乳癌新標靶藥5月進台 抑復發療效如何？雙標靶治療適合哪類患者？健保給付條件？

【諮詢／杜世興(北醫附醫乳房外科醫師暨醫學系教授)、曾令民(臺北榮總外科部部主任)、撰文／林稚雯】

乳癌治療除了化療與手術開刀切除外，近10年來「標靶治療」成為利器。到底什麼是雙標靶治療？哪些情況健保可給付標靶藥物？給付多久？今年５月引進台灣的新一代抗HER2標靶藥物，抑制復發的療效又如何？

什麼是標靶治療？

北醫附醫乳房外科醫師暨醫學系教授杜世興說明，標靶治療（Targeted Therapy）會讓藥物像一枝朝向特定靶心射出的箭，能針對特定癌細胞提供更精準的攻擊，有效抑制癌細胞分裂成長。使用標靶藥物，能免去化療好壞細胞全殺後帶來的全身性副作用，提升病人長期存活率、同時也降低復發風險。

此外，杜世興也提醒，採行標靶療法時，仍要與化療併用，才能相輔相成，獲得更好療效。

哪種乳癌患者外科手術前後

可採健保給付的標靶治療？

乳癌的標靶治療廣用於HER2陽性患者。臨床上最常使用的抗HER2標靶藥物為賀癌平Trastuzumab（Herceptin），只要符合「HER2過度表現的轉移性乳癌患者」，或是「HER2過度表現且具腋下淋巴結轉移，但無遠處臟器轉移之早期乳癌患者」，外科手術前後可採健保給付的方式使用，而後者期限以一年為限。

雙標靶治療＋化療有何療效？

隨著醫療技術不斷進步，乳癌標靶治療也從單標靶升級為療效更佳的「雙標靶治療」。杜世興解析，最常見的兩種雙標靶藥物組合是「賀癌平＋賀疾妥Pertuzumab（Perjeta）」，或是「賀癌平＋泰嘉錠Lapatinib（Tykerb）」，結合兩種不同作用機轉的標靶藥物，較單用賀癌平輔以化療，能更徹底地抑制癌細胞。

杜世興說，臨床證據顯示，雙標靶藥物療效更上一層。手術前經化療＋雙標靶治療的病人，在開刀後檢視癌塊，有高達60％以上的比例發現乳房組織內侵襲性癌細胞已完全消失，同時淋巴結也無癌細胞轉移（即所謂病理完全反應），優於化療＋單標靶的40％左右療效。

有鑑於雙標靶藥物的顯著療效，若非健保給付對象而想自費使用者，賀癌平單劑費用約為4萬元，賀疾妥單劑約為6萬至7萬元，再加上化療藥物的費用，單次療程自費價格落在11萬至12萬元之間，手術前建議進行4〜6次療程，手術後再補行完成手術前後共18次標靶療程（約一年）。

新一代抗HER2標靶藥物

顯著延長乳癌病人無惡化存活期

近年來，抗HER2標靶藥物持續長足進展，已發展出針對HER2受體的「抗體─藥物複合體（Antibody-drug conjugates, ADCs）」。臺北榮總外科部部主任曾令民醫師表示，ADCs藥物的設計概念，是將標靶藥物與化療藥物結合，讓化療藥物能更精準地進入癌細胞後才釋出，具更強的抗腫瘤效力。

相較既有治療藥物，ADCs藥物可以更顯著地延長病人無惡化存活期，也能降低乳癌復發的風險。近年來已引進台灣的此類藥物為賀癌寧T-DM1（Kadcyla），健保僅限單獨使用於HER2過度表現之轉移性乳癌患者作為二線治療，且需再符合其他細項條件，方可經事前審查核准後使用，每位病人至多給付10個月（13個療程）為上限。

對於新一代抗HER2標靶藥物，曾令民提到，2022年5月會有新藥「Enhertu（Trastuzumab deruxtecan, T-Dxd）」於台灣正式上市。Enhertu為英國阿斯特捷利康（AstraZeneca）與日本第一三共製藥（Daiichi Sankyo）共同開發，主要用於HER2陽性、歷經多種治療後仍有轉移、復發的乳癌患者。

根據編號DESTINY-Breast01的研究顯示，Enhertu對於已使用過七種藥物組合，仍治療失敗的轉移性乳癌，仍有60％以上的受試者可以不惡化長達16個月的時間。對於HER2陽性且腦部轉移的患者，在編號DESTINY-Breast03的研究顯示，相較於T-DM1（賀癌寧）藥物，將可降低70％以上的腦部轉移惡化風險。

曾令民補充，有關Enhertu的研究也觀察到，此藥甚至對於HER2低表現量的病人（指能檢測到微量HER2受體，但未達HER2受體陽性標準的病人）同樣具備治療效果，相信乳癌治療將會再度邁向另一個更好的時代。