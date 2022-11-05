對人際關係不滿意的青少年較憂鬱孤單 親密家庭關係能幫孩子減少壓力

【撰文／大家健康雜誌編輯部】

董氏基金會調查指出，青少年對人際關係「不滿意」者，常感到壓力，且「有明顯憂鬱情緒，需主動尋求協助」的比例高於對人際關係感到滿意者。另外，與父母親關係為「親密」的青少年，感到快樂的比例高出關係「不親密」者近2倍，提醒青少年及早做憂鬱情緒篩檢，檢視情緒與壓力狀態，善用免費的線上諮詢平台促進心理健康。

15.4％的青少年常感受到壓力

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說明，於2021年9～11月以全台國高中職生為對象進行的「人際關係、壓力及憂鬱情緒現況」的調查，有效問卷2,607份，結果發現，有15.4％的青少年常感受到壓力，影響自身的生活；有41.2％的青少年每天感到壓力大的時間超過1小時；8.1％常覺得自己很孤單。

對人際關係「不滿意」者 37.3％覺得孤單

進一步分析發現，受訪者對於人際關係感到「不滿意」者，近半年常感受到壓力而影響自身生活者，占36.2％、「覺得自己很孤單」者占37.3％，以及最近一週情緒感到「有明顯憂鬱情緒，須主動尋求專業協助」者占30.2％，均明顯高於對人際關係感到非常滿意者。

圖／董氏基金會

青少年與父母關係越親密，快樂程度越高

從研究中也發現，青少年與父母親或主要照顧者關係越親密，快樂程度越高（58.4％），壓力越低（13.4％）與孤單程度越低（5.9％）。

圖／董氏基金會

讓孩子做情緒檢測 懂得適時求助

葉雅馨提醒，父母應好好檢視與孩子的關係，成為青少年信賴的對象，鼓勵青少年善用專業資源與開口求助，例如透過「華文心理健康網」（https://www.etmh.org/），瀏覽心理健康資訊、了解防治網路霸凌的方法、紓壓短片、求助資源，並可利用「憂鬱情緒篩檢量表」(https://reurl.cc/10Yg1p)定期檢視情緒，保持心理健康。

每周五晚上8:00~9:30線上諮詢平台「心情頻道聊天室」(new.jtf.org.tw/chatroom/)，也提供孩子以匿名方式，自由的表達想法，諮詢困擾。