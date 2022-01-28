不想孩子沉迷手機？利用長假引導孩子愛上運動吧！

【諮詢／張育愷（臺灣師範大學體育與運動科學學系研究講座教授）、周建智（臺北市立大學運動教育研究所所長）、蔡依玲（臺北市立大學附設實驗國小老師）、撰文／鄭碧君】

研究發現，放假時高達半數的青少年宅在家上網、打電玩，且上網聊天、打電玩花費的時間倍增。今年春節年假長達9天，不妨利用這段時間安排親子運動的機會，不僅讓孩子暫別手機，也讓彼此身心更健康。只是，第一步要如何引起孩子的運動動機、進而養成運動習慣? 看看專家的建議。

培養運動習慣，家長要以身作則

不少家長想讓孩子暫別螢幕，多運動增進身心健康，卻發現小孩似乎不太愛運動，不妨看看專家是怎麼引導孩子愛上運動的！

臺灣師範大學體育與運動科學學系研究講座教授張育愷，是研究運動心理學的專家，更是一位國術高手。儘管自己熱衷運動，但他並不強迫小孩一起運動，有趣的是，如今三個就讀國小中、高年級的子女反而運動量都很大，「之前疫情期間家裡還買了一台跑步機，每個人每天都自己去跑個4公里呢！」此外，運動也成為一種家庭聚會，每年一家人會固定參與3至10公里的小馬拉松活動，藉由家人一起參與、相互鼓勵，讓運動同時成為培養親子感情的好時機。

「最重要的是，以父母自身運動的行為來做身教。」他舉例，孩子年幼時看到爸爸晚上出門慢跑，總會疑惑為什麼這麼晚還要運動，張育愷便告訴他們：「因為跑步可以幫助我紓壓，流汗後也會覺得精神更好了。」無形中釋放出「爸爸喜歡運動」和「運動有好處」的正面訊息。

運動不僅可以使人更健康，透過家人共同參與、相互鼓勵，也能從過程中培養親子感情。圖為張育愷一家參與路跑活動。 圖／張育愷提供

本身也是空手道教練的臺北市立大學附設實驗國小老師蔡依玲，和不少認同親子共同運動的家長組成了運動團體。除了平日相約到戶外活動之外，每年還會設定一個大目標共同帶孩子完成挑戰，例如泳渡日月潭、攀登玉山、自行車環島等。

蔡依玲也提醒「父母必須陪伴孩子一起嘗試和探索」的重要性，並分享過去曾看過怕水或不喜歡水中活動的家長，卻在一旁催促孩子快下水游泳。「在接觸某一種陌生運動之前，必須先確認安全措施、該有的配備都已經做好，並在過程中陪著孩子，他才會有意願。」

激發孩子運動興趣，需依年齡循序漸進引導

想提升孩子運動的能力和興趣，根據年齡層不同，方式也不一樣。蔡依玲表示，一開始必須以「玩樂」出發，讓孩子從不排斥運動到逐漸喜歡，之後才能發展到運動技能的習得。

如同她國一和小五的孩子，幾個月大就從洗澡玩水開始，逐漸培養游泳的水性，到了小學三年級已能完成橫渡日月潭的壯舉。

張育愷則分享自家小孩養成跑步習慣，是先從全家人一起沿著河堤散步開始。「每次戶外散步總有不同的新奇體驗，比方路上會有人騎車、打球，也有各式各樣的兒童遊戲設施，散步後再讓他們玩遊樂器材，就能進行不同的大肢體活動。」因此，他的三名子女幼稚園時一次便能走三至四公里。

臺北市立大學運動教育研究所所長周建智認為，「球類」是一個很理想的運動入門選擇，鼓勵家長即便是初生兒都可以藉由不同球具來做互動，比方用球碰碰身體、在肚子上滾一滾等，當小孩試著伸手抓球時，就能達到鍛鍊反應能力和肢體協調性的目的。

幫孩子創造成就感，激發運動的內在動機

小孩喜不喜歡運動，取決於「父母的態度」。張育愷表示，若是能引發孩子內在的動機，也就是發自內心喜愛，才能提升其運動的持續度，培養對運動的自主性；也就是「不逼迫」、「不讓運動變成懲罰」、「多鼓勵」，比方說原本預定和孩子一起跑操場5圈，當孩子只能跑2圈時就應給予口頭鼓勵，而非追究為何不能跑完5 圈，以免減損孩子的自信心和愉快感。

此外，需盡可能讓運動變成是孩子的自我決定，方法是「設定條件給孩子選擇」。舉例來說，父母不是問「要不要跟我去跑步」，而是說：「跑步動一動很好喔！今天你想要跑3圈、還是5圈？」讓小孩對於運動此行為有自己可選擇、掌控的感覺。不過，要是孩子提出「跑完後是否可以打電動10分鐘」的要求，張育愷認為爸媽不宜運用條件交換式的教養與孩子溝通。

周建智分享自家經驗，提到孩子從嬰兒期就被帶到戶外或網球場一起互動，現在七歲了，也很喜歡迷你網球這項運動，更不時向爸爸提出挑戰。「大人這時候要配合孩子，有時讓他贏點球、有時要裝做被他的假動作騙到，孩子有了成就感，才有興趣繼續做下去！」

小技巧引導不愛運動的孩子

臺北市立大學附設實驗國小老師蔡依玲以自身經驗表示，當孩子走路步伐較穩定後，全家人便一起到戶外進行簡單的球類運動，並且依年齡調整玩法。她以羽毛球為例分成三階段說明：

1.初步先練習投擲球，讓小孩試著將羽毛球投進呼拉圈裡，或是將羽球上拋、玩接球遊戲。透過雙手觸碰或抓住球的過程，孩子會有距離、速度感、空間方向等概念，也能訓練手臂力量。

2.等到孩子熟悉羽球之後，再加入球拍，但並非直接揮動球拍打球。可從把羽球橫放在球拍上拿著走路練習平衡感開始，接下來小孩自然而然會想嘗試讓球動起來，這時便可進階到拍球。

3.當孩子能使用球拍順著球的方向運動後，再指導正確的握拍姿勢、揮拍技巧、腳步移動等，如此一來揮拍打球的能力便能越來越精熟。