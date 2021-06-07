跌倒撞到頭 怎麼判斷 要不要叫救護車？

【諮詢／陳敬昌（林口長庚紀念醫院急重症神經外科主任）、撰文／鄭碧君】

去年四月正值壯年的台灣人工智慧學校執行長、玉山金控科技長陳昇瑋，陪女兒溜直排輪時跌倒撞到頭，結果回家途中引發嚴重腦出血、送醫搶救無效猝逝。跌倒撞到頭，到底有多危險？當下怎麼判斷要不要就醫？什麼情況下應叫救護車？

單純且暫時性失去意識

超過半小時未恢復應就醫

林口長庚紀念醫院急重症神經外科主任陳敬昌醫師表示，跌倒或滑倒撞到頭如果不太嚴重，病人常有幾秒到幾分鐘的時間腦袋完全空白，呈現暫時失憶或呆滯的症狀。若沒有嚴重外傷，身邊的人可持續和他對話，理論上患者在半小時內能慢慢恢復意識至正常。

「要是受傷2小時內都還未恢復正常，或意識越來越不清楚，可直接送急診。失智的老年人或過去曾有中風病史者，因一般人較難判斷其症狀是跌倒或疾病導致；或是病人有飲酒習慣，或使用鎮靜劑、安眠藥等會影響意識的藥物，無法得知神智不清與何種因素相關時，都可立即送醫。

超過65歲的長輩若跌倒撞到頭，最好也盡速到醫院檢查，主要是此族群有較大比例服用預防中風、血栓發生的抗血小板藥物或抗凝血劑，藥物會使撞擊產生的腦出血速度變快，易導致顱內大量出血。此外，有開顱病史的人，跌倒時頭骨可能不如以往穩定，也應格外留意。

撞到頭後１～２小時內

出現５大症狀盡速送醫

除了受傷2小時內未完全恢復意識，應立刻叫救護車之外，若在撞擊後1至2小時內發生下述症狀，可能有立即性的危險，也必須趕快送醫：

1.伴隨眼睛或耳朵處有瘀青，疑似顱底骨折的情況。

2.發生全身或身體一邊抖動的癲癇現象。

3.較嚴重的流鼻血及明顯顏面損傷。

4.人雖意識清醒，但持續嘔吐超過兩次以上，65歲以上長者或小於兩歲的幼兒尤其應注意。

5.嚴重的頭痛和脖子僵硬，可能是蜘蛛網膜下腔出血。

頭部遭逢外力撞擊，很多人擔心「腦震盪」，其實腦震盪和腦出血初期症狀類似，例如頭暈、頭痛、記憶力變差、注意力不集中等。陳敬昌醫師提醒，腦震盪經過休息和觀察常能好轉，要小心的是會造成生命危險的腦出血。另外，有部分傷者撞到頭時，未必立即出現異常反應，意識也算清楚，後續幾天仍應保持警覺。

撞擊後７天內都是腦出血危險期

晚上可４～６小時喚醒患者一次

急性血塊通常會在一週內發生，尤以前3天最為危險，「臨床上看到急診病人有點出血，但還不到開刀程度，會建議住院觀察5～7天。如果一週過後，血塊沒有變大，其他症狀也沒有加重，通常未來較不會有危險性。」

因此，即便撞到頭當下人感覺沒事，但若有以下情況，表示腦部血塊可能逐漸變大，應趕快至醫院檢查：

1. 頭暈、頭痛或癲癇等症狀，在跌倒後幾天才開始出現。

2. 頭暈、頭痛的程度越來越嚴重，或是頻率越來越高。

3. 意識不清楚的情況加重。

陳敬昌醫師指出，患者一開始若有點不舒服，在意識清楚時適度使用止痛藥、止暈藥幫助舒緩，大致上沒有問題；但若腦部血塊持續變大，這時服用止痛或止暈藥物就不會有作用了，症狀只會越來越嚴重。

至於患者頭部遭受撞擊後出現想睡或感到疲累，應多休息嗎？會不會從此一覺不醒？陳敬昌醫師說明，如果是白天，在頭撞到的3、4小時內，可透過持續與他對話或保持聯絡加以注意；若在晚上跌倒，最好讓病人保持清醒約2～3小時觀察看看，頭兩天可每隔4～6小時喚醒一次，確保狀況無礙且能正常應對，再讓他們繼續睡眠。要注意的是，原本有吃安眠藥的人，建議暫時停用，以免無法分辨久睡是藥物或撞到頭引起。

電腦斷層沒事，只能安心一半！

長輩撞到頭返家後宜觀察三個月

當急診送醫做完電腦斷層，經醫師評估無明顯出血或骨折，是否就可安心？陳敬昌醫師指出，病人被安排做電腦斷層，代表當時可能有比較危險的機轉，或是症狀發生的時間較久、程度較嚴重。經檢查發現有血塊時，會讓病人住院觀察數天；若無出血狀況，則讓患者先在急診室休息，待確認狀況沒有變差，即可返家。

不過，電腦斷層顯示沒有腦出血現象時，儘管沒有立即的危險，並非100％安全，陳敬昌醫師提醒「只能安心一半！」因為電腦斷層掃描只能看到「當下」檢查腦部時的狀況，可能病人只是微血管出現小破裂無法被檢出，而這些小血塊，大部分人身體可自行吸收，但少部分患者不但不能吸收，還會產生類似發炎的反應而慢慢滲出血水，當累積到一定的量時，才出現不適症狀。

臨床上有不少接受檢查時無異常的個案，後來發生延遲性出血，或是「慢性硬腦膜下出血」。建議一般人返家後仍需觀察一週；有鑒於九成以上的「慢性硬腦膜下出血」均發生於年紀較長的病人，老年傷患應將觀察期拉長至三個月。