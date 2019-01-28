杜甫埋伏在中年等我

【識途／摘自北京十月文藝出版社《梅邊消息─潘向黎讀古詩》一書】

上蒼厚我。從初中開始，我就聽父親在日常生活中聊古詩，後來漸漸和他一起談論，這樣的好時光有二十多年。

父女二人看法一致的很多：比如都特別推崇王維、李後主，特別佩服蘇東坡；很欣賞「三曹」、辛棄疾；也都特別喜歡「孤篇橫絕」的《春江花月夜》…也有一些是同中有異：比如劉禹錫和柳宗元，我們都喜歡，但是我更喜歡劉禹錫，父親更喜歡柳宗元；「小李」和「小杜」，我都狂熱地喜歡過，最終絕對地偏向了李商隱，而父親始終覺得他們兩個都好，不太認同我對李商隱的幾乎至高無上的推崇。

最大的差異是對杜甫的看法。父親覺得老杜是「詩聖」，唐詩巔峰，毋庸置疑。而當年的我，作為20世紀80年代讀中文系、滿心是薔薇色夢幻的少女，怎麼會早早地喜歡杜甫呢？

父親對此流露出輕微的面對「無知婦孺」的表情，但從不說服，更不以家長權威壓服，而是自顧自地享受他作為「杜粉」的快樂。他們那一代，許多人的人生楷模都是諸葛亮，所以父親時常來一句「諸葛大名垂宇宙」「萬古雲霄一羽毛」，或者「三顧頻煩天下計，兩朝開濟老臣心」，然後由衷地讚歎：「寫得是好！」

他讀書讀到擊節處，會來一句：「語不驚人死不休！」─這是杜詩；看報讀刊，難免遇到常識學理俱無還耍無賴的，他會怒極反笑，來一句：「爾曹身與名俱滅，不廢江河萬古流。」─這也是杜詩；看電視裡不論哪國的天災人禍，他都會歎一聲：「眼枯即見骨，天地終無情！」─這還是杜詩；而收到朋友的新書，他有時候讀完了會等不及寫信而給作者打電話，如果他的評價是以杜甫的一句「庾信文章老更成」開頭，那麼說明他這次激動了，也說明這次通話往往會持續一個小時以上。

父親喜歡馬，又喜歡徐悲鴻的馬，看畫冊上徐悲鴻的馬，有時會讚一句：「『一洗萬古凡馬空』，是好。」─我知道「一洗萬古凡馬空」是杜甫《丹青引贈曹將軍霸》中的一句，可是我總覺得老杜這樣誇曹霸和父親這樣誇徐悲鴻，都有點誇張。我在心裡嘀咕：人家老杜是詩人，他有權誇張，那是人家的專業需要，你是學者，誇張就不太好了吧？

有時對著另一幅徐悲鴻作品，他又說：「『所向無空闊，真堪托死生。』著實好！」杜甫《房兵曹胡馬》中的這兩句，極其傳神而人馬不分，感情真摯，倒是令我心服口服。我也特別喜歡馬，但不喜歡徐悲鴻的畫，覺得他畫得「破破爛爛的」(我曾當著爸爸的面這樣說過一次，馬上被他「逐出」書房)，而人家杜甫的詩雖然也色調深暗，但是寫得工整精麗，我因此曾經腹誹父親褒貶不當；後來聽多了他的以杜贊徐之詞，又想：他這「著實好」，到底是在讚誰？好像還是讚杜甫更多。 圖／劉程民 分享 facebook

父親有時沒來由就說起杜甫，用的是他表示極其讚歎時專用的「天下竟有這等事，你來評評這個理」的語氣─「你說說看，都已經『一舞劍器動四方』了，他居然還要『天地為之久低昂』。」我說：「嗯，是不錯。」父親沒有介意我有些敷衍的態度，或者說他根本無視我這個唯一聽眾的反應。他右手平伸，食指和中指並攏，在空中用力地比劃了幾個「之」，不知是在體會公孫氏舞劍的感覺，還是杜甫揮毫的氣勢。然後，父親搖頭歎息了：「他居然還要『天地為之久低昂』！著實好！」我暗暗想：這就叫「心折」了吧。

晚餐後父親常常獨自在書房裡喝酒，喝了酒，帶著酒意在廳裡踱步，有時候踱著步，就念起詩來了。《琵琶行》《長恨歌》父親背得很順暢，但是不常念─他總是說白居易「寫得太多，太隨便」，所以大約不願給白居易太大面子。如果是「春江潮水連海平」，父親背得不太順，有時會漏掉兩句，有時會磕磕絆絆，我便在自己房間裡偷偷翻書看，找到他的「事故多發地段」。若是杜甫，父親就都「有始有終」了，最常聽到的是「車轔轔，馬蕭蕭，行人弓箭各在腰。爺娘妻子走相送，塵埃不見咸陽橋。牽衣頓足攔道哭，哭聲直上幹雲霄…」他總是把「哭」念成「闊」的音。有時候夜深了，我不得不打斷他的「牽衣頓足攔道『闊』」，說：「媽媽睡了，你和杜甫都輕一點。」

