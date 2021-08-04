宅在家運動不能少 學生拍片發揮創意「樂動150」將紓壓五招融入學習生活

【出處／董氏基金會心理衛生中心、採訪整理／大家健康雜誌編輯部】

居家防疫已將近兩個月，你有持續運動嗎？運動可幫助保持身體健康，提升專注力、改善睡眠、增加免疫力，讓心情愉悅，紓解壓力；千萬別因宅在家而疏忽了運動。教育部體育署與董氏基金會鼓勵發揮創意，編制「樂動紓壓5招」健身操，特別辦理影片比賽，有百餘組同學參與，紛紛展現創意跳樂動五招，同時分享他們對運動紓壓的看法。

教育部體育署學校體育組組長蔡忠益表示，近年來在各級學校推動多元運動，體育課不再只有跑步或打球等選項，與董氏基金會合作校園運動紓壓方案以來，特別著重設計運動創意方案，例如鼓勵學生跑步邊累積里程，就像實際到世界旅行或是攀登台灣百岳一樣；以學生喜愛的功夫結合舞蹈設計的樂動紓壓5招，不受時間或場地的限制，且短短三分鐘就能提高心跳率、肌耐力和達到伸展。

累計近15萬學生參與

學生愛上「樂動紓壓5招」

董氏基金會今年辦理樂動紓壓5招影片募集比賽，獲得學生熱烈響應。學生組隊發揮創意將五招融入影片，共募集104件作品，有結合學校特色體育活動、最夯的動漫、自創 rap 或是結合戲劇等，充分發揮創意將「樂動紓壓5招」融入，展現出隨時隨地運動的概念。此外，樂動150校園運動紓壓方案全台超過400間學校參與響應，累積近十五萬學生參與。蔡組長鼓勵學生雖暑假期間許多活動因疫情取消，需居家防疫，可以和父母一同發揮創意打造自己的運動方案， 維持每周運動至少150分鐘！

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說明，根據加拿大多倫多大學一項幫助學生透過身體活動減輕壓力及焦慮的「MoveU.HappyU」方案，以尋求心理健康支持的學生為對象，量身設計為期六周且一對一個別化的身體活動課程，實驗結果發現，無論是嚴格的鍛鍊或輕瑜珈，參與者焦慮、憂鬱和心理困擾顯著減少。研究者表示，身體活動增加體溫，讓我們感到舒服及被照顧感，也模擬一些情緒的症狀，使我們更加習慣這些症狀。上述顯示即便是簡單的身體活動對情緒仍有改善作用。

此次參與影片比賽的同學分享，會因為長時間上網忘記運動，利用拍片來鼓勵大家別忘了運動的重要性。也有同學實際跳過5招後發現簡單又方便，體會到5招所帶來的改變，希望進一步能愛上運動，拍片過程中看到隊友不一樣的面貌感到有趣，而減緩考試帶來的壓力。

樂動紓壓5招 圖／董氏基金會

暑假居家防疫

設定運動目標遠離坐式生活！

根據董氏基金會六月初三級警戒間執行的線上調查發現，居家期間維持運動習慣者，最常從事的運動前三名依序為：核心運動、健康操/伸展操、利用簡單的健身器材做運動。

葉雅馨說，調查可看出民眾喜歡在家操作容易上手且能維持一定效果的運動，建議可將樂動紓壓5招視為居家運動項目之一。5 招動作可拆解進行，搭配日常習慣或每天學一至兩個招式，也可先以數拍子的方式練習，當熟練後再搭配音樂跳等，過程建立小目標，逐步幫助自己從中獲得成就感，有助於情緒的穩定，遠離憂鬱。

屏東科技大學休閒運動健康系教授徐錦興表示，WHO 及美國運動醫學會均提出，身體有活動， 就會有效果，換言之，有做運動總比沒做來的好。現在居家防疫還放暑假，兒童青少年身體活動量急速下降，對他們來說是很大的威脅。建議家長帶領孩子增加運動的機會，第一步設定運動目標，至少先設定一週運動時間與學校體育課時數一致，接續幫孩子挑選網路上的一些相關資源， 如 YouTube上有許多運動教學影片。

徐錦興也提醒，並不是所有運動都適合，因兒童青少年肌肉骨骼系統尚未成熟，單一過高強度的訓練反而妨礙生長。同時引導他們將生活的事項進行時間上的排序，將運動時間固定，最後再照表操課。他也鼓勵家長與孩子一起運動，幫助自己遠離坐式生活。

樂動紓壓5招之「平衡T」動作 圖／董氏基金會

【本文出自《大家健康雜誌》110年7、8月號／第395期，更多精彩內文，請見 大家健康雜誌 】