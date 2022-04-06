快訊

與張惠妹演唱會有關？台北小巨蛋驚見確診足跡急清消

長榮國際變天大哥說話了 張國華「六點聲明」回擊鄭深池

甲亢年輕人易焦慮、老年人易心悸 做哪些檢查才能避免骨鬆 心臟衰竭

聯合新聞網 / 大家健康
圖／Pexels
圖／Pexels

【諮詢／陳瑞鴻(三軍總醫院松山分院新陳代謝科主治醫師)、蘇登煌(遠東聯合診所內科主治醫師)、撰文／楊瑞秋】

甲狀腺機能亢進症狀千變萬化，除了焦躁不安、手抖、心悸、心律不整，甚至可能引發腹瀉、月經不規則、不孕、勃起功能異常、骨鬆、眼凸等併發症，但年輕人與年長者的甲亢症狀大不同，該如何警覺？看什麼科、做哪些檢查才能避免甲亢引發的心臟衰竭、麻痺症、甲狀腺風暴、眼病變等傷害？

三軍總醫院松山分院新陳代謝科主治醫師陳瑞鴻表示，據研究調查(註1)，自2004至2010年甲狀腺機能亢進（以下簡稱甲亢）盛行率，逐年於每一千人中由2.67上升至3.67個病例，其發生率於每一千人當中由0.97上升至1.06。

甲亢會影響全身代謝

所有器官都可能產生症狀

陳瑞鴻醫師指出，甲亢症狀百變、難以捉摸，乃因甲狀腺機能會影響全身器官的代謝，在不同的器官會有不同的表徵。另外，患者也可能於多個器官有相對應的症狀，輕症或老年患者則可能只有一個或幾個器官有影響。

舉例而言，精神方面可能焦慮、情緒躁動、失眠、倦怠或怕熱。心臟方面因代謝變快引發心悸，有些人會胸悶，甚至心律不整，甲亢病患約10～20％有心房顫動，嚴重可能引發腦中風或血管栓塞。有些人還會呼吸急促、不自主手抖、肌耐力下降。腸胃方面有腹瀉症狀。

皮膚方面因代謝變快，血流量增加，易感到溫熱潮濕。有些會引發骨質疏鬆、高血鈣、高血糖。女性可能月經不規則、閉經；男性則可能男性女乳症或勃起功能異常。

陳瑞鴻醫師表示，甲狀腺亢進導致代謝變快，因此有患者雖食慾增加，體重卻減輕，也有研究指出在年輕族群中，雖代謝變快，卻也可能因過度進食而體重增加。

另外，甲亢恐導致「甲狀腺毒性週期性麻痺症（thyrotoxic periodic paralysis），當患者攝取大量碳水化合物後，易引發低血鉀及全身或局部性的肌肉無力。甲亢好發於女性，然而甲狀腺毒性週期性麻痺症，卻高達95％發生於男性。

因症狀千變萬化，不少患者可能因焦躁、失眠，前往身心科就診；因心悸於心臟科就診；因眼凸、結膜炎或視力異常於眼科就診；因排便習慣改變於腸胃科就診；或因經期不規則或不孕於婦產科就診，所以臨床上有許多病例是經其他專科醫師察覺是甲狀腺問題，而轉介到新陳代謝科。

當症狀不嚴重或只出現單一症狀時，較不易發現。陳瑞鴻醫師建議，若同時出現上述多個症狀，可優先找新陳代謝科醫師診治。

年輕人VS.年長者 甲亢症狀大不同

年輕的甲亢患者，常以怕熱、手抖、焦躁或腹瀉等外顯症狀表現；年長的患者，則常以心肺症狀呈現，如心悸、心律不整、呼吸喘或肢體水腫。相較於年輕患者，年長者常便祕且食慾增加較不明顯，也易以體重減輕來表現。陳瑞鴻醫師表示，「年長者的症狀不如年輕患者明顯，甚至只覺得比較疲倦或虛弱。故醫學上用「冷漠性甲狀腺毒症」（Apathetic thyrotoxicosis）來形容年長者的症狀，當上述症狀發生時，大多被認為是老化現象，易忽略、延遲就醫或延誤確診。

陳瑞鴻醫師建議年長者，如出現心悸、心跳不規則，或相較於前一陣子，體衰感到乏力，呼吸易喘，就診時可和醫師討論是否與甲狀腺機能異常相關，進而提早做相關檢測，如有異常也才能提早轉介、及時治療。

註1：Endocr Pract. 2018 Jun;24(6):573-579

【本文出自《大家健康雜誌》111年3、4月號，更多精彩內文請見大家健康雜誌

相關新聞

葉金川找尋生命的喜悅 對抗淋巴癌

近期我爬了兩次合歡山，第一次是二月份中登合歡主峰與合歡北峰，第二次則在三月中再登合歡主峰，然而，當我佇立在山頂俯瞰，兩次感受大不同！抗淋巴癌治療後，為了康復及維持體力，除了持續運動，我嘗試種果樹、養雞，發現生命孕育、長成的過程，有很多驚喜和喜悅...

情緒莫名低落？孤獨量表幫你覺察心底的需求

全球約33％的成人感到孤獨，常感到孤獨，與壽命減短和增加身心疾病風險有關，只是怎麼知道自己孤不孤獨？可被測量嗎？董氏基金會邀專家參考加州大學洛杉磯分校設計的孤獨量表，提供「簡易版孤獨量表」，幫讀者覺察自己或家人是否感到孤獨，以便及早找出減低身心傷害的方式。

運動有助自閉症.ADHD調適情緒、專注學習 專家示範引導技巧

自閉症、ADHD等注意力不足過動症孩子在社會適應上較辛苦，易累積情緒壓力，導致適應更困難，但運動可調節大腦中的杏仁核（情緒腦），增加情緒調適能力，減少「挑戰常規」的行為。由於特教生的情緒比一般人更強烈，師長要學會溝通方法，使用特定技巧引導，幫助他們克服障礙，才能享受運動刺激大腦、提升認知力、控制力等好處。

甲亢年輕人易焦慮、老年人易心悸 做哪些檢查才能避免骨鬆,心臟衰竭

甲狀腺機能亢進症狀多變，除了焦躁、手抖、心悸，甚至可能引發腹瀉、月經不規則、不孕、勃起障礙、骨鬆、眼凸等併發症，但年輕人與年長者的甲亢症狀大不同，該如何警覺？看什麼科、做哪些檢查才能避免心臟衰竭、麻痺症、甲狀腺風暴、眼病變等傷害？

「教養」比「工作和經濟」更讓父母壓力大 連假親子運動紓壓增進親子關係與幸福感

「孩子教養」總是讓你感到壓力嗎？趁著清明兒童連假和孩子一起運動紓壓、增進親子關係吧！董氏基金會最新調查指出，有18.4％的父母最近三個月「經常/總是」感到壓力；近六成的受訪者壓力高於平均數；但有親子共同運動習慣的父母，感到快樂的比例明顯高於沒有親子共同運動習慣者。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。