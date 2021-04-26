退休後樂當志工 從服務中找回自我價值

【諮詢／陳穎叡（台北仁濟院社會服務室主任）、洪松揚（台北仁濟院志工隊長）、劉姵辰（台北仁濟院志工副隊長）、撰文／鄭碧君】

根據內政部去年公布的2019年簡易生命表，國人平均壽命為80.9歲，其中台灣女性平均年齡更達84.2歲，創下歷年新高。若以60歲便從職場退休來算，當你不再為了賺錢而鎮日汲汲營營，擁有可以選擇的自由，接下來20年的這一段後青春，要是能付出若干時間使人受惠，且能為自己累積名為「快樂」和「健康」的資產，何不試試？

看見他人需要，開啟奉獻契機

今年70歲在台北仁濟院擔任志工隊長的洪松揚，正是在60歲那年退休後便投入志願服務至今。平日喜歡攝影、親近大自然的他，本來計畫退休後到森林樂園或休閒農場擔任導覽志工，但當時已在仁濟院參與志願服務工作十年的媽媽說：「現在仁濟院食物銀行缺人手，要不要試試看？」他便和同時期退休的太太相偕加入，沒想到「一試就黏住了！」洪松揚笑稱。

他說以前儘管知道社會角落存在著許多貧苦、弱勢的族群，但直到實際從事志工服務，才真正看到他們的難處與需求，「我們只是付出一點點，對他們的幫助卻很大。」一開始只是單純的投身服務，之後竟獲得許多意想不到的回饋，遂使他越做越起勁。

有別於退休後從事志工的型態，現任台北仁濟院志工副隊長劉姵辰，則是因為本身非朝九晚五的上班族，加上過去盼望能有服務長輩的機會，得知仁濟院招募志工，便決心善用工作空檔的零碎時間一圓夢想。言談間散發爽朗熱情的她，至今在仁濟院服務近六年。問她為何仍保持高度熱忱？她說「我在服務過程中得到很大的成就感，表面上看似在付出，實際上我們的內在卻因此被滋潤了。」

重新再學習

得到的遠比付出的還多

初期洪松揚投入協助訪視個案、整理並發送物資等食物銀行事務，後來結合了興趣，將仁濟院舉辦的課程與活動透過鏡頭一一記錄下來。他表示院方會為志工安排攝影課程，自己的攝影技能也更為精進；而在為樂齡課程拍照服務的同時，還能吸收老師上課精華，「這些都是無形的收獲，一舉多得！」此外，他亦因此認識不少人，包含仁濟院目前兩百多名志工，以及醫護人員及社工等四、五十人，加上出席活動場合結識其他機構的志工等，大大拓展了人際圈。

在仁濟院開辦的烏克麗麗、吉他等樂齡課程中擔任助教長達五年的劉姵辰，謙稱自己是雞婆性格，看到長輩學習樂器，因不熟練而露出苦惱表情就想幫忙，「老人很需要關心和鼓勵，（樂器）能夠彈得來，才有興趣，願意出門上課。我只是重複上課的內容，幫大家溫習，或和他們分享學習心得而已。」為了在課程開始前與結束後，發揮樞紐角色、解答樂齡學員的疑問及協助老師，劉姵辰每天保持練琴的習慣，從不會到會，如今嫻熟烏克麗麗、吉他和二胡等樂器。

從助人中找到全新自我

更是保持愉悅和健康的祕方

兩位受訪者不約而同地說，來當志工最大的收穫，還是在於自己個性上的轉變。洪松揚表示，自己以前會執著於固有想法，別人若不照著做就會生氣，遇到不開心的事也容易鑽牛角尖，甚至在路上開車看不順眼便開罵。不過，自從來到仁濟院服務後，家人都說他變得有耐心多了，「在這裡會遇到形形色色的人，也會接觸到比較不禮貌或提出無理要求的人，按照我以前的個性絕對無法忍受。」可是，轉念一想本來就是想奉獻，便學習放下、不去計較，「對方或許有需要或困難，但沒有說出來罷了！」

劉姵辰則說自己在服務銀髮學員後，不但對家中的長輩多了一份寬容和體諒，更重新發現了自身特質的多樣性，「原來我還有傾聽的耐心和敏銳細心的觀察能力。」

仁濟院社會服務室主任陳穎叡則觀察到，參與志工服務的大哥大姊們，因要走出來為人群服務，所以能維持較好的體能；無論是協助食物銀行、獨居長者訪視或樂齡課程等工作項目，都必須持續學習新事物；與其他志工夥伴、服務對象之間的人際互動，以及看到受助者正向轉變而帶來的好心情，「這些都是能減緩老化速度的重要關鍵，讓身體和大腦都能持續被滋養、活化。」

他也提到，不少長期參與服務的志工分享，常看到和自己同齡或更年輕的人，退休後宅再家，在外貌和精神上顯得較老態；還有人說以前剛退休時，待在家裡時間長，難免和家人產生衝突，加入志願服務行列後，家人都感受到他變得更開朗，彼此的互動也變好。另外，許多協助食物銀行推動的志工，接觸到個案切身體會箇中悲苦後，都說從沒想到社會上有人過得那麼艱辛，「覺得自己很幸福！」

【本文出自《大家健康雜誌》110年3、4月號／第393期，更多精彩內文，請見 大家健康雜誌 】