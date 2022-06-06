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擔心染疫壓力大！專家建議擬定應變計畫 減少無效焦慮

聯合新聞網／ 大家健康
圖／PEXELS
圖／PEXELS

【諮詢／陳質采(衛福部桃園療養院兒童青少年精神科醫師)、黃天豪(新田／初色心理治療所首席顧問暨臨床心理師)、賴德仁(德仁診所院長暨董氏基金會董事)、撰文／顏彙燕】

新冠確診人數突破231萬人，擔心染疫影響生活的不安、害怕把病毒帶給小孩與長輩的焦慮也在蔓延。精神科醫師、臨床心理師認為，防疫除了提升身體免疫力，保持心理健康也是重要一環。想安撫焦慮，專家建議先擬定應變計畫...

衛福部桃園療養院兒童青少年精神科醫師陳質采說，COVID-19影響世界已近3年，生命歷程不可能只剩防疫和等待，或許是時候為自己設立「停損點」了！當外在因素不可控時，或許不是膠著於擔心抗疫之路漫漫無期、不斷地想會不會染疫，而是換個想法，讓自己有些掌控感，「自己能做哪些事避免感染，減少不必要的外出、社交，建立正確防疫觀念，降低無效的焦慮」。

新田／初色心理治療所首席顧問暨臨床心理師黃天豪說，擔心染疫的「恐懼」，讓我們能夠正視風險的存在，做出未雨綢繆的準備。在疫情中，與其想破頭why（為什麼）、what（是什麼）不如去思考how（如何做）。

這樣規劃 減少焦慮

完成三劑疫苗接種者，外出戴口罩、勤洗手消毒，即便染疫，服用止痛、止咳等症狀治療藥物，根據疾管署統計，復原的比例很高。

德仁診所院長暨董氏基金會董事賴德仁提醒，家中備妥溫度計、快篩劑及退燒、止咳、止痛等症狀緩解藥物；酒精、漂白水等環境清潔用品；預備居家隔離需要的存糧等，就能備不時之需。

再來建議擬定應變計畫，如：

5月26日起「快篩即確診」上路，目前政策是確診者必須居家隔離7天（打滿三劑的同住家人才是0+7），最好先了解住家附近診所的視訊診療方式，或各縣市「防疫急門診」地點，以便確診後若喉嚨劇痛、乾咳不適、胸悶或小孩發燒等，能從這些管道看診取藥、尋求醫療協助。

◆診所視訊診療→醫師看診後可給一般止痛、止咳、止鼻水鼻塞、氣管擴張、退燒等「症狀治療藥」，已夠用。

◆防疫急門診→只有65歲以上或14類重大疾病者，醫師看診後可給「抗病毒藥」，至於一般民眾仍是領「症狀治療藥」，和診所給的藥類似。

2.推想之後若需要健康親友代為掛號、取藥、採買快篩或生活用品，能向哪些人求援，減低染疫時的慌亂。

該不該打疫苗、線上課持續多久？

家長心累 孩子心慌

5至11歲輝瑞BNT兒童疫苗5月25日開打，打不打疫苗都讓家長好煩心。尚未宣布施行遠距教學前，有些家長擔心小孩到校染疫，不斷幫孩子請防疫假，間接影響孩童心理健康，也可能造成教育差距，家長心好累、小孩也好茫然。

陳質采醫師提到，因防疫指引隨疫情滾動調整，日常不時變動，建議父母可做兩件事幫助孩子安心：

1.和孩子討論當週行程規劃，盡可能提前告知可能的變動與原因。

2.鼓勵孩子與同儕聯繫互動：疫情也打亂了孩子的人際學習，讓孩子錯過不少求學時期或成長的重要時刻。如三年前甫入學的新生，疫情期間一直戴著口罩，可能都還沒能認得同學長相又要換班，如何鼓勵孩子透過不同管道與同儕聯繫互動，也是成長的重要學習。

長輩沒打疫苗擔心染疫

家人可這樣應對

長者屬染疫高危險群，一旦染疫死亡率高，有些長輩因體質或疾病等因素，顧慮疫苗安全性而未接種，截自5月23日，75歲以上長者施打第一劑疫苗比例為79.3％，沒打疫苗的長輩即使足不出戶，聽到同住孩子的同事確診、孫子女班上有人染疫難免心慌，擔心他們「帶病毒回家」。陳質采醫師說，家人可以主動明確地告訴長輩，「我了解你的擔心，外出時會把口罩戴好、勤做消毒」，以降低對方的不安情緒。

賴德仁院長則建議，返家後和長輩接觸時，可以

1.換上乾淨的口罩交談。

2.減少共餐次數。

3.留意長輩身體狀況。

4.鼓勵完整接種疫苗，若有健康上的疑慮，可向專業醫師洽詢後再接種。

5.預先了解長輩染疫後的就醫程序。

孕婦染疫不治新聞讓孕媽咪憂慮

專家建議這樣讓自己安心

打開電視新聞、手機推播出現孕婦染疫不治，讓不少孕媽咪好焦慮，賴德仁院長建議，不要只專注片面數據，而要留意事件背後的原因，並盡量控制自己每天接收相關訊息的時間，補充足夠的營養、規律作息、做好防護，保護好自己跟寶寶。

賴德仁院長提醒，長期服藥的焦慮症患者因擔心染疫，不敢外出而中斷看診及服藥，反而加劇病情惡化，疫情期間可透過視訊看診，持續服藥，穩定情緒、保持身心健康，增強抵抗力。

回想去年如何度過三級警戒

提升自信與能力感

黃天豪心理師說，在生命歷程中，早有許多成功因應的經驗，回想一下去年發布三級警戒時，自己是怎麼度過的？問題是如何解決的？如何超越當時的恐懼、自責、無助、委屈，走到現在？運用了什麼資源？得到了什麼幫助？學到了什麼經驗？得到了什麼成長？

很多時候，辨識出這些我們已經完成的挑戰，找出這些能力，將原有的舊能力重新組裝起來，並且好好體會自己能夠做到（事實上我們去年已經做到過），心中就會升起自信與能力感。

當焦慮如影相隨時，可以怎麼辦？「專注自己喜歡的事物，可暫時阻斷、跳脫當下焦慮的情緒」。陳質采醫師說，喜歡戶外運動的人可以透過騎車，轉移注意力；也可挑部劇情緊湊的影集，高潮迭起的劇情讓你暫忘不安；喜歡靜態活動的人可做瑜伽，找些能抽離煩心事的事情忙，漸漸淡化焦慮情緒。

【本文出自《大家健康》，更多精彩內文請見大家健康雜誌

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