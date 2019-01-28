高俅升遷的階梯

【阿建／摘自《青年參考》2018年11月14日，本刊節選】

在歐洲和美國，公眾只知道「一戰」是一場「漫長、殘酷而不失偉大的戰爭」，對其細節所知不多。在美國20世紀參與的重大戰爭中，「一戰」是唯一一場在首都華盛頓沒有紀念碑的。在民間，「一戰」也很難喚起深刻的敬畏乃至反思，描繪那場發生於一個世紀前的戰爭的電影和電視作品屈指可數，相關書籍多年也沒出幾本。

這種現象與技術限制有關─「一戰」留下的「物證」遠沒有後來的戰爭多。不過，一個重要因素經常被忽視，那就是，參戰各國想方設法將戰爭真相「趕」出了報紙頭版。

「一戰」戰地報導在各國遇阻

英國1914年8月投身「一戰」時，主流報刊並不知道自己將面對何等嚴峻的挑戰。彌漫於各個編輯部的觀點是：戰地記者很酷，能與騎兵軍官稱兄道弟。《每日郵報》和《泰晤士報》的老闆諾斯克利夫勳爵命令手下趕緊去買馬，並向政府報告。

英國政府對新聞媒體的防範，比其他參戰國慢了半拍。戰爭爆發後，德國政府立刻發布「媒體指南」，對戰時新聞報導加以限制。法國重拾第二帝國時代的傳統，《鴨鳴報》描繪了一個穿軍裝的老婦人拿著剪刀，在許多報紙上剪出大洞。1917年，美國參戰後不到一周，時任總統威爾遜就建立了公共信息委員會，負責人是擁護政府的記者喬治‧克里爾。

1915年9月初，也就是德軍進逼巴黎、法國政府撤往波爾多之時，英國首相赫伯特‧阿斯奎斯領導的自由黨內閣終於決定對戰地記者加以限制。英國議會通過法案，規定「任何人不得以口口相傳或書面形式，散布可能導致軍隊或平民不滿或驚慌的消息」。 圖／王青 分享 facebook

作風古板的英國陸軍大臣基欽納勳爵甚至一度認為，只有士兵才屬於戰區，記者根本不該出現在前線。《每日紀事報》的菲利普‧吉布斯和《每日郵報》的羅勒‧克拉克蔑視禁令，頂著「新聞歹徒」的稱號潛入法國發回報導，隨後雙雙被捕，並被警告：若再犯便會被槍斃。

戰爭沒有像樂觀者預期的那樣在1914年的聖誕節前結束，英國政府感到有必要借媒體之口安撫民眾。1915年6月，6名英國戰地記者抵達前線，吉布斯也在其中。英國陸軍司令部稱他們為「會寫作的狗」。接下來的幾年裡，又有幾名記者獲得戰時採訪許可，但他們的一舉一動都處在當局的密切注視下，以確保只有軍隊和政府覺得不錯的內容才能被披露給讀者。

政府、軍隊和媒體達成默契

環境使然，戰地記者很容易被軍隊「同化」。他們統一換上軍官制服：卡其色的外套和領帶，長褲塞進長靴裡，尖頂軍帽在危險時刻可以換成鋼盔。所有人都獲得了上尉的榮譽軍銜，除了綠色的袖標，其他和真正的軍官別無二致。

不僅是外表，記者們的思維方式也很快就和周圍的人一致了。為《每日郵報》和《每日鏡報》撰稿的威廉‧比奇‧托馬斯堪稱典型。1915年8月4日，當德軍首次使用化學武器、兩軍在夏季的暴雨和泥塘般的戰壕中對峙時，他向讀者描繪了這樣一幅畫面：

「烤雞肉和煎炸的馬鈴薯『』作響時，偶爾會有一枚子彈砸在戰壕邊…這些勇敢的小夥子是英國軍隊中最優秀、最驕傲的老兵，跟任何部隊相比，他們都是最精銳的百戰之師。」

站在政府的立場上，戰時對新聞實行管制確實有必要性。1915年5月，英國人管不了的《紐約時報》曝光了「勇敢的小夥子」遇到的大麻煩：英軍炮彈短缺。報導在倫敦造成了爆炸性的政治衝擊，阿斯奎斯被迫組建聯合政府，勞合‧喬治進入內閣，阿斯奎斯隨即被取而代之。

