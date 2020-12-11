CSD中衛營運長張德成》做不到最好 起碼做到我能力的最好！

【採訪整理／張郁梵、何麗蓮】

限量生產、只送不賣的「國慶口罩」，無疑是今年雙十慶典討論度最高的話題了！以橘、綠、紫三種不同色調相互輝映，象徵多元且包容的文化，正是由台灣老字號醫材商「CSD中衛」出品。透過繽紛色彩，加上牛仔、蕾絲等異材質拼接，今年36歲的張德成為口罩賦予了新的定義，讓過去只有在醫療院所才會出現的口罩，成為時尚配件！作為臺灣知名醫材龍頭第三代接班人，張德成不僅是設計師、企業家，也是黑道三段的跆拳道教練、華納簽約的專屬詞曲創作人。問他能在協槓人生中取得平衡的祕訣是什麼？他眼神堅定地說：「做不到最好，我起碼做到我能力的最好！」

九年前，張德成在父親張豐聯的感召下，回台接手家族企業，主修建築設計的他在接班前，從事的都是室內設計的工作。為了學會操作工廠內所有機器設備、深入瞭解公司的運作模式，張德成返台隔天就到工廠報到，從第一線作業員開始學起。這套培養接班哲學，源自於爺爺、CSD中衛的創辦人張炎東。「我爺爺與父親都是從最基層做起，以前公司機器也都是爺爺研發的。他認為，公司經營者必須懂工廠機器設備。唯有這樣，當要去改變時，才會得到內部尊重、降低反彈，推出的規劃案也才能成功！」

從生產、品管、倉庫到業務部門，張德成在父親張豐聯的帶領下，逐一拜訪每個主要客戶，從國內到國外，花了整整一年多的時間，才終於摸清這間爺爺傳承下來的畢生心血。「只有親自做過、真的懂了，才不會有不合理的要求。」現在，不論生產或管理遇到任何狀況，張德成都有自己獨到的見解和判斷，倘若員工說做不到，他就會說：「那我做給你看！」

「公司先前主要在做醫院、盤商或小藥局。醫院會碰到標案價格問題，且原物料每年一直漲，售價被迫愈降愈低，長久公司會出問題。」主修設計的他意識到危機，四年前開始找設計師團隊研發彩色口罩、開發消費性產品通路。在新冠肺炎疫情推波助瀾下，中衛出產的彩色口罩因獨特設計和品質保證，成功繳出亮麗成績單。彩色口罩月銷售額從2016年30萬，到2019年每月破500萬；工廠也為此從原本11條口罩生產線，預定2021年新廠建置後，將擴增至30條。

運動宣洩情緒找靈感

寫歌玩音樂抒發壓力

身為國家口罩團隊成員，疫情期間，張德成親力親為。台灣疫情控制得宜，6月1日起開放醫用口罩自由買賣後，國內外訂單更是應接不暇。如此龐大且長期的壓力，張德成有自己一套紓壓與養生方式。

「今年真的太忙、比較沒時間運動！之前我都盡量要求自己，每周至少有一天下午，我會排開所有公事，專心運動。」張德成笑說，自己喜歡比較激烈的運動，像是攀岩或拳擊。「以前有一陣子也跑過馬拉松，可覺得有點無聊、不夠激烈！」

隨著明年即將邁入37歲，張德成也期許自己能在忙碌中抽出時間運動，「過了35歲，身體真的退化很多。以前運動完，肌肉頂多痠個一天，但過了30歲，要至少兩三天才會恢復。而且這兩年，很明顯可以感覺到肌力退化很多，以前可以舉的重量，現在都舉不太起來。真的只要一個禮拜沒運動，運動時就會感覺差非常多。」除了恢復運動頻率，從小就是網球校隊的他，也希望自己可以在技術上更精進，未來可以有機會能自我突破，挑戰業餘網球賽。

