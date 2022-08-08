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《媽，別鬧了》點出熟齡喪偶追愛考驗！心理師教這樣回應子女擔憂不傷感情

聯合新聞網／ 大家健康
圖／《媽，別鬧了》FB
圖／《媽，別鬧了》FB

【諮詢／林靜君（杏語心靈診所諮商心理師）、董旭英（成功大學教育研究所教授）、撰文／翁倖惠】

近期討論度很高的Netflix劇集《媽，別鬧了！》描述一位熟齡喪偶女性透過網路交友，積極尋求第二段婚姻的過程。這些女性會面臨哪些社會壓力？子女有哪些擔憂？熟齡喪偶女性該如何面對這些困境，才能勇敢邁向幸福之路？

在《媽，別鬧了！》劇中，比莉飾演一位熟齡喪偶女性，在丈夫逝世五年後，非常堅定地立下了再婚的目標，於是積極尋找合適伴侶、展開追愛之路。過程中，她利用網路交友認識了國內外的網友，期間還遭遇了網路的愛情詐騙，以及女兒的擔憂與不諒解，即使面對這些困難，仍堅持朝自己的目標邁進。

現實中熟齡喪偶女性在尋求第二春時，會面臨哪些社會壓力與親子關係的挑戰？該如何面對這些難題？讓我們一一剖析這些愛的課題。

熟齡女性追求第二春

要面對哪些社會眼光？

熟齡喪偶女性想要追求人生的第二春時，往往會擔心外在的眼光和子女的反對而怯步。成功大學教育研究所董旭英教授指出，熟齡喪偶女性較容易受到從一而終，以及要對伴侶永保忠貞的社會文化框架所束縛。在傳統觀念裡，社會普遍也傾向忽略這些女性的情感需求，因此她們較不容易主動去察覺自己是否還想要另一段感情？

杏語心靈診所諮商心理師林靜君主任也表示，社會氛圍普遍鼓勵熟齡喪偶男性去追求另一段感情，常建議：「趕緊去找一個人來照顧你。」而熟齡喪偶女性則較少獲得這樣的鼓勵，但現今社會對此已有越來越開放的趨勢。

熟齡喪偶追愛是否男女有別？

面對第二春的需求和期待，熟齡喪偶的男性和女性是否有所不同？研究指出，一般女性對陪伴的心理需求較高，而男性則生理需求程度較高。

董旭英表示，熟齡喪偶男性在追求另一段感情時，往往會伴隨對自我價值肯定的需求，因此常會看到他們偏向尋找更年輕的女性作為伴侶；反觀熟齡喪偶女性則礙於社會的刻板印象，較不易去尋求比自己年輕許多的伴侶。

而熟齡喪偶男性和女性對新關係的期待，往往會與過往的感情經驗密切相關。董旭英指出，若過去感情關係美好，易產生延續美好的期待；若過往關係不好，也會產生一種補償心理，希望自己能有第二次的機會，去獲得想要的感情，擁有愛與關懷的關係。

熟齡喪偶者想進入一段新關係時，林靜君提醒不要與過去做比較，我們容易將逝者美化，而影響新關係的建立，應該將新對象視為新的人、新的關係來看待。

林靜君觀察現實中喪偶女性想要追求第二春的比例沒有喪偶男性高，原因在於過往經驗中，女性往往一肩負起照顧者的角色，若在感情關係中較欠缺愛與關懷，那麼要再投入另一段關係的意願就會很低。

子女擔憂的四個原因

當熟齡喪偶女性想追求另一段感情時，最大的顧慮是子女是否贊同。通常子女反對的原因有四個面向：

1. 擔心母親被騙，包括感情和錢財：

孩子會擔心媽媽不了解社會風險而感情上遭到欺騙。另一方面，林靜君觀察到子女有時擔心的是財產分配，但礙於文化較難說出口，因此會轉為對媽媽感情的反對，或是一種說不出的彆扭和情緒。

2. 擔心自身受到異樣眼光：

由於社會傳統觀念的投射，子女也可能擔心自己受到他人異樣的眼光，而產生較情緒性的反對。

3. 擔心父親角色被取代：

林靜君指出，子女對父親離開的重大失落，通常需要一個歷程來處理，這時若感覺到外人要來取代父親的角色，或是父親在媽媽情感上被替代，子女會感到不舒服。再者，孩子若同意媽媽開啟第二春，也會產生對已逝父親的背叛感，因此會表現出對媽媽新關係的反對。

4. 害怕被遺棄，擔心母親被搶走：

孩子在失去父親後，媽媽若有新對象，子女會產生媽媽被外人搶走的剝奪感，害怕失去媽媽對自己的關注。這個因素若是說出來擔心顯得自私，因而轉為對媽媽新關係的反對，有時候子女甚至無法自我察覺，就以一種情緒性的反對來表達。

喪偶女性回應子女擔憂的四個方法

熟齡喪偶女性該如何面對子女的擔憂？董旭英提出四個方法：

1.多些耐心，給晚輩時間去理解和磨合。

2.收集資料，了解孩子的想法。

在穩定的朋友階段就先讓孩子知道有新認識的對象，但對於這個關係，媽媽不要說出太絕對的話，應保持彈性，例如：「我們現在還只是朋友，以後的事再看看。」

3.敞開溝通的門。

千萬不要因為子女的情緒而關上溝通的門，要以正向的態度溝通，避免帶著情緒。如果感到委屈，可找能接納和理解的朋友來抒發心情。

4.用同理和感性來溝通。

可以利用相關的影片或是身邊朋友的案例，循序漸進地溝通，讓孩子同理媽媽的需求。

網路交友如何保護自己

劇中喪偶的主角王玫玫主要是利用網路交友來尋找對象。對此，董旭英表示，網路只是一個媒介，網路上的資訊也僅供參考，還是必須回到實體進一步互動與了解，不能只停留在網路上的認識或是情感的交流。若在網路上談到錢是不妥的，也不該輕易付出，保護自己很重要，要見網友時也要讓親友知道時間和地點，這些都是基本的安全因應之道。

【本文出自《大家健康》，更多精彩內文請見大家健康雜誌

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