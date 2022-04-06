葉金川找尋生命的喜悅 對抗淋巴癌

【撰文／葉金川（中華捐血運動協會理事長）】

近期一個月內我爬了兩次合歡山。第一次是二月份中登合歡主峰與合歡北峰，第二次則在三月中再登合歡主峰，下來再去登小奇萊山。然而，當我佇立在山頂俯瞰，兩次的感受大大不同！

這兩次登山走的路線都是簡單的高山步道，主峰和小奇萊來回都只要兩個小時，北峰來回要四個小時，氣溫都低於十度以下。第一次登山時不時有濃霧飄起，第二次則是陽光普照。另一個不同之處在於，二月份的登山是為了測試自己的身體狀況，能否登高山；三月去登山時，則已做完追蹤檢驗，獲知各項血液指數正常（一年半前我血色素因為淋巴癌化療，只剩下9.8，之後化療結束，指數緩慢上升，現在已回到正常值14以上）。

因此，二月份第一次登山，心理上總是小心翼翼，感覺不到欣喜的氣氛，真像是跑到醫院完成一項特別的身體檢驗。一個月後再登同樣的山，心情完全放鬆，沒有任何壓力，盡情享受高山無敵的美景和溫暖的太陽，尤其是在山頂上看著陽光灑落北方中央山脈和西方雪山山脈的山頭，心中浮起的念頭是「啊！生命是如此美好」的喜悅！

我的寵物雞

登山回來後，我做的第一件事就是去看我的五隻「小雞」，它們是我去年12月中買回來的，當時每一隻像雞蛋般大小，身上是黃絨絨的細毛，經過三個多月餵養，現在每一隻都已是深咖啡色毛的大雞，本來五隻關在同一個籠內，用同一個槽和飲水器，至今已需要用三個籠子、五個槽和五個飲水器，可見它們成長速度之快，老闆說，再一個半月就會開始下蛋。

看著它們從小雞長成大雞，我有種心靈療癒的感覺，原來三個月的時間，一個生命就能成長這麼多、擁有充沛的活力，對曾經歷生命威脅的我而言，有很大的鼓舞！太太笑我說，每個蛋的成本可能要超過100元，是的，我養小雞不是為了要牠下蛋，也不可能吃牠（沒有人殺寵物來吃吧？）就是欣賞和分享一個個生命的成長而已。

荷花、蓮花競為自己找出路

除了養雞，我還有個小池塘，最初同時種下蓮花與荷花，一直以來，花季期間，蓮花開得茂盛，有白、紫、粉紅、深紫等顏色，荷花卻遲遲沒長出，更不用說開花了。神奇的是，去年夏天，荷葉開始冒出，長得滿滿的池塘，九月十月荷花滿池，花季過後冬天來臨，池塘只剩下枯枝爛葉，感覺有點淒涼。直到今年三月，突然間，蓮花又全部長出來，荷花卻無任何蹤影。看到荷花、蓮花的競相生長，我覺得很特別，原來植物也有生存的本能、生命是會為自己找出路的。

農作孕育了生命的美好

罹癌後，我開始種植農作，最先種了一棵五葉松，近兩年的時間，它已經長高了將近兩公尺，種樹的過程中，我同時開始種植其他農作，一方面是透過園藝勞動，維持自己的體力，另一方面在栽種過程中，感受農作物的蓬勃生長力。

兩年多來，我種植過木瓜、山藥、百香果、地瓜、葛根、番茄、芭樂（種了六棵只有一棵開始結果）、花生等等，不是像農人一般為了販售目的而大量種植，我栽種的植物量都少少的，卻都有點收獲。三株木瓜樹長了很多的木瓜、至少能吃一年存量的山藥、收成好幾百顆的百香果、最近我還成功種植十棵剝皮辣椒。

當然，也有種植失敗的經驗，像是被螞蟻吃光長不大的玉米、番茄只有一半存活和長不出來的苦瓜。不論最終是成功或失敗，我非常享受栽種的過程，就好像在養寵物一樣，看著植物慢慢養成，從種子、開花到結果，生命孕育過程的奧妙，像極了自己對生命的期待。

孫子安安長大了

兩年前我獲知罹癌時，小兒子剛結婚不久，當我完成六次化療治療後，最小的孫子安安出生了，他從做月子中心回家時，還只是個四公斤大的小小嬰，現在已是一歲兩個月活潑好動的小小孩。現在我的生活重心除了園藝農作、另一個就是去探望安安。

說實話，雖然我有三個兒子、五個孫子，但是我以前（生病前）沒有花那麼多時間陪伴小孩，因此，陪伴安安的日子，讓我體驗到隨之在側看著一個孩子的成長和學習，每次見面看到他又有不同的發展和進步，還會讓我驚豔不已！

人、植物或動物，都是奇妙的生命，每個生命孕育、長成的過程中，有很多驚喜和喜悅。

其實，我想說的是，放寬心情好好enjoy生命，不論身體健康與否，每一天都要好好地過，為自己找生命的喜悅！