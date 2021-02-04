《艾蜜莉在巴黎》改革職場卻遭排擠怎麼辦？

【諮詢／林靜君（諮商心理師、杏語心靈診所企業諮詢中心主任）、採訪整理／楊瑞秋】

夯劇《艾蜜莉在巴黎》掀起一陣職場生存話題，被美國總公司外派到巴黎任職的女主角，甫上任就碰到軟釘子。

當你提出一個好的提案或企劃，但主管及同事都反對，到底該不該堅持下去，拚命爭取？還是要圓融圓滿，退一步呢？

在風靡全球的美國戲劇《艾蜜莉在巴黎》裡，女主角艾蜜莉獲得一個到法國子公司任職的機會，興沖沖的想要一展長才，將美國母公司的行銷手法與職場管理模式，傳授給巴黎的主管和同事，沒想到他們相當反感，對艾蜜莉採取一連串的排擠行動。演活不少職場奮鬥者心聲，當你提出一個好的提案或企劃，但主管及同事都反對，到底該怎麼化解危機？

杏語心靈診所企業諮詢中心林靜君諮商心理師表示，多數職場是團隊情境，堅持己見和圓融圓滿相比之下，當然能夠「圓融圓滿」是最理想的狀態。

若不想放棄，想說服眾人接受自己的主張？林靜君揭露二大技巧，幫助在職場遇到這樣困境的人轉危為安，既能展現能力，又能兼顧人緣！

技巧一

以2W1H來獲眾人支持

先問自己，為什麼別人要採用自己的意見（Why）？並至少提出三個具體的理由說服別人（What），以及如何說服（How）？如果多數人的意見與自己不同，想說服別人，首先先找到說服別人的具體理由。

在多數人都不同意的情形下，早已事先在腦袋中盤算過具體理由的你，對於自己提出的想法會更加自信。假如主管仍不支持，我們可用同事的力量，讓更多聲音支持；如果同事不支持，就先說服老闆，讓老闆支持自己。

《艾蜜莉在巴黎》一劇中，有個值得參考的案例，艾蜜莉在Instagram上的人氣呼聲高漲，原本巴黎子公司認為，艾蜜莉的美式風格會影響到公司形象，便要求她將帳號關閉，未料隔天又請她重啟帳號，原因正是知名床墊品牌客戶，想請艾蜜莉利用IG進行社群行銷。她在社群軟體上所累積的粉絲受眾，成功引起客戶的注意。

艾蜜莉一開始的社群行銷計畫是不被公司看好的，最後卻用實力證明自己的想法可行，這也是一種說服技巧。換言之，如何說服他人（how）？我們必須先瞭解自己的本色與能力（why & what），並且為此構築一個強而有力的證明，獲取眾人支持。

技巧二

察言觀色，掌握適當「時機」

以《艾蜜莉在巴黎》劇中情境為例，整個巴黎子公司被收購，要被改革；不過，艾蜜莉並不是正式的主管職，在整體處境中相對為難，更沒有實質的權力可以施展。不過，身為「母公司」員工，對巴黎同事而言，還是存在威脅，因此艾蜜莉被暗中排擠。「劇中同事們若感到不舒服、惶恐及怕被資遣，是很正常的。」林靜君分析：「有時候到新環境，不見得同仁故意要排擠我們，其實他們是在評估、觀察你。」

如果要像艾蜜莉一樣，初來乍到就張揚著一股霸氣和過人自信，對於那些已經熟悉原本作業模式的員工們來說，亦是一種侵犯與不尊重。因此，提主張或意見時的「時機」和「情境」很重要，不是好的時機點就不宜提出。

舉例來說，如果身在出版業的你，在截稿的最後幾小時，發現一個可以創造廣大迴響的驚人議題，這時候如果要去說服長官們，可能造成反效果！因為就現實面而言，沒有允許的時間和空間去執行。任何提議，都必須給公司一個恰當的「彈性緩衝」。

抑或會計年度到來，即將進行繁複的結帳作業，你突然發現可以改變某些流程，創造更高的效率，這時候該不該提出？當然不宜！因為每個人都在為結帳事務忙得焦頭爛額，如果還要額外分神去適應新的作業方式，一樣造成反效果。

除了對的場合與時機，林靜君還特別叮嚀：「老闆如果心情不好，就算是再好的意見都聽不進去。」懂得察言觀色，好的意見才能在對的時間、對的人面前，展現真正實力。