟 前後歷時三年多 阿里巴巴為啥最終選擇和解？

2019-01-24 09:43

陸股底部成形？ ETF套牢用時間換空間

2019-01-25 10:34

台積電神助攻

2019-01-24 13:12

適當時拒絕上司的五個策略

2019-01-25 10:35

想進104工作 英語口說和簡報能力是必備條件！

2019-01-24 09:46

cabinet是內閣還是櫃子？從新內閣上任學英文！

2019-01-24 09:45

廣達靠雲端市場逆轉勝

2019-01-24 13:12

法人重倉股 把握封關前最後布局時刻

2019-01-25 10:34

國家適當舉債其實不是那麼可怕

2019-01-24 10:25

穩懋：5G大未來撐腰

2019-01-24 11:00

尋找低ＰＥ高成長的生技股

2019-01-24 13:12

節省預算、寬敞不打折 套房價格的派對空間

2019-01-25 09:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top