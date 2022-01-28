重鬱症沒病識感 依賴安眠藥拒絕就醫怎麼辦？

【諮詢／台北榮民總醫院老年精神科主任蔡佳芬 撰文／黃苡安】

陪伴憂鬱或焦慮的家人，不管平和或尖銳，都不是你的問題，你只要做到兩件事：傾聽和陪伴，就很有力量。針對不願就醫，嚴重失眠依賴安眠藥的長輩，醫師建議家屬嘗試3個方法。讓憂鬱或焦慮者接受治療，對家人而言也會是一種治療。

阿信躡手躡腳踏進家門，沒想到還是驚動睡在客廳的母親秀蘭姨。秀蘭姨邊從沙發起身邊碎唸：「幾點了？怎麼這麼晚才回來？」阿信瞄了一眼牆上時鐘，晚上9點多，對40歲的單身漢來說，應該不算晚吧？秀蘭姨碎唸抱怨了一堆瑣事後，逕自抱著枕頭走回房裡，不再理阿信。

真是受夠了！阿信一肚子火。類似的情節8年來總是不斷重演！

罹癌，彩色人生瞬間變黑白

其實這天阿信休假，純樸小鎮沒什麼娛樂，他到市區看了兩場電影，順道逛百貨公司美食街，呼吸各式食物料理的氣味，這也是他僅有的消遣了。好不容易有輕鬆的感覺，回到家，無法呼吸的壓迫感又排山倒海而來。

阿信是一名警察。9年前他剛在警界嶄露頭角，前程看好，不料一次魚刺卡喉嚨就醫，意外發現得了鼻咽癌，而且已近四期，彩色人生瞬間變黑白。挺過8個月的療程，體能已難負荷繁重勤務和輪班，放射線治療也讓他失去味覺，熱愛的美食變得食不知味，「活下來比較重要！」何況身為長子，還有奉養父母的義務，於是阿信毅然從城市請調回鄉，在派出所當個小警察，從絢爛歸於平淡。

只是，時刻擔心著癌症復發，結婚生子，這輩子別奢想了吧？更讓阿信煩心的是，必須每天和母親直球對決！

重鬱症的母親安眠藥愈吃愈重 卻抗拒就醫

阿信高中便離鄉背井到外地求學、就業，雖知母親有情緒問題，但也無能為力，何況家裡還有父親和弟弟顧著。如今弟弟有了自己的家庭，每次回來只是蜻蜓點水；而父親自警界退休後，租了半甲地當農夫，每天一早便往田裡跑，害怕跟秀蘭姨過招，成了父親和弟弟心中不能說的祕密。

秀蘭姨罹患重度憂鬱症卻抗拒看身心科，全家沒人管得動她，只能任由她在鎮上診所亂投醫，每次都帶回一大包安眠藥。長年下來，安眠藥愈吃愈重，現在每天吃十多顆還是動不動就喊睡不著，經常凌晨在家裡大聲走動，要不然就是把客廳當臥房，讓一向注重紀律的阿信很受不了。

怎麼說服母親到身心科就診？

阿信回憶，母親的情緒問題早在他童年就有跡可循，從小一家四口總是隨著父親職務調動頻頻搬家，母親可能因此難以適應，但30年前身心疾病是很隱諱的，根本不可能就醫，家人也沒有這樣的意識。這些年來，雖然多次想帶母親到醫院看診，卻總是被母親拒絕。

前些日子，母親還不顧家人勸說，又趁家中無人，無照騎車外出，結果摔進水溝全身擦傷，讓大家傷透腦筋。父親甚至曾找人改風水，希望家中格局改了，秀蘭姨會變正常些，可惜事與願違。

夾在母親每天的碎唸抱怨和值班台隨時響起的報案電話間，阿信認份的過著每一天。每天午休買便當回家給母親，也是他的工作。只是去年回診追蹤，醫師在阿信喉部發現瘜肉，癌症復發的恐懼再度襲來。阿信現在更努力存錢投資股票，「如果有一天我先走，希望留足夠養老金讓爸媽晚年生活無憂。」

