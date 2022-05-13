葉金川：減少無效防疫 避免新冠死亡是目前唯一目標

【撰文／葉金川（中華捐血運動協會理事長）】

新冠病毒的感染無法中止，我們終將面對，把力氣用在延後感染是徒勞無功的作法，不如用盡全力鼓勵老年人打疫苗，鼓勵視訊確診，對居家治療者盡早提供治療藥物，中重症才到醫院救治，讓醫療機構專心治療中重症，這樣才是正途。

我每隔幾日就會到傳統市場買菜，前幾週我到市場時，只見黃紅相間的警戒線把市場團團圍住，看起來像是凶案現場。原來市場爆發了群聚感染，得關閉三天進行清消。五天之後，我再次前往市場買菜，卻看到只有一半的攤販在營業。我好奇地詢問有營業的商家：「已經過了規定關閉的三天期限，怎麼還有這麼多攤販沒有營業？」他回答道，因為按照規定，感染者必須居家隔離十天，而接觸者必須居家隔離七天（當時的規定），因此還有很多人仍在隔離中。

無效防疫

我一個念國中的孫子，兩三週前被通知必須居家隔離七天，因為他一位密切接觸的同學確診，為了符合「1人1室」居隔規定，還得向親友商借空房進行一人一室隔離，後來七天快到了，馬上就可以回到學校上課了。沒想到這時又發生另一位同學確診，學校宣布停實體課，因此他就居家二週並開始上線上課。

在我的同學群組中，近期一個熱門話題是，一位同學即將從國外回台，他入境後的居家檢疫（已經開放居家檢疫7＋7天），地點到底能不能在電梯大樓？還是只能在獨棟房子或是有獨立出入口的房間？一群同學們你來我往的討論，也查不到規定。

此外，國外入境者一落地會進行採檢，陰性者居家檢疫七天，七天期滿需再次進行快篩，陰性則再七天自主健康管理。然而，國內的確診者（入境者PCR陽性率大約在5～10％），而國內感染者無症狀或是輕症的人，隔離七天期滿後無需快篩就直接自主健康管理。

我覺得很奇怪，為什麼對國外無感染者的規定比國內感染者更嚴格？我的醫師朋友回答我，因為怕國外入境者帶來變種病毒！但是，病毒就是會一直變化，難道對於入境者就一直要維持這種篩檢七加七隔離，又再篩檢的策略嗎？為什麼其他歐美國家沒有採取這種策略呢？他們沒在怕變種病毒？

現行的多項防疫措施（很多沒有提出來檢討）真的有達到目標嗎？

目標不是「重症清零、關懷輕症」嗎？這些好像都是為了清零，而不是輕、中重症的處理啊！

避免新冠死亡才是唯一目標

根據衛福部發布的數據資料，截至5月11日台灣感染人數為47萬8,870例，以年輕族群居多，老年人感染的概率只有年輕人的1/5～1/3，因為年輕人要上課、上班、社區中的活動也多，老年人則多居家或是在機構中生活，活動力低，病毒還沒有穿透至老人族群傳播，感染率相對低。

然而，年輕族群如果感染，只有0.02～0.04％的機率會成為中重度病人，80歲老年人卻高達0.9％，90歲以上甚至高達1.5％會轉為中重症，甚至死亡。會有這種現象，主要還是老年人施打疫苗比例仍低，目前所有感染者輕症占99.79％，中症占0.17％， 重症占0.04％，是嚴重低估中重症的比例。等病毒從青壯年人穿透到中老、老年人，中重症和死亡人數將會大幅增加。

行政院在4月7日提出台灣防疫目標為「重症求清零，有效控管輕症」，關懷輕症避免變成重症，治療重症避免死亡，也就是避免死亡是現階段唯一的目標。

要達成這個目標，首要應該提高老年人的疫苗覆蓋率，目前老人70幾％的覆蓋率是遠遠不夠的，老年人疫苗打得少，染病後就變成中重度，隨後就是造成高死亡率。

目前每日遞增的感染數字（5月12日單日本土有6萬5385人感染）看起來讓人擔心，但是這還不是高原，預估感染數從現在到高原期到降低到每日萬人以下，至少還需三個月，施打兩劑疫苗只要42天後就有保護力，因此促請老年人打疫苗仍來得及！

這波疫情就像海嘯，沒有人可以逃過，打疫苗就像有了救生圈，雖然能否安然度過可能依個人體力狀況有所不同，但施打疫苗是每個人都應有的基本生存配備。

確診投藥要及時

目前治療新冠肺炎有兩種口服藥，一個是美國默沙東（MSD）公司生產的新冠口服膠囊莫努匹拉韋（Molnupiravir），臨床試驗結果顯示能使住院或死亡風險降低約50％。

另一個是輝瑞（Pfizer）生產的新冠口服藥帕克斯洛維德（Paxlovid），臨床試驗結果顯示可讓死亡風險降低85～89％。

目前在許多發展國家，高風險人群一旦發現測試陽性，患者很快會拿到帕克斯羅維德片劑，遵從醫囑在家完成五天的療程。

台灣從5月12日起實施快篩陽性後，可透過醫師視訊問診確認結果，並進行後續投藥程序，讓輕症患者能在發病5天內用藥，避免變成中重症。但是，目前只有少數醫院和醫師可以採視訊問診及開藥，如果感染率持續增加，要做檢測的人也會越來越多，堅持PCR確認陽性後才能用藥的話，醫療體系人力光做PCR檢測都來不及了，怎麼還有能力即時五天內投藥？輕症患者無法及時獲得藥品治療，有可能就轉成中重度了。因此，應該開放讓更多的開業醫也能進行視訊問診，確認後即投藥，讓民眾有更多及時的資源可以因應。

徒勞無功的防疫別再做

自疫情爆發後，台灣實施了出入公眾場所實名制，到後期推動社交距離APP，目的都是追蹤傳染源。這些措施的初衷是提醒民眾有接觸到感染者的風險，居家隔離或關校、關公司是預防感染擴大，降低感染的速度，這是本著「清零」的目標而為的努力，但是對於減少新冠死亡並無任何助益，只有增加人心惶惶的效果。

新冠病毒的感染看起來是無法中止的，我們終將面對，把力氣用在延後感染是徒勞無功的作法，不如用盡全力推動防疫體系打疫苗，醫療機構專心治療中重症病人，對居家治療者盡早提供治療藥物，中重症才到醫院救治，這樣做才是正途。