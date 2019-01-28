學徒精神

【洛奇獅／摘自電子工業出版社《高手：精英的見識和我們的時代》一書】

美國國家橄欖球聯盟新英格蘭愛國者隊主教練比爾‧貝利奇克，曾經拿過四次「超級碗」，也給人當過不計功勞的學徒。

貝利奇克高中時就是橄欖球隊隊員，他對橄欖球懂的比教練還多，他在場上就相當於半個教練。但父親給貝利奇克最重要的一條忠告，不是關於技戰術的，而是關於球隊政治的：「如果你要給教練提反饋意見，一定要找個私下的場合，用最謙遜的方式告訴他，這樣才不會冒犯他。」

貝利奇克做到了。他在不得罪任何人的情況下成了一個明星。可是最值得說的，還是貝利奇克退役以後轉型當教練的故事。他在職業球隊的第一份工作是錄影分析師，純實習，沒有工資。

這是一份費時費力的工作，是教練沒有時間親自做的工作。貝利奇克會用幾個小時的時間分析對手的比賽錄影，得到結果和數據，提出自己的看法和戰術建議，交給助理教練。等到助理教練和主教練討論戰術的時候，助理教練會把想法都說成是自己的，連貝利奇克的名字都不會提。那貝利奇克對此是怎麼反應的呢？

一個教練是這麼評價貝利奇克的：「你給他一個任務，他消失幾個小時，等你再次看到他的時候，他已經做完了，然後向你要更多的任務。」

媒體策略師萊恩‧霍利得說，貝利奇克掌握了「畫布策略」。所謂「畫布策略」，就是發現別人要畫油畫，你給他找塊畫布讓他畫。 圖／王青 分享 facebook

畫裡也許有你的功勞，但你就是給人提供畫布的。這就是學徒要做的事情。

古羅馬有一種職業叫「清道夫」。政客或者有錢人，會雇用一些有才華的年輕人給自己做事，但不是當工作助理，而有點像現在影視明星的「助理」。清道夫的一項任務，就是在這些大亨出行之前，把路上的事情安排好─所以叫清道夫。他們也做些送信之類跑腿的事情。

古羅馬有個叫馬提亞爾的文學家，早年生活貧寒，就給人當清道夫，而且他同時服務於兩位大亨。他每天的工作就是在這兩位大亨家之間跑來跑去，很辛苦。

馬提亞爾非常不喜歡清道夫這份工作。他在後來的作品中對自己早年的這個職業有很多怨言：「我一個文學青年，才華蓋世，你們居然讓我做這個！」

霍利得對此的評論是：「馬提亞爾怎麼不想想，如果沒有這份工作，以他當時的條件，怎麼可能有機會接觸到羅馬上層社會的生活，他又怎麼可能有這麼好的視角、這麼好的素材，去寫出那些作品來呢？」

清道夫這個職業有點像中國過去的學徒，為了學點手藝，什麼雜活都得幹。其實西方的學徒也是這樣的。達文西、米開朗基羅，都是從學徒起步的。

霍利得說，學徒這份工作的邏輯是什麼呢？

第一，你根本沒有你想像的那麼厲害，也沒有那麼重要；第二，你這種不謙虛的態度就不對，你的性格需要磨煉；第三，你從學校和書本上學到的那些知識，要麼過時了，要麼根本就是錯的，你需要第一線高手的真知灼見。

給人當學徒，就給你提供了這個機會。你現在把自己和一個高手連接在一起，便可以從內部瞭解第一手的經驗。這就是學徒工作的協議：用禮敬和服務換取機會─不是立功露臉的機會，而是學習實踐的機會。

班傑明‧富蘭克林做過類似的事情。他哥哥辦了份報紙，富蘭克林匿名寫稿，把稿子放進信封，從哥哥辦公室的門縫塞進去。他哥哥一看，文章不錯，就發表出來。一來二去，富蘭克林的匿名文章越來越受歡迎，甚至每期都上報紙頭版。富蘭克林從來沒有從中拿到過一分錢稿費，而且很久都沒人知道那些文章是他寫的。

富蘭克林收穫的是寫作的經驗和真實的讀者反饋。那麼富蘭克林為什麼不直接把文章交給哥哥發表？原因讓人難以置信─因為他哥哥嫉妒他。事實上，等到哥哥知道是富蘭克林寫了那些文章之後，不但沒有感謝他，還把他打了一頓。

注意，霍利得一再強調，學徒的服務，可不是阿諛奉承。這不是讓你給老闆送禮，不是讓你去走什麼夫人路線，也不是讓你卑躬屈膝。「畫布策略」的關鍵是在工作上給別人幫助，給別人鋪路，讓別人把事做得更漂亮。

然後你把功勞也給對方。我說你「不妨把所有功勞都給導師」，「不妨」這個詞分量還不夠─你應該高高興興地把功勞讓給別人。從功利角度講，你可以把這件事當成一個投資，與其你欠大人物一個人情，不如讓他欠你一個人情。

用一句話總結「畫布策略」的心法，就是：把自己放在更次要的位置，為別人做更多的事。

有什麼好想法，趕緊告訴老闆。多跟不同的人認識，介紹不同的人互相認識。別人都不願意做的事，你去做。發現團隊有什麼缺點和漏洞，你去補救。更進一步，不但對前輩要這樣，最好對所有人都這樣。有什麼好想法能幫助別人，免費把想法告訴他。

這就是學徒精神。

【更多精采文章請見《 讀者雜誌 》2019年2月號】