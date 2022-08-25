藝人艾成墜樓身故！察言觀色、傾聽陪伴防維特效應

馬來西亞來台發展的歌手艾成日前墜樓身亡，關於這則不幸消息有多種報導，死因也尚待最後查證，但是他疑似深受心理疾病困擾而輕生的說法已引發眾多討論。短短半天，許多媒體與社群平台都做了頭條或大篇幅報導，一位家有憂鬱症親友的朋友傳訊給我，表達對於這個新聞廣為傳播的擔憂，他憂心忡忡表示，鋪天蓋地、鉅細靡遺的報導，對有心理疾病的患者與家屬產生了負面的連結影響，實在不知道怎麼辦！

避免「維特效應」需要媒體的提警

他的擔憂並不是多慮。過去有不少例子顯示，當有名人自殺後，因為媒體對該事件的大篇幅報導，社會上會出現模仿名人自殺的現象，稱為「維特效應」（Werther Effect）。例如香港演員張國榮、韓國藝人具荷拉、雪莉等知名人士自殺後，後續即發生多起自殺，該年度自殺率大幅上升。因為有心理疾病困擾的人，本來就深受症狀所苦，充滿負面思維，看到這些具影響力的名人自殺新聞，很容易形成刺激，對自認為是「消除與解決現有的痛苦」方式產生認同，產生仿效的動機。

避免「維特效應」，各大媒體與社群是關鍵角色，每次在報導該類新聞事件時須加上「求助警語」，例如「自殺不是解決問題的唯一方法」、「開口求助並非弱者」、「生命是很珍貴的」等，同時提供相關求助資訊，例如心理健康團體的聯絡電話、網站。這樣能夠讓當事者想一想，提醒還有其他解決方式的可能。

察言觀色與傾聽陪伴，防止他放棄自己

如果已有身心症狀、正在接受治療的人，建議這一陣子先不看自殺相關報導，主動抽離會導致自殺意念、自殺行為的情境，能減少採取負面解決方式的連結。

同時，可以將自己的感覺和想法告訴信任的醫師、心理師，立即能有討論，自己打不開的心結，也許能循序解開。如果這段過程中出現自傷自殺意念，一定要問問自己:採取這個做法痛苦真的會因此被解決嗎？如果自殺了，家人有多哀慟？現在就失去康復之後的美好未來，有多遺憾？

請再給自己一些時間，你選擇消失的當下，很多機會及人生美好可能性也就不見了。

若身邊有罹患心理疾病的親友，此時則須提高警覺，觀察他們的言行反應是否如常，給他們多些關照，最重要的是傾聽和陪伴。

給自殺遺族療傷的時間

避免維特效應除了要特別關照此時深受心理疾病的親友，也需去關懷自殺遺族。面對如此強烈的失落事件，自殺遺族會經歷哀慟復原五階段，包括「否認」―否定事件的發生、難以置信；「憤怒」―例如責怪自殺者，花了這麼多時間陪伴照顧你，為什麼你要這樣對我、棄我不顧；「討價還價」―不斷回想事件發生前可以做些什麼，就不會發生遺憾了。例如我能再打通電話給你、我沒有漏接你的電話、或是我不要出門一直待在你身旁等等自責感受。之後進入「沮喪憂鬱」，最後才會進入「接納調適」。這個過程不一定依序發生，經常反反覆覆、多種感受想法一起出現，且依照和自殺者關係親疏程度不同，復原時間也長短不一，而且最終不見得會釋懷，但是會接受，給予自殺遺族緩和調適的時間，不需催促其趕快振作。

許多研究已指出，自傷自殺行為和憂鬱症有高度關聯。我們每個人都要關心自己的心理健康、經常檢視情緒狀態，並建立紓壓習慣。根據根據DSM-IV(The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders IV)，憂鬱症常見的症狀主要如下列9項，憂鬱症必須包含下列第1、2項，時間達兩星期以上，且具備以下其他幾項症狀。

1.情緒低落

2.明顯對事物失去興趣

3.體重下降或上升

4.嗜睡或失眠

5.動作遲緩

6.容易疲倦或失去活力

7.無價值感或強烈罪惡感

8.注意力不集中或猶豫不決

9.經常出現負面（自殺）想法

如果只是暫時具備這些症狀，不代表是得了憂鬱症。要判斷是否得了憂鬱症，需要進一步尋求醫師的專業評估。

另外，可以下載董氏憂鬱檢測APP（http://www.etmh.org/CustomPage/HtmlEditorPage.aspx?MId=2016&ML=2），養成經常檢視自己情緒狀態的習慣，就是取得協助的第一步!

註: 相關求助資源

1.台灣人憂鬱症量表 http://www.etmh.org/CustomPage/HtmlEditorPage.aspx?MId=1515&ML=2

2.華文心理健康網 http://www.etmh.org/index.aspx

3.心情溫度計 https://www.tsos.org.tw/web/page/bsrs

4.免付費安心專線1925

5.免付費生命線1995

6.張老師1980