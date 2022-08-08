父親節關心爸爸！男性有心理健康問題多不說？4面向提升求助意願

【諮詢／邱弘毅（台北醫學大學公共衛生學院教授）、葉雅馨（董氏基金會心理衛生中心主任）、撰文／大家健康雜誌編輯部】

父親節即將到來，不妨主動給予身邊男性親友關懷與問候，特別是可能有心理健康困擾卻選擇隱瞞的男性！許多研究顯示，男性比女性更不願意為心理健康問題求助。根據2020年11月發表於《精神病學前沿期刊》的研究顯示，男性決定是否求助取決於：1.對憂鬱症的態度；2.社會對憂鬱症的看法；3.家庭環境：角色期待與社會支持；4.心理健康服務交流經驗。

德國烏爾姆大學精神醫學系和烏爾姆岡茲堡區醫院的研究者以250名年齡介於18～64歲的男性憂鬱症患者進行潛在類別分析，藉以確定三種類別的男性角色特質取向及工作相關態度的組合，並從每個類別中選出四名代表，共12位受試者進行12 次的生命史敘述訪談（narrative-biographical interview）與質性內容分析。

研究發現，男性角色規範會影響男性對憂鬱症的態度及尋求協助的決定。這些角色規範讓他們輕忽自己的症狀、想要自己解決問題或以工作為先而不願或延遲就醫。

再則，憂鬱症社會觀認知的汙名化阻礙其求助的動機，像是憂鬱症狀是因為沒有能力處理痛苦所造成的；還有家人對憂鬱症的不了解，與基層醫療醫師對憂鬱症患者的態度，也會影響求助的意願。

細心的觀察與陪伴

能提升男性憂鬱症者求助及治療意願

台北醫學大學公共衛生學院教授邱弘毅表示，根據世界衛生組織報告指出，全球約有5％的人患有憂鬱症，而國內50～64歲服用抗憂鬱藥物的人數急遽增加。進一步呼應上述研究，男性大多採用「簡單」或「淡化」的形式描述自身的憂鬱症狀，因此不論是家庭端、醫療端，甚至是社會端，細心的觀察與陪伴將是未來健康促進努力的一大方向，對於男性憂鬱患者而言會有很大的幫助，可增加他們願意對外尋求專業協助並持續接受治療的意願。

從4面向提升男性憂鬱症者的求助意願

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，上述質性研究顯示，社會對男性角色的規範，讓他們覺得自己要展現堅強的一面、應該忽略感受、不該哭泣，是解決問題的人。男性本身對憂鬱症認知的汙名化，例如：自己有憂鬱症像「魯蛇」、怕被視為「懶惰」或「無能」而不敢承認生病。此外，家人對憂鬱症的不理解與不諒解，像是羨慕他人，覺得自己的爸爸很遜；以及與基層醫師的求助經驗，都是造成男性憂鬱症者是否尋求協助與持續接受治療的關鍵。

葉雅馨提醒，罹患憂鬱症並不是能力問題，建議從4面向提升男性憂鬱症者的求助意願：

1.民眾對憂鬱症需建立正確的認知：當家中男性有憂鬱症狀卻不願說，親友應有所察覺並給予同理。

2.陪伴憂鬱症者尋求專業協助：此時基層醫療醫師第一時間給予患者肯定和支持，教導他們對疾病的認識和因應方式相當重要。

3.鼓勵男性多從事有益於自己的事：建議男性應將憂鬱症視為一種重要的生活經驗和警示，也試著把自己放在第一位、多從事有益於自己的事。

4.鼓勵男性憂鬱症者參與病友團體，增加交流會發現自己並不孤單：社會其實在轉變，大眾對憂鬱症患者接受專業協助的接受度逐漸增加，男性憂鬱患者可多試著和類似疾病的病友交流，特別是參加男性病友團體，會發現自己並不孤單，從中獲得同理、支持，都有助於疾病的康復。