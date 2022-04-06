甲亢年輕人易焦慮、老年人易心悸 做哪些檢查才能避免骨鬆,心臟衰竭

【諮詢／陳瑞鴻(三軍總醫院松山分院新陳代謝科主治醫師)、蘇登煌(遠東聯合診所內科主治醫師)、撰文／楊瑞秋】

甲狀腺機能亢進症狀千變萬化，除了焦躁不安、手抖、心悸、心律不整，甚至可能引發腹瀉、月經不規則、不孕、勃起功能異常、骨鬆、眼凸等併發症，但年輕人與年長者的甲亢症狀大不同，該如何警覺？看什麼科、做哪些檢查才能避免甲亢引發的心臟衰竭、麻痺症、甲狀腺風暴、眼病變等傷害？

三軍總醫院松山分院新陳代謝科主治醫師陳瑞鴻表示，據研究調查(註1)，自2004至2010年甲狀腺機能亢進（以下簡稱甲亢）盛行率，逐年於每一千人中由2.67上升至3.67個病例，其發生率於每一千人當中由0.97上升至1.06。

甲亢會影響全身代謝

所有器官都可能產生症狀

陳瑞鴻醫師指出，甲亢症狀百變、難以捉摸，乃因甲狀腺機能會影響全身器官的代謝，在不同的器官會有不同的表徵。另外，患者也可能於多個器官有相對應的症狀，輕症或老年患者則可能只有一個或幾個器官有影響。

舉例而言，精神方面可能焦慮、情緒躁動、失眠、倦怠或怕熱。心臟方面因代謝變快引發心悸，有些人會胸悶，甚至心律不整，甲亢病患約10～20％有心房顫動，嚴重可能引發腦中風或血管栓塞。有些人還會呼吸急促、不自主手抖、肌耐力下降。腸胃方面有腹瀉症狀。

皮膚方面因代謝變快，血流量增加，易感到溫熱潮濕。有些會引發骨質疏鬆、高血鈣、高血糖。女性可能月經不規則、閉經；男性則可能男性女乳症或勃起功能異常。

陳瑞鴻醫師表示，甲狀腺亢進導致代謝變快，因此有患者雖食慾增加，體重卻減輕，也有研究指出在年輕族群中，雖代謝變快，卻也可能因過度進食而體重增加。

另外，甲亢恐導致「甲狀腺毒性週期性麻痺症（thyrotoxic periodic paralysis），當患者攝取大量碳水化合物後，易引發低血鉀及全身或局部性的肌肉無力。甲亢好發於女性，然而甲狀腺毒性週期性麻痺症，卻高達95％發生於男性。

因症狀千變萬化，不少患者可能因焦躁、失眠，前往身心科就診；因心悸於心臟科就診；因眼凸、結膜炎或視力異常於眼科就診；因排便習慣改變於腸胃科就診；或因經期不規則或不孕於婦產科就診，所以臨床上有許多病例是經其他專科醫師察覺是甲狀腺問題，而轉介到新陳代謝科。

當症狀不嚴重或只出現單一症狀時，較不易發現。陳瑞鴻醫師建議，若同時出現上述多個症狀，可優先找新陳代謝科醫師診治。

年輕人VS.年長者 甲亢症狀大不同

年輕的甲亢患者，常以怕熱、手抖、焦躁或腹瀉等外顯症狀表現；年長的患者，則常以心肺症狀呈現，如心悸、心律不整、呼吸喘或肢體水腫。相較於年輕患者，年長者常便祕且食慾增加較不明顯，也易以體重減輕來表現。陳瑞鴻醫師表示，「年長者的症狀不如年輕患者明顯，甚至只覺得比較疲倦或虛弱。故醫學上用「冷漠性甲狀腺毒症」（Apathetic thyrotoxicosis）來形容年長者的症狀，當上述症狀發生時，大多被認為是老化現象，易忽略、延遲就醫或延誤確診。

陳瑞鴻醫師建議年長者，如出現心悸、心跳不規則，或相較於前一陣子，體衰感到乏力，呼吸易喘，就診時可和醫師討論是否與甲狀腺機能異常相關，進而提早做相關檢測，如有異常也才能提早轉介、及時治療。

註1：Endocr Pract. 2018 Jun;24(6):573-579