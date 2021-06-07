樂齡學3C 活用網路翻轉生活

【諮詢／陳治安（台北仁濟院「樂活學3C、生活小記者」授課老師）、盧廷勳（台北仁濟院樂活學3C學員）、黃玉貞（台北仁濟院課程志工）、撰文／鄭碧君 圖／台北仁濟院提供】

長年推動並關注各項銀髮照護議題的台北仁濟院，開辦老人身心活化課程已超過十年，其中便有著針對長者設計的「樂活學3C」、「生活小記者」兩堂課，提供年滿60歲的族群免費學習。

零基礎開始學，3個月就上手

72歲的盧廷勳是「樂活學3C」課程的學員，他說過去雖手持智慧型手機，「只用來聽電話、打電話，其他功能完全不會用！」子女平日都在外地，想學也無法即時詢問。看到仁濟院有此課程，便決定參加。

上課時教師會詳細解講，全程有志工在旁協助，加上學員間相互幫忙與切磋，三個月課程結束後，盧廷勳已能嫻熟地使用相機功能，運用「美圖秀秀」與「無他相機」修圖或增加效果，如今子女們看到照片都說讚；也因學會Line和FB軟體，增加同儕間的交流機會，結交更多朋友，大大拓展人際關係；Google地圖也讓喜愛戶外活動的他，能夠查詢景點並更快抵達目的地；另外，像是雲端發票或超市購物APP等，也使他的生活更便利。

從一個智慧型手機的門外漢，到現在善用各種功能來解決生活問題、記錄日常，這位耳順之年的長者不但習出心得，更期許自己能繼續加強3C技能，「接下來我想報名生活小記者的課程，學會製作影片！」

指尖享便利，提升熟齡生活品質

負責台北仁濟院「樂活學3C」、「生活小記者」兩堂課的老師陳治安表示，為了強化學員的學習動力，並使其學以致用，課程安排上會以和長輩生活切身相關、感興趣、能帶來好處的功能和軟體為主軸，例如「樂活學3C」會由基本的手機相機功能學起，讓長輩們具備拍照錄影的技巧，並教導後製美化生活照，變得更有設計感。

另外，可存發票、兌獎的雲端發票，能定位導航、找地標或餐廳的Google地圖，可互動、做問候圖或創意小短片、看天氣與新聞的Line，或者用照片寫日記、用FB打卡，以及可自拍、剪接照片或影片的各式拍照修圖軟體等，都是教授內容。

化身報導者，用手機捕捉精彩故事

過去曾在媒體工作的陳治安特別設計了「生活小記者」課程，會指導訪問技巧，帶領學員到龍山商場體驗採訪要領，之後透過手機拍攝錄影，再重新編排、剪輯、插入背景音樂及增加特效，最後呈現完整影片。

有鑒於長輩間常流傳謠言丶假新聞，他每次上課都會提醒並介紹Line的官方帳號「MyGoPen」，讓銀髮族在遨遊網路世界時能清楚辨別真假。

擔任仁濟院3C課程志工已4年的黃玉貞提到，「這些內容真的很實用！」協助教學的過程裡，她學會了將發票存入雲端，不僅減少收集紙本發票的不便，上個月還從手機裡收到中獎通知！而課堂上介紹的愛料理APP也讓她隨時就能輕鬆找到各種食譜，輕鬆上菜；當前往郊外踏青時，形色APP使她透過拍照就能立刻識別花草樹木。

同時為了讓大家增加真正練習使用的機會，老師還會帶學員們到超市購物，學習操作店家的APP，像是如何綁定信用卡、將發票存入載具等，「當下學員就像小孩般，開心得不得了！」雖然她以前就對手機功能頗為熟悉，但也是直到擔任生活小記者課程志工後，才了解原來透過手機就能完成一篇生活報導，將自己日常見聞變成影片分享給大家。

愛心、同理心、耐心，幫助銀髮族跨越科技學習障礙

儘管三個月12堂課下來，大部分學員都能有不錯的成果，但長輩們在學習智慧型手機上確實存在各種不盡相同的困難與迷思。

陳治安說明，不少長者擔心照片的分享上傳或Google地圖的標示功能，會洩漏隱私，這些觀念必須釐清。而有些長輩不熟悉電腦，欠缺檔案總管和圖層的概念，也記不清楚手機圖示代表的功能；加上有些功能只要輕點、有些要長按、有些則需拖曳滑動；有時根據不同的狀況，還必須個別教導他們包含手寫、語音等各種輸入法，課堂上也曾碰過不識一丁與罹患帕金森氏症的長輩。

黃玉貞笑說，常有學員表示上課時都會用，但回到家就忘了。「畢竟銀髮族無論是眼力、反應、手的靈活度和記憶力，都不如年輕人，更需要反覆練習操作才能學會。」

針對學習困境，授課老師和志工也都各自發展出解套方法來因應。譬如陳治安上課時會隨時重複、強化圖示的意涵；藉由投影機將正在操作的手機畫面秀在螢幕上，讓學員能清楚看到、按圖索驥；也會介紹簡單的遊戲APP，讓學員閒暇時多活動手指、訓練思考。他說，「每個人的手機廠牌或系統不同，且目前軟體更新速度太快，較無法透過制式講義來達成有效的學習。」

因此他在課堂外的時間，會針對部分內容將操作過程做成影片；上課時則讓長輩親手把每個步驟抄寫下來，做成一份專屬於自己的筆記，便於他們在家對照練習。

仁濟院3C課程一班約20～25位學員，面對需從頭學起的人，陳治安表示，確實很需要志工協助，他也會指派學習速度較快或稍具基礎的長輩當小老師，讓同儕間彼此互助。而志工黃玉貞，在課堂裡不但要隨時注意有沒有進度落後、需要幫忙的學員，也會在長輩認真做筆記時提點條列式記錄等訣竅，當學員舉手發問時在能力範圍內協助解決，幫忙老師更順利地進行課程。

許多學員常反映，「老師你脾氣真好耶，都不會兇我！」陳治安說自己也是在授課後才逐漸認識到銀髮族的獨特之處，教學現場不乏「才講完馬上就忘」的情形，唯有具備三心──愛心、同理心、耐心，才能成功解鎖。他也提醒年輕人可多為家中長輩找資源，透過所在地域的社區大學或長青學苑等課程，幫助長者學習智慧型手機的運用。

隨著年歲增長，銀髮族的體能、記憶力或許不再像過去那般靈活強健，但仍可以做很多美好的嘗試。誠如樂活學3C課堂中一位90多歲的爺爺學會通訊軟體後，自此便能透過視訊隨時和身在國外的兒孫互動，既為親子關係增溫，也成為「活到老學到老」的最佳學習典範。現在就走出家門、參與團體共學，打造自己快樂自在的黃金年華吧！本報導由台北仁濟院協助製作