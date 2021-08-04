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高雄「Xmen特殊交友圈」群聚案溯源 揪出新北1例確診

慢性病領藥、視訊看診 了解看病免出門服務

聯合新聞網 / 大家健康
示意圖／Pexels
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【諮詢／盧進德（羅東博愛醫院院長）、陳淑謐（羅東博愛醫院藥劑科主任）、撰文／張歐蜜】

慢性病人是染疫的高風險族群之一，新冠肺炎疫情期間該怎麼領藥？其實，可善用健保署推出的慢性病連續處方箋，領藥不只不需掛號，還可就近在家附近的藥局完成；再搭配因應疫情特別開放的視訊看診，看病領藥一次到位，省時省力零接觸，快趁這機會認識這些服務吧！

病情穩定的慢性病人需要定期服用醫師處方藥物控制病情，但防範新冠肺炎疫情期間，應避免出入公共場所，尤其慢性病人又是染疫的高風險族群，該怎麼領藥讓病人和家屬都傷透腦筋。

不管是在醫院或診所看診，最後一關就是領藥，專業的藥師會依循診間醫令，同步列印調配單，並依單調配藥品，接著交付給病人。從看完診到領到藥，往往需多耗費半小時。

這對於病況不一的感染或外傷就診者來說實為必要，但對於病情相對穩定的慢性病人，若只為拿藥而必須每月回診，則有些耗時。因此健保署特別准許100種慢性病，得以開立「慢性病連續處方箋」（慢箋）。

100項慢性病適用

糖友、腎友都可用慢箋

依據「全民健康保險醫療辦法」規定，目前慢性疾病範圍有100種，包括糖尿病、高血壓、痛風、慢性阻塞性肺疾、高血脂病、精神病、癲癇、心臟病、腦血管疾病、哮喘、慢性腎炎、關節炎、結核病、攝護腺肥大等。若經醫師診斷為慢性病，且經評估病情穩定，病人相關用藥短期內不需調整，則適用慢性病連續處方箋。

只要病人持慢性病連續處方箋，接下來2個月即可至居家附近的健保特約藥局領藥，含就診當次開單領藥，等於掛號看診一次可領3個月的慢性病藥品；而3個月後仍須回診，由醫師評估病情、調整藥物，再決定是否續用慢箋。

注意領藥期限

防疫不斷藥

防疫期間，慢性病人可和醫師討論使用慢箋的可行性，減少出入大醫院的頻率。但要特別注意慢箋上註記的領藥期限，須於藥品量剩餘10日內方可再領藥，切勿提早或延後來院領藥。若第2次領藥不小心忘記而延後，則第3次領藥日期需順延。若處方箋遺失或藥品遺失，則須重新就醫，如果服藥期間，病情發生變化，也務必立即就醫。

線上預約、領藥得來速

幫您省時省心力

隨著科技日新月異，各醫療院所的慢箋領藥服務也越來越多元。以羅東博愛醫院為例，該院藥劑科主任陳淑謐表示，醫院提供網路預約慢箋領藥的服務，只要先在醫院官網登錄預約，讓藥師先準備，病人隔天便可到醫院「慢箋專屬藥局」窗口領藥，省時之餘也讓現場人潮分流，避免群聚；目前也有醫院在院外設專屬領藥窗口，隨到隨領，為病人或家屬減少進入醫院的機會。

視訊看診擴大服務

防疫零接觸

疫情初期，衛福部為居家隔離、居家檢疫或自主健康管理者提供指定醫療院所視訊看診服務，適用於經衛生局轉介之無發燒或呼吸道症狀且有醫療需求者。但今年5月起，因應疫情延燒，視訊看診擴大為所有門診病人適用，暫定至全國三級警戒降級或解除為止。

民眾若有看診需求，撥打指定之視訊診療醫療機構掛號專線，或上網至該醫院指定之網頁掛號，約定診療時間，即可安排視訊看診。目前各醫院提供的視訊看診服務，多以慢性病複診病人為主。透過視訊看診和慢箋領藥，可將人與人的接觸降到最低，降低交互感染的風險。

羅東博愛醫院院長盧進德表示，目前博愛醫院開放腎臟科、復健科、身心暨精神科、神經內科、胃腸肝膽科、家庭醫學科、泌尿外科、骨科、小兒科、心臟血管內科、皮膚科，民眾於官網預約後加入指定LINE帳號，打開LINE的視訊功能，即可在預約時間與醫師面對面通話。

病人在家以視訊完成看診後，可由家屬協助繳費與領藥；有些醫院還鼓勵民眾用APP或轉帳繳費，無須進入醫院，減少接觸感染機會。

最後，建議民眾不妨試著看看藥單上的用藥說明和日期，多加了解服用的藥物屬性，有任何疑問，也可就近向社區藥局或醫院、診所的藥師做諮詢，為自己的用藥安全把關。

【本文出自《大家健康雜誌》110年7、8月號／第395期，更多精彩內文，請見大家健康雜誌

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