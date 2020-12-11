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協助「產後憂鬱」親友 專家傳授陪伴指南

聯合新聞網 / 大家健康
圖／PEXELS
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【諮詢／李　昱（高雄長庚醫院身心醫學科醫師）、詹佳真（台北市立聯合醫院中興院區精神科醫師）、葉雅馨（董氏基金會心理衛生中心主任）、採訪整理／張郁梵】

國健署報告指出，10位產婦就有1位有「產後憂鬱症」，約3～8成的產婦，產後出現情緒低落。臨床顯示，「產後憂鬱症」平均在產後四周出現徵兆、第三個月邁入高峰，有的持續長達一年，甚至更久。當親友喜獲麟兒，除了恭賀祝福，產婦若出現情緒困擾，親友不妨試試本文提供的五個陪伴祕笈，表達關懷！

懷孕分娩、迎接新生命的到來，是一件喜悅的事情；然而，生產時的痛苦、照護新生兒的筋疲力竭、體態的改變、與伴侶或家中長輩對孩子教養方式的衝突等，都可能讓這份喜悅變成一連串的壓力。有部分新手媽媽產後，會出現情緒低落或心情不穩定的現象，社會新聞也時常報導，有些媽媽因產後憂鬱症而引發自傷、自殘或傷害孩子的悲劇，像是今年9月底不幸身亡的日本女星竹內結子，就疑似產後憂鬱症而輕生，留下8個月大的孩子。究竟該如何察覺周圍是否有產後憂鬱的親友？並協助她們遠離憂鬱漩渦？

高雄長庚醫院身心醫學科醫師李昱表示，婦女生產後，因體內雌激素降低，加上忙於照顧嬰孩、常睡眠不足，或擔心無法適應角色的改變，輕者容易出現產後情緒低落，嚴重一點的會衍生成「產後憂鬱症」。產後情緒低落較普遍，約有5～8成剛生產後的媽媽會出現，雖然會有心情低落、不易入眠、焦慮等症狀，但仍能照顧小孩。

而有兩成左右的婦女會衍變成「產後憂鬱症」，症狀包含超過兩週持續性的心情沮喪、失眠、食慾不振、失去興趣、極度焦慮、難以專心、經常自責、甚至有輕生的想法，無法照顧嬰孩。

生愈多胎、愈年輕的產婦

愈容易罹患產後憂鬱症

台北市立聯合醫院中興院區精神科醫師詹佳真提醒，和過往大家熟知的「新手媽媽經驗不足容易焦慮、憂鬱」的認知不同，第五版精神疾病診斷手冊（DSM-5）指出，「生愈多胎的婦女（多產婦）」，罹患產後憂鬱的機率愈高」。另外，有經前症候群、曾罹患產後憂鬱症、以及年紀輕輕就當媽媽的女性（社會支持較不足），產後憂鬱的風險也會大幅增加！

其他常見的高危險群，還包括家庭支持系統較薄弱的產婦，例如：和婆家關係不良，娘家又無法提供後援；以及本身較沒信心的產婦，也容易因為身體變化，像是擔心哺乳後胸部下垂、孕後發福的身材瘦不下來，或因懷孕而離職，擔心產後無法順利重返職場、經濟負擔變大……等因素，而焦慮或憂鬱。

李昱建議產後憂鬱的媽媽，不要太苛責自己，想想小孩可愛的地方，把身心的痛苦，跟身邊的伴侶或親友訴說，大部分的產後憂鬱媽媽得到家人的支持後，就能度過難關。不過，他也提醒，若仍有憂鬱，甚至想不開的念頭，應立即前往身心科門診，接受藥物與心理治療。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨強調，家人的陪伴和支持，是避免產婦深陷憂鬱低谷或走過產後憂鬱症的重要因素！多數情況下，有足夠的家庭與社會支持，大部分的新手媽媽都可以順利走出產後憂鬱的陰霾。如果家人或朋友剛生了小寶寶，除了恭喜及為她高興，你也可以付出更多關懷，協助她們，建議可嘗試以下方法：

陪伴法則１

對談時，以同理心為前提

「當生活發生劇烈轉變，會慌亂是正常的；生育，本來就是人生的一大轉折！」葉雅馨提醒，周圍親友應先理解，產後憂鬱並不是產婦能控制的，有這些負面情緒也都是正常的現象。不少產婦在這個階段，情緒會比較敏感，建議在對談時，多以同理為前提，像是用「如果我是妳，我也會很不知所措，妳已經很棒了……」取代「還好我不是妳，這也太辛苦／太累了！」、「我看人家都@#$%，妳也&^*&……」或「怎麼小孩餵奶了，還一直哭？」，避免同情或指責的口吻，同理會令產婦感到被支持及認同！

陪伴法則２

告訴自己：我只是傾聽者

葉雅馨強調，親友必須意識到自己「只是個傾聽者」，當新手媽媽在傾吐自己一團亂的生活和無助時，並「不是要你建議或期待你提供解決的方法」。她通常不需要你告訴她該怎麼做，當她表達自己有多慌亂時，只是「希望你能了解或安撫她的焦慮感」。

「她們只是想要有人可以接住那股負面情緒，所以並不需要幫她們分析該怎麼辦。人都是需要被同理、被支持的，只要鼓勵她們，讓她們知道自己已經做得很好了，甚至握握她們的手，給她們一個擁抱，讓她們感覺到被安慰就可以了！」建議親友每個禮拜花點時間傾聽新手媽媽的心理困擾。

【完整內容請見《大家健康雜誌》2020年11月號】

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