有一次，聽到他在書房裡打電話，居然大聲說：「這篇文章老杜看過了，他認為…」我聞言大驚：什麼？杜甫看過了？他們居然能請到杜甫審讀文章？！原來，此老杜非彼老杜，而是父親那些年研究的當代作家杜鵬程─長篇小說《保衛延安》的作者。有一些父親的學生和讀者，後來議論過父親花那麼多時間和心血研究杜鵬程是否值得，我也曾經問過父親，對當初的選擇時過境遷後作何感想。父親的回答大致是：一個時代的作品還是要放在那個時代去看它的價值，杜鵬程是個部隊裡出來的知識分子，他一直在思考時代和自我反思，他這個人很正派、很真誠。

有一天，我突發奇想，有了一個「大膽假設」：杜甫是「老杜」，杜鵬程也是「老杜」，父親選擇研究杜鵬程，有沒有一點多年酷愛杜甫的「移情作用」呢？說不定哦！

「庾信平生最蕭瑟，暮年詩賦動江關」，怎奈去日苦多，人生苦短。「儒術於我何有哉，孔丘盜蹠俱塵埃」，可歎智者死去，與愚者無異。十年前，父親去世時，我才真正懂得「莫自使眼枯，收汝淚縱橫。眼枯即見骨，天地終無情」這幾句的含義。可是我寧可不懂，永遠都不懂。

父親如此喜歡杜詩，於是，安葬他的時候，我和妹妹將那本他大學時代用省下來的伙食費買的、又黃又脆的《杜甫詩選》一頁一頁撕下來，仔仔細細地燒給他。

不過這時，我已經喜歡杜甫了。少年時不喜歡他，那是我涉世太淺，也是我與這位大詩人的緣分還沒到。緣分的事情是急不來的─又急什麼呢？

改變來得非常徹底而輕捷。那是到了三十多歲，有一天我無意中重讀了杜甫的《贈衛八處士》：

人生不相見，動如參與商。

今夕複何夕，共此燈燭光。

少壯能幾時？鬢髮各已蒼！

訪舊半為鬼，驚呼熱中腸。

焉知二十載，重上君子堂。

昔別君未婚，兒女忽成行。

怡然敬父執，問我來何方。

問答乃未已，驅兒羅酒漿。

夜雨剪春韭，新炊間黃粱。

主稱會面難，一舉累十觴。

十觴亦不醉，感子故意長。

明日隔山嶽，世事兩茫茫。

這不是杜甫，簡直就是我自己，親歷了那五味雜陳的一幕─二十年不見的老朋友驀然相見，不免感慨：你說人這一輩子，怎麼動不動就像參星和商星那樣不得相見呢？今天是什麼日子啊，能讓同樣的燈燭照著！可都不年輕嘍，彼此都白了頭髮。再敘起老朋友，竟然死了一半，不由得失聲驚呼，心裡火燒似的疼。沒想到二十年了，我們還能活著在這裡見面。再想起分別以來，變化有多大啊，當年你還沒結婚呢，如今都兒女成行了。這些孩子又懂事又可愛，對父親的朋友這麼親切有禮，圍著我問我從哪兒來。你打斷了我和孩子的問答，催孩子們去備酒。你準備吃的，自然是傾其所有，冒著夜雨剪來的春韭肥嫩鮮香，還有剛煮出來的摻了黃粱米的飯，格外可口。你說見一面實在不容易，自己先喝，而且一喝就是好多杯。多少杯也不醉，這就是故人之情啊！今晚好好共飲吧，明天就要再分別，世事難料，命運如何，便兩不相知了。

這樣的詩，杜甫只管如話家常一般寫出來，我讀了卻有如冰炭置腸，倒海翻江。

就在那個秋天的黃昏，讀完這首詩，我流下了眼淚─我甚至沒有覺得心酸、感慨，眼淚就流下來了。奇怪，我從未為無數次擊節的李白、王維流過眼淚，卻在那一天，獨自為杜甫流下了眼淚。原來，杜甫的詩不動聲色地埋伏在中年等我，等我風塵僕僕地進入中年，等我懂得了人世的冷和暖，來到這一天。

我在心裡對梁啟超點頭：您說得對，杜甫確實是「情聖」！我更對父親由衷地點頭：您說得對，老杜「著實好」！

那一瞬間，一定要用語言表達，大概只能是「心會」二字。

也許父親會啼笑皆非吧？總是這樣，父母對兒女多年施加影響卻無效的一件事，時間不動聲色、輕而易舉就做到了。

此刻的我突然擔心：父親在世的時候，已經知道我也喜歡杜甫了嗎？我品讀古詩詞的隨筆集《看詩不分明》出版時，已經是2011年，那時父親離開快五年了。我趕緊去翻保存剪報的文件夾，看到了自己第一次讚美杜甫的短文，是2004年發表的，那麼，父親是知道了的─知道在杜甫這個問題上，我也終於和他一致了。真是太好了。

歲月匆匆，父親離開已經十年。童年時的唐詩書籤也已不知去向。幸虧有這些真心喜歡的古詩詞，依然陪著我。它們就像一顆顆和田玉籽料，在歲月的逝波中沉積下來，並且因為水流的沖刷而越發光潔瑩潤，令人愛不釋手。

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