子宮肌瘤讓經血量多 避免危險因子才能有效控制

【諮詢／張茂森（亞洲大學附屬醫院婦產部主治醫師）、撰文／ 金穎清】

根據台灣婦產科醫學會發布的《子宮肌瘤臨床指引》，子宮肌瘤是最常見的骨盆腔良性腫瘤，平均發生率為20～50％，隨著生育年齡增加而有上升的趨勢，被稱為「婦科第一瘤」。

不過，幸好子宮肌瘤惡化的可能性不高，只要定期追蹤檢查，多數女性一生都能與子宮肌瘤「和平共處」，僅少數患者會出現經血量多、頻尿、便祕等症狀，需要透過藥物或開刀治療。

子宮肌瘤原因不明

易受荷爾蒙刺激而增生

亞洲大學附屬醫院婦產部主治醫師張茂森表示，子宮肌瘤的成因至今仍不明確，目前比較可信的說法是，子宮的平滑肌和纖維組織因為受到女性荷爾蒙的刺激，異常增生而形成良性腫瘤，依照生長位置分為「肌層內肌瘤」、「黏膜下肌瘤」、「漿膜下肌瘤」等類型。

對於子宮肌瘤與荷爾蒙的關係，張茂森比喻：「子宮內有些肌肉細胞是好學生，有些並非壞學生，只是反應靈敏又坐不住，容易受到荷爾蒙影響，所以長得比較大或者數量多，但不至於成為不可教化的癌細胞。」

子宮肌瘤通常無症狀

排尿困難、肌瘤惡化才需開刀

子宮肌瘤通常沒有症狀，多數患者都是透過健康檢查，或者在做不孕症相關檢查時，才發現子宮內長有肌瘤；經超音波檢查確診後，患者難免感到不安，往往希望能夠開刀切除肌瘤。事實上，只要每3個月追蹤檢查，肌瘤體積沒有變大，便可與其「和平共處」，等到更年期過後，女性荷爾蒙停止分泌，肌瘤自然會逐漸變小，甚至可能消失。

若為了切除子宮肌瘤而動手術，張茂森醫師提到，子宮開刀留下的疤痕，不僅在懷孕過程中有裂開的風險，生產時為了避免子宮破裂，也得剖腹生產，因此若是無症狀的子宮肌瘤，不建議患者接受手術治療。

經常有患者詢問「子宮肌瘤的大小在多少公分以上，需要開刀切除？」張茂森醫師強調，子宮肌瘤切除與否，並非依據大小判斷，而是以生長位置、有無症狀或惡化來決定。

需要開刀切除的子宮肌瘤通常有以下特徵：

1.出現經血量過多或排尿困難：少數患者因肌瘤長在黏膜下，導致經血量非常大，或因子宮肌瘤壓迫而出現頻尿、排尿困難、便祕等症狀，這必須開刀切除肌瘤才能改善。

2.疑似惡性子宮肉瘤：若肌瘤生長快速、疑似惡性子宮肉瘤，也需要動手術，降低其惡化機率。

高糖飲食、環境荷爾蒙

成子宮肌瘤危險因子

張茂森醫師說明，女性荷爾蒙之一的雌激素主要經由肝臟代謝，一旦肝功能出問題，體內雌激素累積過多，便會刺激子宮肌瘤增生，所以女性應減少攝取甜食、飲料、酒精、咖啡因及油炸食品，以免增加肝臟負擔，影響雌激素代謝。

另一項危險因子為環境荷爾蒙，當其進入人體，會與雌激素的接受體結合，產生類似雌激素的作用，促進肌瘤生長。目前已知的環境荷爾蒙大約有70種，其中40多種是農藥，其它包括塑膠杯、寶特瓶、食品添加物等，環境荷爾蒙也容易累積在雞、鴨、鵝及深海魚類等動物的內臟和脂肪中。

十字花科蔬菜有助調節雌激素

拒菸，以免加劇經痛

許多研究證實，蘋果和番茄含有植物性化學物質，能抑制癌細胞生長，而十字花科蔬菜，如青花菜、大白菜、高麗菜等，則可以調節雌激素分泌，都有助於預防、抑制子宮肌瘤，前提是民眾要記得在選購蔬果時，以未噴灑農藥、有機栽種者為佳。

除了注意飲食之外，睡眠充足並養成運動習慣，維持內分泌和免疫系統正常運作，身體才能發揮抑制細胞過度生長的功能，減少子宮肌瘤的發生。

至於已經罹患子宮肌瘤的女性，應避免吸菸，特別是經血量多且有經痛症狀者，因為菸品中的尼古丁沉積在肺部，會降低血中含氧量，致使骨盆腔缺氧，讓疼痛加劇。

【本文出自《大家健康雜誌》110年3、4月號／第393期，更多精彩內文，請見 大家健康雜誌 】