阿信總是想，如果有機會改變，怎麼做才能讓母親願意到身心科就診？面對母親的碎唸抱怨，又該怎麼調整心態或有什麼做法，可以讓日子比較好過？

醫師的建議

台北榮民總醫院老年精神科主任蔡佳芬表示，精神疾病長期被污名化，讓許多長輩排斥就醫，或因長輩缺乏病識感，認為自己只是睡不著而已，像秀蘭姨用自己的方式取得安眠藥，治標卻無法治本。

蔡佳芬主任指出，針對不願就醫的長輩，家屬有幾個方法可嘗試：

1、睡眠門診

大醫院皆設有睡眠門診，半數是由身心科醫師看診，這樣的科別名稱，長輩比較不會排斥。進到診間後，家屬可跟醫師遞紙條、打暗號，或拿藥袋給醫師看，有經驗的醫師就知道怎麼一回事。蔡佳芬主任舉例，醫師可能會轉個彎建議「你吃這麼多藥都沒效，讓我來換藥看看。」長輩為了能好好睡一覺，可能會願意嘗試。

2、整合門診

如果長輩身體有其他毛病，可藉著看三高疾病等理由，順勢將長輩帶至醫院整合門診，掛一次號同時看兩科。看診的雖然未必是身心科醫師，但內科或家庭醫學科對於憂鬱症都有一定程度的訓練，也可以開立藥物。有些醫院甚至是同日有兩名醫師看診，其中包含一名身心科醫師，長輩不易察覺，用這些間接的方式讓長輩就醫。

3、揪團看病

相約去看病對老年人很有效，派出與長輩友好的親友，向長輩表示「我也睡不著，你陪我去看病。」讓長輩覺得不只自己有這樣的困擾，也營造出看身心科沒什麼大不了，到診間待時機成熟，再鼓吹「既然你都來了，你不是也睡不好，順便看一下。」

秀蘭姨的問題非一朝一夕，一家人過去可能已做過許多努力，最後因為管不動，也不想管了，父親和弟弟只好一直逃避。當秀蘭姨有一點鬆動願意嘗試改變，這時來邀父親或弟弟協助，比較有機會成功，只要有一個環節更動，就能改變家庭氣氛。

從另一個角度來看，阿信自己不但罹癌可能精神壓力也過高，應把照顧母親的責任分攤出來。以父親來說，如果只是為了妻子，他也許不想再努力了；但如果了解阿信負荷過重，為了讓阿信身體好一些，也許願意再試試看。

至於秀蘭姨愛碎唸，雖然讓家人很不舒服，但這可能是她紓壓的方式，建議阿信當耳邊風，她講她的，不要每個字都聽進去，否則會很痛苦。也許外人會誤以為阿信不在乎，其實不是的，正因為了解和包容，才選擇左耳進右耳出，和故意無視於她不同。

在用藥問題未解決前，比較令人擔心的是藥物過量的副作用，可能導致跌倒受傷、認知或記憶力變差，嚴重憂鬱甚至可能進展為自我傷害。建議阿信帶藥袋至藥局，請藥師提供藥物諮詢，了解有哪些副作用，也要先想好萬一有緊急狀況如何應變及送醫。

此外，大醫院癌症資源中心都有心理師，為癌友提供諮商及心理支持。阿信除了定期回診，也可尋求這項資源，向心理師或醫師吐露心中的苦。醫療團隊面臨治療方式或患者病情變化時，經常會找家屬一起開家庭會議，說不定阿信有機會促成家庭會議，用老年人看重醫師囑咐的特質，例如「你是我的家屬，醫師說你一定要來」，邀請母親以家屬角色出席，再順勢處理她的疾病。

家人苦口婆心勸說，「你吃這麼多藥會傷身體。」秀蘭姨可能不痛不癢，心裡想的是「我這麼老了，死掉就死掉。」透過第三者來勸說，同時了解她在意的點是什麼？例如「你吃這麼多藥，你兒子擔心到快崩潰，要看精神科了！」她可能不會為了自己就醫，但會願意為兒子改變。讓母親接受治療，對阿信而言也會是一種治療。