200cc Whisky物語

圖／葉雅馨提供

【撰文／葉雅馨（董氏基金會心理衛生中心主任暨大家健康雜誌總編輯）】

老爸大腸癌開刀出院後第二次回診，忍不住問醫師，可不可以喝點酒，醫師知道他平常喜歡喝一杯，就説：喝一點是可以的。用欣喜若狂來形容老爸當時聽到答案的感受，實在不為過。那天在回家的車上，我不時瞄到老爸對著車窗外微笑……

老媽説：不知道妳爸爸設這個每個星期六大家來吃飯，是對還是不對？但是也這樣過了27個年～

因為疫情在台灣控制得不錯，10月初媽媽家恢復了每週末晚上的聚餐，雖然少了這個餐會的創辦人之一，我老爸（阿公）。餐會開動前大家一樣舉杯，然後會以阿公之名説：週末快樂！

開始這個餐聚，老爸訂了兩個規矩：一是基本成員(三個女兒及女婿、外孫子孫女們、乾兒子、女兒及乾孫輩們)，有事不能來，得來電事先請假，歡迎攜賓帶伴；二是所有參加的人，都要有飲料，喝酒的則一人一瓶200cc威士卡，說是為了怕喝過多而限量，但喝開懐不夠的可以續罐，依自己的速度慢慢喝。

老媽本來就好手藝，推出家常料理：魯肉滷蛋、烏魚仔拼盤、糖醋排骨、清蒸魚、明蝦、炒軟絲、各式炒青菜，幾盤她自己醃漬的小菜，以及炒米粉、香菇雞湯、蔬菜玉米熬排骨湯、爽口絲瓜麵線湯等，像極了辦桌！做菜前需買菜，幾年下來，老爸漸成了菜巿場採買大師，和菜販肉販們也成了熟識，五十歲的賣魚郎叫父親「少年仔」，老爸則稱呼他「歐力桑」。

幾年下來，這些經常性的飯友、賓客、好鄰居漸漸都都變成酒友，而且酒量都不錯（包括我老媽），200 cc成了基本量。老爸常喝得開心就會清唱一曲，時而用英文唱when I grow too old to dream、My old Kentucky home……，時而用日文唱，想到哪一首就唱那首，有時喝多了忘詞，大家就一起啦啦啦起來……，也會想到哼一下舒伯特小夜曲～

88歲以後，老爸漸漸養成餐餐喝的習慣，因為實在有太多可慶祝的理由了；除了每個成員的生日，有朋友來坐坐、有好菜、特別的小菜、電視有好節目、心情好、孫女交男朋友了、還算過得去的醫療檢驗報告指數....；有時沒有酒伴，他會說自己就是伴，想喝就喝……。那股愜意享受生活的態度，常感染著我們……。

在老爸大腸癌開刀後，出院後第二次回診時，就忍不住問台大醫院林本仁醫師，可不可以喝點酒，醫師知道他平常喜歡喝一杯，就説：喝一點是可以的。用欣喜若狂來形容老爸當時聽到答案的感受，實在不為過。那天在回家的車上，我不時瞄到老爸對著車窗外微笑，即便陽光如常，沒特別灑落……。一回到家一坐下來，老爸就要外傭拿他的專屬洒杯，跟我媽媽説：可以喝了，一起來喝一杯吧！

我想醫師從沒想過，喝一點，在我老爸的定義不是10～20cc，而是70~100cc；加上不時關心他的葉金川理事長説：喝酒應該是較影響肝臟，和大腸沒這麼直接關係。這下可給了老爸莫大的鼓舞啊！

隨著身體狀況日衰，老爸把酒加溫水稀釋，仍喝得津津有味，也因為疫情警戒升級，家裡聚會限定五人，吃飯時仍不斷對會喝酒的老媽、女婿、乾女兒勸酒。若他當天「扣打」（額度）用完，會再要求多斟一點……，老媽常拗不過他，會在酒杯酌倒一些，他嫌不夠要再多一點，老媽就會説：很多了……。總要演這麼齣討價還價斟酒的戲碼才甘願，然後老爸會在微醺之際，很享受地用日文説，這喝起來就像甘露一様！

我們始終相信，阿公在天國一様會乾一杯的；無論在哪裡，他都會過得很好。