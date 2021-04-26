照大腸鏡前飲食怎麼吃？ 更能揪出癌變息肉

【諮詢／鄭以勤（臺安醫院內科病房主任暨胃腸肝膽科醫師）、撰文／楊艾庭 】

國民健康署提供50〜74歲的民眾，每2年免費做一次糞便潛血檢查，此檢查對於大腸癌的敏感度可達近80％，也就是說，若有10位確診大腸直腸癌的患者，其中有8成的人會發現糞便潛血檢驗呈陽性。

如今為了防範新冠病毒，在台灣有3成多糞便潛血檢查呈陽性者，未回醫院做大腸鏡檢查或未回診，為此臺安醫院內科病房主任暨胃腸肝膽科醫師鄭以勤提醒：「在糞便潛血檢查呈陽性的人當中，有約5％的人罹患大腸直腸癌。雖因疫情建議健康族群可延後健檢，但有症狀或糞便潛血呈陽性的病患，必須及早至醫院做大腸鏡篩檢。」

90％大腸癌由息肉發展而成

糞便潛血陽性不代表就是大腸癌，可能是息肉或其他原因造成。據統計，50歲以上的族群因糞便潛血陽性執行大腸鏡檢查，約有5％的人發現大腸癌，另外，約20％可找到「腺瘤型瘜肉」。

90％的大腸癌是由腺瘤性瘜肉發展而成，大腸鏡檢查能提早找到腺瘤性瘜肉並切除，定期接受篩檢可有效減少大腸癌發生率與死亡率。

至於20〜40歲年輕族群有息肉者比例為何？鄭以勤醫師表示，目前全台沒有確切資料，不過仍有些推估數據，例如在2014年高雄榮總針對院內健康檢查者做統計，小於45歲的人當中，息肉發生率約為45歲以上的三分之一，大約每10多人就有1人有息肉。

另一統計資料為台灣癌症基金會大腸癌與大腸息肉認知調查當中，針對全國民眾參加大腸癌篩檢，並且同意把檢查報告寄回做統計的族群來看，22〜49歲的民眾，大約6.8％有大腸息肉。由此推估，小於49歲的民眾，約70萬人可能有大腸息肉。

3招讓大腸鏡檢查沒漏洞

為什麼做大腸鏡很重要？鄭以勤醫師說明，如果腸內發現小於1公分的息肉，可能是大腸直腸癌的機率為千分之一。如果是1〜2公分的息肉，有百分之一的機率是癌症。3公分以上的息肉，卻有將近一半以上的人已罹患大腸直腸癌。因此如果做大腸鏡檢查發現腺瘤型息肉，鄭以勤醫師建議盡早切除，避免息肉長大，甚至惡化成癌症。而做大腸鏡檢查前，最好注意以下3大細節，不讓檢查有漏洞！

1.需「徹底清腸」

2.做整套的全大腸鏡檢查

3.如果有麻醉，檢查前4〜8小時停止喝水

大腸鏡檢查3天前

低渣飲食怎麼吃？

鄭以勤醫師說明，做大腸鏡檢查前3天起建議吃低渣飲食，是因腸胃道加起來的長度，可達八公尺以上，如果胃跟小腸還有食物，檢查前可能慢慢蠕動到大腸形成糞便。

為了將腸胃道呈現乾淨狀態，醫師建議檢查前2〜3天，必須避免含膳食纖維的高纖食物，例如蔬菜、水果，不易消化的菇類、海帶。

很多民眾擔心低渣飲食會吃不飽、易肚子餓，鄭以勤醫師說，只要避開高纖食物，好消化的米飯、粥、肥肉等都可以選擇，像肥肉因不易形成糞渣，「我自己做大腸鏡前，都會吃滷肉飯！」。

看大腸鏡檢查報告時

必問醫師的４個關鍵問題

1.檢查時，腸道是否已清乾淨？

腸道要乾淨，才能充分觀察及徹底檢查。假如做大腸鏡時發現清腸失敗，建議3個月內再次接受大腸鏡檢查。

2.確認是否做到「全大腸鏡檢查」，範圍從肛門口一路到盲腸？

假如因清腸不徹底或其他原因，未能完成全大腸鏡檢查，應考慮替代檢查，如鋇劑攝影。

3. 檢查中有無發現腫瘤或腺瘤型息肉？是否已切除？

有些健檢無法在檢查時切除息肉，最後一定要問醫師，檢查中有沒有發現腫瘤或腺瘤型息肉？若有，是否已直接切除？還是後續要安排時間切除？

4.未來間隔多久要再進行大腸鏡檢查以便追蹤？或多久後進行糞便潛血追蹤？

【本文出自《大家健康雜誌》110年3、4月號／第393期，更多精彩內文，請見 大家健康雜誌網站 】