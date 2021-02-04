認清9大易囤積 內臟脂肪的甜鹹食物

【諮詢／李婉萍（榮新診所營養師）、採訪整理／鄭碧君】

適度的體脂肪對健康而言是必要的，但當體內脂肪過多時，對健康就是一個問題，尤其是有「活性脂肪」之稱的內臟脂肪增加時，更可能提升罹患第二型糖尿病、心臟病、中風等心血管疾病，甚至是某些癌症的風險。

以往，愛吃消夜、經常熬夜、喜歡喝酒、嗜肉食、好吃油炸食物等，都被認為是造成內臟脂肪累積的重要原因。但如今，無糖不歡的螞蟻人也要注意了，有多項研究均指出，攝取較多糖分的人，往往內臟脂肪含量也更多。

果糖和高脂食物一樣

都會囤積脂肪

在眾多糖類之中，以常被添加在食品和飲料中的果糖（fructose），可能形成較大的危害。一份動物研究指出，和葡萄糖相比，飲食裡的果糖會引發血脂異常與胰島素阻抗。因為果糖是一種被肝臟代謝的簡單醣，若是攝取過量，便會轉化為脂肪，因而增加內臟脂肪的存量。

所幸，這些內臟脂肪並不會賴著不走，讓它減少的有效方法之一就是「少吃果糖和添加糖」。一項針對41名9～18歲兒童的研究證實，當科學家用具有同等熱量的澱粉飲食代替果糖後，短短10天內，受測者的肝臟脂肪便少了3.4％，內臟脂肪則減少10.6％。

少喝５大類飲料

避免內臟脂肪堆積

①檸檬飲品、香草奶昔

堪稱台灣國民飲料的珍珠奶茶，一般以為含糖量已經很高，但綿密甜香的香草奶昔、以發酵乳為原料，又另外加入果糖的多多綠茶，以及帶有酸味的檸檬飲品，雖然熱量未必超過珍奶，但總糖量都已超越。

榮新診所營養師李婉萍表示，常有人誤解以檸檬為基底的飲料比較健康，殊不知當檸檬汁加得越多，「為了平衡酸味，調出酸酸甜甜的好口感，就必須添加更多的糖」。

②市售包裝果汁

標榜百分百果汁的產品，大多是濃縮果汁還原製成。李婉萍說明果汁本身就含有糖分，經過濃縮後，糖的濃度會變得更高，100cc約有10克的糖，若是一口氣喝下500cc，相當於吃進12.4顆方糖。

即使是純天然現榨、完全不稀釋的純柳丁汁，200 cc至少需用到6顆柳丁，若以一顆重200公克、去皮後的廢棄率31％來計算，則6顆柳丁約含糖95克，高達24顆方糖！

建議直接吃水果，而非喝果汁，因為水果所含有的纖維會改變人體吸收果糖的方式，就算喝果汁建議也淺嚐即可。

③可樂和汽水

一罐台灣版可樂330cc含糖35公克，約是8.8顆方糖的糖量。李婉萍補充，儘管目前可樂有減糖或零卡配方，甜度較低，但碳酸飲料容易刺激胃酸分泌，若同時和高油脂、高澱粉的炸雞、披薩等速食一起攝取，更不利於腸胃。

④調味酒、紅酒

以啤酒而言，每100cc含糖量約9公克；紅葡萄酒100cc含糖量則為14.8公克，兩者大約介於2～4顆方糖範圍。

值得注意的是，目前酒類的營養成分並非法定的必要標示項目，因此大多數人對於喝下多少熱量及含糖量，幾乎無從得知。

⑤運動飲料和能量飲料

習慣藉著提神飲料來補充能量的人可要留意了！一瓶600cc的運動飲料含糖量達40公克，等於10顆方糖；一罐250cc的能量飲料平均下來含糖量也約有30公克。

４種鹹食和點心

居然也是高糖食物！

除了飲料，還有許多食物都含有隱藏的糖分，其中還有一些吃起來鹹鹹的、我們不感覺甜的飲食。

①帶點酸味或香辣的料理

②燒仙草、薑汁湯圓、 桂圓糯米粥、紅豆湯

③不覺得甜的台式料理

④甜甜鹹鹹的零嘴

【完整內容請見《 大家健康雜誌 》2021年1、2月號】