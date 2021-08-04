「故宮尋寶趣」用藝術體驗 引領樂齡族「創意老化」

【諮詢／黃琇淩（國立故宮博物院行銷業務處助理研究員）、張淑玲（國立故宮博物院資深導覽志工）、蔡佳玲（國立故宮博物院資深導覽志工）、謝國相（台北仁濟院「故宮尋寶趣」學員）、撰文／鄭碧君、圖／台北仁濟院、國立故宮博物院提供】

研究發現，有創造性的藝術活動能活化長者大腦，擁有較好的心理健康，也幫助他們對生活有更高的滿意度，因此台北仁濟院與國立故宮博物院攜手推出「故宮尋寶趣」課程，讓長者透過親近古文物，在藝術創作活動中發揮潛能與創造力。

2001年，美國精神科醫師暨老人學專家Gene D. Cohen博士與華盛頓大學、美國國家藝術基金會展開一項合作研究，召募平均年齡約80歲的數百位長者進行為期兩年的實驗。將300位老年人均分為兩組，其中「干預組」每週規律參與由藝術家帶領的社區活動，另外150位「控制組」成員則未參加活動。最後經研究員訪談、問卷調查後，發現「干預組」擁有較好的心理健康，連就診、藥物使用次數亦相對更少，在社會參與上也較為積極。

Cohen博士因而提出「創意老化」一說，認為長者的創造力不會因年齡增長而衰減，具創造性的活動有助刺激大腦，能幫助他們對生活有更高的滿意度，並從中看見自我價值。

大家邁力做出故宮國寶動動操中，模仿戰國中期〈玉龍佩〉的回首動作。 攝影／黃琇淩

打破環境限制，將故宮帶到身邊

多年來推廣活躍老化理念的台北仁濟院，在其開辦的老人身心活化課程裡，特別安排了「故宮尋寶趣」體驗學習，邀請國立故宮博物院（以下簡稱故宮）為長者量身打造課程，用輕鬆有趣的方式了解中國文化的內涵、親近國寶文物。

故宮行銷業務處助理研究員黃琇淩表示，教育推廣是博物館很重要的功能，包含幼兒、學生、青少年、成人到年長者，以及身心障礙、受暴婦女、矯正機構收容者、弱勢族群等，都是對象之一。不過，故宮地處外雙溪、交通需轉乘，加上一般年長民眾較難體會古文物奧妙等限制，院方遂於15年前已主動出擊，前往老人安養中心辦理樂齡講座至今，同時也積極與在地機構合作，期許成為「無圍牆博物館」。

黃琇淩說，2019年仁濟院主動聯繫希望能與故宮合作，館方認為仁濟院自清朝開始便關懷服務弱勢族群，是重要的民間社福機構。對於能將故宮文物資源融入仁濟院多樣化課程中，讓藝術成為年長者生活的一部分，是十分有意義的事。

仁濟院老人身心活化課程「故宮尋寶趣」的學員聚精會神的上課。 圖／仁濟院提供

結合五感體驗，樂賞珍品文物

因此，黃琇淩和兩位擔任授課老師的故宮資深導覽志工張淑玲、蔡佳玲腦力激盪，共同討論並設計出獨樹一格的藝術課程。有別於傳統老師在講台上課，學員只能聆聽解說的教學型態。「故宮尋寶趣」一期九堂的課程皆以多元方式呈現，除了文物故事、工藝美學、時代文化等入門介紹之外；亦搭配了書畫、器物收藏等複製文物，提供學員近距離互動與觸摸把玩的機會；更以該期主題的故宮文物元素延伸出藝術創作活動，讓各有品味、充滿生命經歷的長輩們，能充分發揮潛能與創造力。

不只如此，為使國寶趣味能透過不同形式陪伴長者、迎向健康的身心靈，故宮在2020年的課程裡，還邀請到職能治療師帶領學員一起做故宮首創的「國寶動動操」，藉由四肢的律動舒展身體。

考量到觀賞真品也是建立藝術素養的重要一環，課程中穿插故宮實地參訪活動，由導覽經驗豐富的兩位志工講師引導，使參觀經驗能與課堂所學知識相呼應。

從體驗角度切入學習

賞析藝術一點都不難

現年64歲已退休的學員謝國相便有著極為深刻的體驗，他說以前便很喜愛到故宮觀看國寶，雖能感覺文物的精美與珍貴，卻不知其所以然、無法看懂意涵。某次看到報紙刊登仁濟院課程訊息，遂和太太報名參加，目前共參與三期「故宮尋寶趣」課程。經過課堂解說與實際參訪後，謝國相表示，最大的收穫是逐漸懂得從不同角度觀賞文物之美，不再只流於「走馬看花、到此一遊」。

因上課之故，夫妻倆聊天的話題也變多，太太越學越有興趣，還報名了仁濟院的禪繞畫課程。新冠疫情升溫之前，每當有國外親友返台，謝國相便會將參觀故宮排入行程，對於規劃一日遊路線亦頗有心得。儘管課程十分搶手，有時不免擔心報名搶不到名額，但他仍熱心將開課訊息分享給社大同學，期盼一同探索古文物的博大精深。

大哥大姊們創作的窗花風情心靈圖卡，上面還學乾隆皇帝題字，用故宮教推活動限定金質貼紙貼上「神」「逸」兩字，身價立刻百倍！ 攝影／蔡佳玲

藝術生活化，生活藝術化

黃琇淩發現有些長輩參與完整課程後，已具有和別人分享文物欣賞的能力！而像謝國相這樣在課後仍把文物分享帶入生活，樂於享受與文物親近的時光，正是課程舉辦的初衷。

在藝術創作課程裡擔任靈魂要角，同時也是美國禪繞藝術認證教師、日本和諧粉彩正指導師、台灣輕彩繪培訓講師的蔡佳玲，亦努力提倡「生活處處皆故宮」，希望藉著賞看故宮文物的過程，增加學員對自身生活的觀察力，並和他們的生命經驗產生連結。因此，當課程主題介紹鼻煙壺時，她即以彩繪擴香瓶做為延伸活動；或是將大家熟悉的剪紙藝術，結合故宮具有吉祥寓意的紋飾來創作。

從事故宮志願服務已有26年的張淑玲則說，大部分學員課程初始都偏向安靜內斂，但各有豐富的人生故事，實地參訪時常會碰撞出意想不到的話題與感動，可見歷史文物並非遙不可及，也不僅僅是藝術品而已。她也鼓勵其他長者，無論是參加仁濟院課程或是造訪故宮，只需帶著放鬆、愉快、開放的心情前來，相信都會有不一樣的新發現！

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【本文出自《大家健康雜誌》110年7、8月號／第395期，更多精彩內文，請見 大家健康雜誌 】