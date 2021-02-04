帶長輩到高齡醫學看診 應有的4個準備

【諮詢／陳亮宇（臺北榮民總醫院高齡醫學中心主治醫師）、採訪整理／鄭碧君】

過去，有多重慢性病的老人因病痛就醫科別不同，需多次進出醫院做檢查、看報告；所幸現有多家醫院開設「高齡醫學整合門診」，一次掛號看診，就能解決多科疾病；然而，想獲得最適當的照顧和醫療，看診前中後該注意什麼呢？

星期一早上到新陳代謝科諮詢糖尿病、星期三下午掛心臟科追蹤血壓、星期四上午回骨科門診看報告……過去有不少長者因病痛不時要進出醫院，親人子女也得請假陪伴看診，耗費心神，所幸，現在有愈來愈多的醫院開設「高齡醫學整合門診」，整合及簡化看病流程。

不過，假如長輩原本習慣於A醫院心臟科、新陳代謝科等各大專科看診，但因為多重慢性疾病、複雜用藥，或出現功能性問題、老年症候群，而必須求診B醫院的高齡醫學科時，又該準備什麼文件，醫師能更快掌握病況？

1轉院就診，病人最應整理「用藥及疑問清單」

臺北榮民總醫院高齡醫學中心主治醫師陳亮宇說明，即使病人在不同院所就醫，半年內的用藥紀錄、檢查報告或醫學影像等資料，目前醫師都可以透過健保雲端平台做查詢，民眾無須為了轉換醫院傷腦筋。

需要自行整理的是「用藥清單」，特別是病人自費購買的藥物、保健食品、營養品與中草藥。「如果有藥單最好，沒有藥單的情況下，則需要科別、藥名（商品名或學名皆可）、劑量、頻次這四項基本紀錄」。臨床上常發現病人領回藥物卻未服用，所以包括患者實際服藥的狀況、中途有任何不舒服而斷藥等事項，都需要家人或照護者記錄。

此外，和其他醫療專科相比，高齡醫學門診更常觸及臨終議題、餵食管路的置放，對於後續是否需要機構式照顧，或銜接長照服務系統，也甚為熟悉。因此，家屬與主要照顧者針對居家生活照護的各種狀況和疑問，可一併記下來帶到門診，請教醫師。

2由實際照顧者陪同就醫避免轉述產生落差

陳亮宇醫師指出，雖然多數老年病患都有人陪同就醫，但常是家裡誰有空就陪長輩來看診，「也有一些平日住在安養護機構的老人家由專人陪同，但未必是平日的主要照顧者。」臨床上醫師問診時，常碰到想了解長者的三餐飲食、大小便狀況、生活起居等細節，病患因記性不佳或不擅表達而講不清楚，陪伴者又猛搖頭表示不知道，「儘管醫護人員想盡最大能力給予協助，往往無從得知該從什麼面向先著手會較理想。」

由於高齡醫學門診是「以病人為中心」的全面性醫療，除了完整病史與用藥紀錄外，也必須一併評估患者日常生活的營養、自主能力、心理與臨床照護狀況，所以資訊越詳細越好，可依照下列要點大概描述：

1. 病患最近的生活與以往相比，是否出現明顯變化？

2. 飲食是否均衡？有無吃素？最近飯菜沒吃完的情形多不多？

3. 每天大約喝多少水？

4. 自行散步、逛街、買菜或繳帳單等行為，是否出現困難？

5. 睡眠狀況如何？心情好不好？

6. 生活上還有哪些事情需要他人幫忙？

3家屬陪同長者看病，應先讓病人說話

4盡可能協助病人回復能力而非急著請看護事事代勞