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幸福老：鹿楓堂的景緻

聯合新聞網／ 大家健康
圖／PEXELS
圖／PEXELS

【撰文／葉雅馨(董氏基金會心理衛生中心主任暨大家健康雜誌總編輯)】

「老」不一定會和衰弱、無趣、不快樂、不活躍畫上等號。老化過程的確會經歷失去與失落，如患慢性病、失親、喪偶、離婚、獨居等，但早早開始儲備身心因應老化的健康能量，正視老的影響，接納老後的狀態，就能活出一番風景……

我媽媽這陣子最喜歡Netflix的日劇「鹿楓堂」，不時會重複看，她説因為四個年輕男主角很古錐，又常有笑臉，劇中好多食物看起來「歐伊希索~」（美味しそう）。其中一集劇中有一段對話：「隨著年齡增長，遇見各種離別場合的機會越來越多，人生在世這也是難免，但還是會覺得寂寞啊！不過，想起共同渡過的時光，想到我們曾經一起活過……！」我想，寂寞若有記憶和生活中各種有滋有味的景緻相伴，就是一種幸福。

用新的視野看待「老」

我的媽媽是屏東醫院的護理師，六十歲退休後，才和老爸北遷而居住在台北，和她三對女兒女婿就近生活相處。南部的親戚朋友個個勸她不要這麼大變動，會不適應……；但她打定主意，就把原本打算投資的房子變成自住。她有很多自己的興趣，編織、做衣服、料理（特別是魯肉、炸豬排、糖醋魚），和老爸追日本時代劇……。她凡事喜歡自己動手，近九十歲的她甚至鋪床都喜歡自己來。市場上有iPad不久，孫女詩艶就貼心送她一個，所以看line、視訊成了她的日常之一。另外，看報、看電視新聞與政論節目、看Netflix等，也讓她與社會各個議題沒有脫節。

其實，身邊也有不少像我的媽媽一樣的長輩，退休後做著自己喜歡的事，維持生活的規律，過得怡然自在。他們不見得身體健康或體力好，很多甚至患有慢性病，也有長輩的親人或伴侶已過世，不過，他們並沒有心懷擔憂與恐懼，而是悠然安度老後生活。

怎麼面對及因應失落，我們可以選擇

董氏基金會與寶佳基金會合作出版《「老」得好：人生冬天的景緻》（https://pse.is/4jwpsh），希望帶給讀者另一種新的視野看待「老」，「老」並不一定會和衰弱、無趣、不快樂、不活躍畫上等號。

老化過程的確會經歷未曾預期的失去與失落事件，像書中的玉蘭阿嬤和朱奶奶，原都是久病丈夫或兒子的主要照顧者，丈夫、兒子的突然逝世，他們都經歷一段很長的悲傷復原期，經由家人、社福單位志工的耐心陪伴，朱奶奶決定嘗試走出家門，買菜、到公園運動，改變現況。但是喪偶近兩年的玉蘭阿嬤卻依然足不出戶、提到阿公就眼淚掉不停，家人也不知道該怎麼辦。

本書透過受訪者的真實分享，呈現罹患慢性疾病、失親、喪偶、離婚、獨居等等老後將會面臨的景像。本書中，我們看到長輩如何為老後生活積極預備，例如從陪伴母親過程中學習認識「老」的陳大哥、興趣廣泛、學習不綴的獨居胡老師、與病共存的燕芳老師。他們早早開始儲備自己因應老化的身心健康能量，正視老的影響與改變，接納自己老後的狀態，活得各有一番風景。其實要怎麼面對及因應這些失落事件，我們依然可以選擇。

用愛陪伴家中長輩正向老化

他們的故事提供我們知道怎麼陪伴家中的長輩正向老化，例如，鼓勵長輩學習與應用三C產品，耐心陪著他們重複練習使用，當他們學習上手，就有動力維持社會連結與人際互動；陪他們做喜歡的事情養成規律，不論是追劇、看新聞、攝影、烹飪……，如常生活讓心情穩定。再則要聽他們說他們的故事，重提當年勇，這不只是一種聊天話題，也讓他們能重溫美好時光，帶來愉悅。雖然我們已身處高齡社會，很多人還是不能接受「老」、很少感受「老」的怡然與從容，不認可「老」後的自我價值。人生如果像春夏秋冬，並不是所有人都有機會經歷全程，所以「老年，可說是一生最福氣的階段」，值得懷抱「老得好」的想望，有信心地面對老後生活。

一次和我媽媽看日本NHK電視台訪問百歲正在菜園採收的阿嬤，最想做什麼，她說：「都好啊。」不過認真想了後說：最想大口吃塊滷肉，有肥油的那種！

可不是，其實不需要教高齡者如何養生，如何過日子，他們自有一套方法。我們反而要自覺，同時陪長輩去感受或享受他們的日常，就會聞到那一股幸福味。(想了解更多【協助高齡者適應身體退化、喪偶、重拾生活重心等】資訊，可上網瀏覽新書《老得好：人生冬天的景緻》https://pse.is/4jwpsh)

【本文出自《大家健康》，更多精彩內文請見大家健康雜誌

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