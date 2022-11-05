11月中旬可打BA.5次世代雙價疫苗！第四劑你選BA.1還是BA.5？

【撰文／方念慈、諮詢／周百謙(北醫胸腔內科主治醫師)、邱南昌(馬偕兒童醫院兒童感染科資深主治醫師)】

防新冠重症的第四劑次世代疫苗，你打了嗎？還是猶豫要不要施打？針對「原型株＋BA.1」設計的莫德納疫苗，對抗BA.5病毒株效果如何？最快11月中旬可讓民眾施打的莫德納BA.4/5次世代雙價疫苗又是什麼？次世代疫苗除了mRNA，還有其它選擇嗎？專訪胸腔內科、感染科醫師說分明！

目前台灣第四劑疫苗接種率僅15%，還有高達1700多萬名有施打資格的民眾尚未施打。醫師表示，台灣先購買的莫德納次世代疫苗，是針對「原型株＋BA.1」設計的，中和抗體效價接近原型株疫苗的1.7倍，優於原型株疫苗；雖然不是針對目前流行的BA.5病毒株而設計，但現階段防疫邏輯是抗體效價優於原始株疫苗，就是較佳的選擇。在邊境解封、各國病毒株互相流動的情況下，疫苗多樣化可能逐漸成為趨勢。

而指揮中心近日宣布，莫德納與BNT的BA.4/5次世代雙價疫苗（以下簡稱BA.5疫苗）均取得台灣的緊急使用授權審查（EUA）。莫德納BA.5疫苗將於11月上旬到貨60萬劑，最快11月中旬可讓民眾施打，而在年底前，還會購買700萬劑針對BA.5疫苗的莫德納次世代雙價疫苗。

疫苗可防護Omicron系列是一大進展，所以稱為「次世代」疫苗，當疫情已逐漸被疫苗控制，防疫觀念如何改變？未來怎麼與病毒共存？以下專訪資深醫師解析。

Q次世代疫苗有必要繼續打嗎？

正解》面對莫德納次世代疫苗，有些人猶豫要不要施打，特別是家中沒有老人、小孩的，或許會覺得一打再打很麻煩。台北醫學大學附設醫院胸腔內科主治醫師周百謙指出，根據疫情指揮中心在9月初公布的數據，對於免疫功能「正常」的18歲以上成人來說，原型株的單價疫苗在「BA.4/BA.5流行期間」對於「預防住院」的保護效果是「完成接種3劑的四個月內約49％，接種4個月以上約34％。」而對於50歲以上成人的保護效果是「接種4劑兩個月內約60％，接種2～4個月內為56％。」

另外對於「18歲以上免疫不全的成人」，在「Omcron任一變異株流行期間」的預防住院保護效果，在「完成接種3劑三個月內約71％，三個月以上約41％。」現在打疫苗的考量是預防重症、死亡，很多民眾接種完第3劑已超過上述時間好幾個月，由於疫苗保護力會隨著注射時間越久而下降，可以想見保護效果已經所剩無幾；所以有沒有必要打第四劑（或第五劑）次世代疫苗，從數據來看，不難做出結論。

Q新冠抗體只維持三個月，以後每三個月要補打一次疫苗？

正解》馬偕兒童醫院兒童感染科資深主治醫師邱南昌認為，在新冠大流行之前，一定要盡量施打疫苗，用前幾個月的高抗體來避免重症及死亡，但「未來不一定要持續施打」。「新冠病毒是RNA病毒，跟流感病毒不一樣，流感病毒每年有不同的配對，可能相對前一年產生的保護力就變差，所以需要每年重打；但RNA病毒一般來說越變異、毒性會越低，最後可能像感冒一樣，重症、死亡率變低，就不一定需要每隔一陣子施打疫苗。我猜測最快在明年，或兩三年左右，就不必再每幾個月補打了。」

周百謙醫師則說，現在有人討論「免疫衰竭」的可能性，也就是如果長期下來每幾個月就施打一次疫苗，持續的抗原刺激可能讓免疫系統對新冠病毒的保護效力受到影響，這部分值得長期持續觀察。但隨著疫苗科技的改變，在醫學證據的累積下，未來有機會出現維持時間較長的疫苗，譬如一年一次的注射方式。

Q邊境開放後變種株更多，新冠疫苗如何變化？

正解》周百謙醫師預測，現在美國是全世界首先拿到「原型株＋BA.4/BA.5」雙價疫苗的國家，並透過EUA開始臨床應用，醫療端會持續觀察未來新設計的疫苗保護效果和現有雙價疫苗的差異。

「未來如果還有其他疫苗陸續被使用，在疫苗大規模施打後，會隨疫苗的設計不同而產生選擇效應，各國會流行哪些變種株，也可能受使用的疫苗而定。開始使用『雙價』疫苗，可在有效抗原的協助下，對於特定變種株增強保護力，所以疫苗的多樣化，會造成各地區流行的病毒株不同；但是多樣化的提供，也更能讓各種不同需求的被施打者，都能夠在低風險、高保護性的情況下，獲得疫苗的保護力。」

各國開放國門後，變種株的產生及互相交流也就陸續發生，交流越多、變異株進入國門的機會就越多，在各地微環境的影響下，可預期變種株會多樣化，所以打疫苗的概念也不像以前，首選的是封閉的國境內流行的主流株，未來可能要按照國際流行的趨勢，透過疫苗多樣化的設計，從設計端盡量追趕上病毒的變種速度。

Q次世代疫苗除了mRNA，還有其它選擇嗎？

正解》周百謙醫師說明，目前高端、Novavax，以及許多國家都在研發次世代疫苗，其中高端是針對Beta變種株而設計，Novavax則是針對Omicron BA.4/BA.5而設計，Novavax目前已進入後期臨床試驗。「當未來這兩家的次世代疫苗問世，雖然已非當時的主要流行株，但可預期對於預防重症、相關新冠病毒引起的死亡，應有一定的效用。未來疫苗規範應該會調整，在免疫橋接，或是大規模第三期臨床試驗，或透過其他方式，讓疫苗上市速度加快，追趕上病毒的變種速度。」

這兩家使用的都是次單位蛋白質的技術，跟mRNA技術相比，製作上較為困難、複雜，所以速度比不上捷足先登的莫德納、BNT等廠牌，但次單位蛋白質技術整體上有「免疫保護力不錯、安全性高、副作用較低」等優點，適合對mRNA疫苗有嚴重不良反應的族群，所以仍是值得期待且必須發展的疫苗。

周百謙醫師說：「隨著新冠輕症化，如果未來次單位蛋白質疫苗能維持一定的抗體量，又能產生不錯的免疫細胞記憶效應的話，未來這類疫苗或許一年只要打一次。」

「mRNA的製造方式，只要置換病毒相關的抗原mRNA設計，在已經成熟的佐劑搭配下，就能產生新的疫苗以因應病毒突變，就學理而言，設計時間較短，可領先次單位蛋白質疫苗開打，但mRNA疫苗對某些人來說會引發較大的副作用，這些人可考慮次單位蛋白設計等廠牌。」

「此外，副作用的發生與疫苗中使用的佐劑有關，mRNA技術為主的次世代疫苗目前為雙價設計，佐劑應該沒有太大調整，所以原則上目前台灣使用的這支次世代疫苗，副作用會與原始株的莫德納疫苗接近。如果先前注射BNT或莫德納疫苗沒有嚴重的不良反應或副作用，應該不用太在意副作用問題。」