不只用運動鍛鍊心智、找尋靈感，音樂在張德成生命中也扮演極重要的角色。國小就開始學音樂的他，會彈鋼琴、長笛、伸縮喇叭和吉他。「跟朋友聚會，興致一來就會寫歌。家裡也有樂器，想紓壓時就會去練。」談到喜歡的音樂，張德成就像個孩子一樣，掩不住喜悅地分享自己的收藏，「之前同事來我家都有嚇到，我很喜歡收集樂器，主要是收集電吉他。」

此外，張德成也有一套自己的飲食哲學。「不知道是壓力太大、年紀到了抵抗力變差，還是台灣空氣品質太糟，這幾年只要飲食上一不注意，身體就會很敏感，很容易過敏。」也因此，本來就不喜歡甜食和炸物的張德成這幾年實施零麩質飲食，並在上個月開始「排毒飲食」，希望能藉此減少身體負擔，「一個禮拜我會吃三天流質食物，自己做蔬果汁、堅果茶之類的，像早上我會加覆盆子一起打來喝。我覺得吃的比較清淡以後，精神有變好、比較沒那麼容易疲憊。」

英雄惜英雄

最欣賞的人是她

展望未來，張德成期望能像乾姊王詩婷看齊。「我很佩服她，她是光田醫院策略長、仁馨樂活園區執行長，更是台灣第一位完成世界六大馬拉松的女性！我很欣賞她的努力，台灣的醫院通常都由醫師來經營，她不是學醫的，又是位女性，在美國讀完管理，回來接家業，勢必會遇到很多質疑聲浪。但她就是很用心地到各國汲取經驗，打造一座有烘培、音樂治療教室的樂齡村！」

然而，話鋒一轉，張德成沉默道出，王詩婷在去年騎單車時發生意外，腦部受到重創，「她本來體力很好，可以游刃有餘、全程跑完馬拉松，但前陣子我去看她，才聊三分鐘，她就覺得累了，也沒有以前活力充沛的感覺。」

任何生病都可能是危機，也可能是生命力的轉機。意外後的王詩婷，也因此開始關注創傷性腦損傷（TBI）議題，希望設置專門的醫療團隊。而這對醫院來說，是一個賠錢的生意。「其實我覺得她在做的事情跟我很像，我們都是繼承家業，但是我們都很希望能為老企業加點創新、努力轉型！」就像一面鏡子，看王詩婷一個白袍門外漢管理白色巨塔，張德成彷彿看見努力甩開「口罩就是病懨懨」形象的自己。

不只捐款做公益，永續思維

盼藉《白袍守護者》募集愛心

俗話說：「取之於社會，用之於社會。」秉持著回饋社會的心，CSD中衛除了持續提供義診物資、熱中公益活動外，近期更與電台媒體合作《白袍守護者》系列節目報導，希望能發掘一些長期為台灣這塊土地默默付出、卻鮮為人知的機構與人物。

「九月才去屏東採訪迦南身心障礙養護院的杜英吉醫師，我覺得他真的很偉大！很多人都在關心喜憨兒，但卻忘記喜憨兒也會變老，很少有人去關注老憨兒的議題，但杜醫師注意到了！他和家人投入一生的金錢和時間，去照顧這些老憨兒，幫他們建一個家，就算虧錢也沒關係，只因為杜醫師認為『只要能繼續付出就是最大的收穫』！我覺得我一輩子都做不到他這樣，可以不求回報，只為了付出和貢獻……」欽佩之餘，張德成也盼透過贊助《白袍守護者》系列公益報導，能幫助更多需要幫忙的機構與人物募集到更多社會資源與愛心，讓善的循環可以永續經營。

給年輕人的建議

常陶侃說自己已經不年輕的張德成，誠懇呼籲青年朋友：「年輕人常忘了成功背後的故事！哪裡跌倒、哪裡站起來，你始終會成功！成功都是努力過來的。」事實上，這不只是呼籲，也是他經常勉勵自己的話，「要做一件事就要做到最好，如果沒有心就乾脆別做。有些人說我有好多種職業，可是我覺得那不是故意的。我就是想要了解新的事物，做不到最好，我起碼做到，我能力的最好！」