但總體來說，各國政府、軍隊和新聞媒體有較強的默契，甚至不惜掩蓋和歪曲事實。一個非常有代表性的案例與索姆河戰役有關。這場會戰自1916年7月1日開始，持續了四個半月，總共300萬人投入戰鬥，死傷人數達到7位數。僅在戰役第一天，就有1.9萬名英國士兵喪生、3.8萬人受傷。有評論說，人類文明史上從未出現過如此高效的殺戮。

在此期間，為了不給前線部隊「添麻煩」，記者們遵照指示留在宿舍裡，只能通過軍方公告瞭解戰鬥進展。於是，遠在大後方的讀者們被告知：「這對英格蘭和法國來說是美好的一天。在戰爭中，這是個充滿希望的日子。」菲利普‧吉布斯在稿件中這樣寫道。

接下來的幾個禮拜裡，記者們被允許外出觀察戰鬥，然而，他們無一例外繼續保持著原先的腔調，即便目睹成千上萬的年輕人傷亡，也沒有任何改變。

時隔多年，一些曾經的戰地記者對自己當年所寫的內容深感慚愧。1925年，威廉‧比奇‧托馬斯寫道：「英國陸軍情報部門提供給我們的信息，有很大一部分是完全錯誤和具有誤導性的…實際上，(報導發出的)第二天和之後幾天，我都寢食難安，因為那不是真實情況。」托馬斯說，「頭條新聞巨大的粗體字，外加我自己大大的名字，都無法減輕這種恥辱。」

1923年，菲利普‧吉布斯以帶有悔意的口吻說：「我們完全把自己當成了軍人…我們是自己的審查員。」但他也辯解稱，自己試圖「照顧那些兒子和丈夫在法國作戰的人的感情」。

「一戰」結束後，托馬斯和吉布斯接受了政府頒發的騎士勳章。也有少數人如《每日鏡報》的編輯漢密爾頓‧菲夫，將這一榮譽視為賄賂，這樣的賄賂使他對目睹的一切保持沉默。

客觀只是和平時期的奢侈品

直到持續了上千個日夜的殺戮落幕，歐美各國的公眾才漸漸瞭解到，塹壕戰是多麼恐怖，毒氣、炮彈、機槍、鐵絲網、疾病和泥濘怎樣殺死了整整一代年輕人。1917年12月，勞合‧喬治在菲利普‧吉布斯的慶功宴上坦言，永遠不應該允許公眾瞭解這種「血腥生意」的本質。「如果人們知道真相，戰爭明天就會停止。他們當然不知道，也無法知道。」勞合‧喬治說。

第一次世界大戰中的許多細節可能永遠不會為後世所知。除了約束新聞報導，各國政府還檢查軍人寄出的家書，以免泄露機密信息，或是打擊家鄉父老的士氣。審查人員把敏感的內容撕掉或用筆塗抹，讓無數記憶碎片就此消失。當然，由於這場戰爭太過可怕，戰壕中的許多人也不願向親友提起自己到底經歷過什麼。

第一次世界大戰於1918年11月11日落幕。此前4天，美國人見證了這次戰爭期間最後一次重大的報導失誤：前線軍官誤讀了一條宣布局部停火，以便德國代表團前來談判的消息，結果，11月8日的各家報紙就刊出了「戰爭結束」的大標題，引發舉國狂歡。

闢謠姍姍來遲，許多人早已陷入宿醉。紐約時報廣場上，一些憤怒的民眾撕碎了報紙。

1918年11月11日，戰爭結束的消息再次傳來。戰爭真的結束了，但慶祝活動明顯冷清了很多。民眾耗光了激情，而後，他們漸漸意識到戰爭的意義和代價。

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